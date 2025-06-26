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    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» всё равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал своё «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

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    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

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    26 июня 2025, 12:36 • Новости дня

    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО

    Рар: Если пошатнется НАТО, то развалится Евросоюз

    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа осознает, что без поддержки со стороны США она не способна играть хоть сколько-нибудь значимую роль в качестве военной силы на континенте. Поэтому лидерам Старого света приходится угождать Дональду Трампу во всех его желаниях и мечтах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО.

    «Североатлантический альянс беспомощен без лидерства и кошелька США. Более того, без американской «крыши» европейцы конфликтовали бы друг с другом. Именно НАТО, а не ЕС – стержень, основа существования Запада. Старый свет держится объединено только за счет покровительства Вашингтона», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник напомнил, что страны Восточной Европы присоединились к трансатлантическому сообществу «через двери НАТО». Если же блок пошатнется, то развал ЕС станет вопросом времени, добавил эксперт. «По этим причинам в Брюсселе твердо решили, что у них нет другой опции, как терпеть капризы Дональда Трампа и преклонять колено перед ним», – указал собеседник.

    «В Европе посчитали, что они не в состоянии содержать собственную, обособленную от НАТО армию. Они поняли, что для становления отдельным полюсом в мировой политике понадобятся годы. На этом фоне в Брюсселе все еще надеются на смену американского президента», – детализировал политолог.

    Еще один итог саммита касается конфликта на Украине. «В Лондоне, Берлине и Париже сложилось мнение, что Киеву – при всей западной поддержке – не победить на поле боя. Теперь встает вопрос о «сдаче» территорий России. Трамп на закрытой встрече с европейскими коллегами, видимо, смог убедить их в том, что других вариантов завершения конфликта не существует», – считает аналитик.

    По его мнению, ФРГ «должна безоговорочно поддержать мирные усилия Трампа». «Споры по этому вопросу только ослабят Европу и Украину», – добавил Рар. – Воевать с Россией без Америки Старый свет не станет, хотя канцлер Фридрих Мерц и говорит, что Германия должна стать самой мощной с военной точки зрения страной в Европе».

    «Подразумевается, что Берлин должен вместо Вашингтона занять место лидера на континенте к 2030 году. Пока же европейцы будут следовать Штатам, закупать американское вооружение, исправно оплачивать свою безопасность, создавая под эгидой США европейский ВПК. Москве же стоит использовать «окно возможностей» для завершения конфликта и перестройки европейской системы безопасности, где российский фактор будет значительно укреплен», – заключил Рар.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

    25 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo

    Объявлено о расследовании в Volvo из-за появления нового тягача у лыжной сборной РФ

    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Volvo инициировал проверку после появления фото главы ФЛГР Елены Вяльбе на фоне нового грузовика данной марки, приобретенного для Федерации лыжных гонок.

    Внутреннее расследование по поводу появления у Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) нового тягача Volvo началось после публикации снимков в социальных сетях, передает Expressen. Пресс-секретарь концерна Клаэс Элиассон сообщил, что в настоящее время анализируются все клиентские реестры, чтобы установить, кому была продана техника указанной модели и цвета. Если выяснится, что изначальный покупатель нарушил договор, Volvo пообещал принять соответствующие меры.

    По словам Элиассона, в клиентских соглашениях Volvo есть пункт, запрещающий прямую или косвенную перепродажу техники в Россию и Белоруссию. Компания изучает предоставленные фотографии и происхождение тягача. Представитель Volvo добавил, что «было бы предпочтительнее видеть логотип "КамАЗ"» на российской технике, а не Volvo.

    Вяльбе, комментируя ситуацию, заявила агентству ТАСС: «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело». Тягач был приобретен через компанию Eurotruck, однако на сайте этой компании отсутствует какая-либо информация о сделке. Сервис-прицеп, который перевозит Volvo, предназначен для подготовки лыж национальной сборной России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведская Volvo Cars планирует сэкономить 18 млрд крон на фоне падения операционной прибыли и снижения выручки в первом квартале.

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    25 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Telegraph: Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Союзники по НАТО договорились смягчить критику России в заявлении, которое будет подписано лидерами по итогам саммита в Гааге, сообщила газета Telegraph.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на «слитый» текст документа, формулировки нынешнего коммюнике оказались менее резкими по сравнению с заявлениями, которые принимались по итогам предыдущих саммитов, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Сообщалось, что главной темой встречи станет вопрос о повышении военных расходов всех стран-участниц альянса до 5% от ВВП.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    25 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год

    Рютте оценил военную помощь НАТО Украине за год в 50 млрд евро

    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Общие расходы стран Североатлантического альянса для поддержания киевского режима могут перейти границу в 50 млрд евро, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 млрд евро, а в этом году мы только за полгода уже имеем 35 млрд, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов», – цитирует Рютте РИА «Новости».

    Отмечается, что в итоговом коммюнике НАТО на встрече в Гааге украинская тематика была упомянута очень кратко, в контексте повышения расходов натовских стран на оборону.

    Ранее украинское правительство одобрило увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    26 июня 2025, 04:16 • Новости дня
    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа

    Times: Легенда о потемкинских деревнях описывает саммит НАТО в Гааге

    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Колумнист британской газеты Times Эдвард Лукас рассмотрел «смертоносные сигналы» в прошедшем в Гааге саммите НАТО, главной задачей которого было умаслить американского президента Дональда Трампа и по минимуму затрагивать важные и болезненные вопросы.

    «Князь Григорий Потемкин одобрил бы. Чтобы впечатлить Екатерину Великую <...> русский придворный, как гласит легенда, построил бутафорские деревни», – напомнил колумнист Times.

    В случае с саммитом НАТО бутафорским было все, кроме цели американского президента повысить траты европейских государств на оборону до 5% ВВП. Даже на это согласились почти все, чтобы не тревожить заокеанского гостя и уж тем более не показать, что отсутствие единства и нерешительность – основные объединяющие факторы членов НАТО.

    По мнению Лукаса, саммит выявил страх и трепет участников альянса вовсе не перед российским лидером Владимиром Путиным, а перед главой Белого дома, ради ублажения которого была сокращена и скорректирована повестка.

    «...отбросили в сторону Украину, понизили градус опасности со стороны России, поделились пустыми обещаниями и отказались от проблемных вопросов – князь Потемкин одобрил бы», – поиронизировал британец.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону. От переизбытка чувств и дружелюбия Рютте даже  назвал президента США «папочкой».


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    25 июня 2025, 13:25 • Новости дня
    Медведев назвал ЕС русофобской организацией-угрозой
    Медведев назвал ЕС русофобской организацией-угрозой
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Современный Евросоюз является прямой угрозой России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что лозунг о невступлении стран только в НАТО должен быть изменен, поскольку вооруженный и политизированный ЕС также представляет опасность для России, и именно как к угрозе к нему следует относиться, по крайней мере до изменения его политики.

    Медведев подчеркнул, что это не отменяет необходимости двустороннего сотрудничества России с отдельными европейскими странами. Он отметил, что еще 15-20 лет назад планы Киева по вступлению в ЕС не воспринимались как проблема, в отличие от курса на интеграцию в НАТО.

    Однако нынешний Евросоюз, по его словам, превратился в глобалистскую, ярко выраженную русофобскую структуру, мечтающую о реванше против России.

    По словам зампреда Совбеза, современный ЕС стремится конкурировать с НАТО, наращивает военные возможности, создает собственные оборонные стратегии и активно перевооружается. Медведев считает, что одна из целей этого процесса – вооружение киевского режима и обеспечение его устойчивости против России.

    Также он подчеркнул, что Евросоюз заключил с Украиной соглашения о долгосрочной поддержке и обеспечивает поставки оружия, развивает оборонную промышленность на украинской территории и финансирует свои действия за счет замороженных российских активов.

    Медведев указал, что и нынешний Брюссель, и весь политический аппарат ЕС он рассматривает как врага России. В таком виде, на его взгляд, Евросоюз представляет не меньшую угрозу для страны, чем Североатлантический альянс.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что политика Евросоюза в отношении России является недальновидной.

    Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана.

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    26 июня 2025, 11:17 • Новости дня
    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО при его президентстве

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе основной сессии саммита НАТО Дональд Трамп заверил европейских союзников, что Россия не нападет на страны НАТО, пока он занимает пост президента США.

    Дональд Трамп во время основной сессии встречи с лидерами НАТО дал обещание, что Россия не нападет на страны альянса на протяжении его президентского срока. Трамп сделал акцент на важности увеличения военных расходов европейскими странами и выразил одобрение оборонным инициативам, передает «Газета.Ru».

    Издание отмечает, что лидеры европейских стран положительно восприняли усилия Трампа по повышению оборонных бюджетов и поддержали его военные решения по Ирану. Представители Европы, как пишут СМИ, специально прибегли к лести, чтобы расположить к себе американского президента, что показало свою эффективность.

    По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он – президент.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам будет полезно вести диалог с Россией для обсуждения глобальной архитектуры безопасности.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал абсурдность утверждений о намерении России напасть на страны Европы и НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад создал миф о «скором нападении России» для достижения собственных политических целей.

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    25 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Страны НАТО обязались выделять 5% ВВП на оборону к 2035 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники Североатлантического альянса договорились увеличить свои оборонные бюджеты, достигнув к 2035 году ежегодных вложений на уровне 5% ВВП от каждой страны.

    Обязательство закреплено в проекте итогового коммюнике саммита альянса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Указывается, что к 2035 году союзники обязуются выделять 5% ВВП каждый год на основные оборонные потребности, на расходы, связанные с обороной и безопасностью.

    Также в коммюнике говорится о пересмотре траектории и баланса расходов в 2029 году. Это решение связано с необходимостью учитывать стратегическую обстановку и обновленные целевые показатели по возможностям стран – членов НАТО.

    Ранее СМИ сообщали, что еще перед саммитом в Гааге страны НАТО договорились о повышении минимального уровня оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

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    26 июня 2025, 02:45 • Новости дня
    Макрон заявил о необходимости диалога с Россией ради безопасности
    Макрон заявил о необходимости диалога с Россией ради безопасности
    @ IMAGO/Matthias Granzdorfer/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейцам будет полезно вести диалог с Россией, чтобы понимать, какой выстраивать глобальную архитектуру безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО в Гааге.

    По словам Макрона, пришло время переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики.

    «Надо определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», – цитирует его ТАСС.

    Макрон считает, что Евросоюзу пришло время перевооружаться, чтобы не было  дисбаланса в этом вопросе между ЕС и Россией. По его словам, некая угроза с российской стороны заставляет Европу готовиться к ответу и быть во всеоружии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики, СМИ и военные заявляли, что Европе якобы грозит нападение со стороны России. Пользуясь этим предлогом, НАТО  добивается от стран-участниц альянса согласия на увеличение военных расходов до 5% от ВВП.

    Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что утверждения о намерении России напасть на страны Европы и НАТО являются бредом.

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    25 июня 2025, 13:57 • Новости дня
    Швейцария решила ограничить статус беженца для украинцев

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Швейцарии опубликовало заявление о намерении ограничить предоставление статуса беженца гражданам только тех областей Украины, где ведутся боевые действия.

    В документе говорится, что в будущем получить защитный статус S смогут только лица, прибывающие из регионов, где их жизнь или физическая неприкосновенность находятся под реальной угрозой, передает РИА «Новости».

    Получателям такого статуса разрешат находиться в своей стране не более 15 дней в течение полугода. Жители западных регионов Украины смогут рассчитывать на получение статуса S только в исключительных случаях.

    Окончательное решение примут осенью 2025 года после консультаций с кантонами, гуманитарными организациями и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

    Статус S дает право на работу, медицинскую страховку, обучение в школе, свободное перемещение внутри страны и за ее пределами, а также на воссоединение с семьей.

    Ранее сообщалось, что временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.

    Европейская комиссия изучает правовые основания для возможного возвращения украинских беженцев на родину. Австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища.

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    25 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    Грузия увидела в НАТО меньше мотивации к расширению

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Североатлантический альянс стал менее расположен к расширению, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с натовским саммитом в Гааге. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Кобахидзе заявил на пресс-конференции в среду, что «на фоне войны на Украине снизилась мотивация НАТО активно говорить о расширении».

    «Это данность на сегодня», – отметил он.

    По словам Кобахидзе, Грузия имеет «заявленную цель» о вступлении в НАТО, «однако наблюдает за процессами, происходящими в Североатлантическом альянсе».

    По данным СМИ Запада, в итоговом коммюнике Гаагского саммита впервые за много лет нет положения о приеме в НАТО Грузии и Украины.

    В отличие от Киева, Тбилиси не представлен на саммите в Гааге. В 2008 году Грузии было обещано членство в НАТО.

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    26 июня 2025, 10:15 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры НАТО унижались перед Трампом ради поддержки США в альянсе

    Bloomberg: Лидеры НАТО вынужденно унижались перед Трампом ряди лояльности США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры на саммите НАТО в Гааге демонстрировали лояльность Дональду Трампу, чтобы избежать угроз президента США покинуть альянс, сообщает Bloomberg.

    На прошедшем в Гааге саммите НАТО европейские лидеры делали все, чтобы удержать США в альянсе и не допустить сокращения военной помощи Украине. Колумнист Bloomberg Макс Гастингс отметил, что участники встречи демонстрировали лояльность и хвалили Дональда Трампа, чтобы избежать его гнева и угроз выхода Вашингтона из НАТО.

    Гастингс подчеркивает, что саммит не был посвящен обсуждению глобальной стратегии, а стал площадкой для отчаянных попыток европейских членов альянса увеличить расходы на оборону и угодить американскому президенту.

    «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации.

    По его словам, западные лидеры «были вынуждены унижаться, потворствовать, выражать согласие, когда в частном порядке многие с этим не согласны». Несмотря на несогласие с заявлениями Трампа, участники саммита предпочли молчать, чтобы не провоцировать его негативную реакцию.

    Автор отмечает, что Европа не способна самостоятельно предоставить Украине тот уровень поддержки, который обеспечивают США.

    Большинство стран НАТО едва ли будут выполнять обещания по росту военных расходов, поскольку сроки рассчитаны на десятилетия, а нынешние лидеры к тому времени могут уйти из политики.

    Гастингс также указывает, что авиаудары США по Ирану якобы вызвали шок у европейских партнеров, однако на саммите в Гааге все предпочли не спорить с мнением Вашингтона.

    Ранее колумнист британской газеты Times называл главной задачей саммита НАТО попытку умаслить президента США Дональда Трампа и минимизировать обсуждение сложных вопросов.

    Генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Гааге выразил президенту США признательность за инициативу по увеличению оборонных взносов. Также Рютте назвал Трампа «папочкой» из-за переизбытка чувств и дружелюбия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека.

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    26 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен не смогла бы создать устойчивое большинство с правыми в ЕК

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и растущего влияния ультраправых в Европарламенте, сообщает Politico.

    Обсуждение новой политики по депортациям усилило напряженность между проевропейскими и правыми фракциями в Европарламенте.

    «Самым естественным исходом стало бы формирование правого большинства для принятия нового регламента по депортациям», – заявила депутат Европарламента Марике Элерс из группы «Патриоты за Европу».

    Однако эксперты подчеркивают, что ультраправые партии слишком разобщены, чтобы стать надежным партнером Европейской народной партии для стабильной коалиции, сообщает Politico.

    В публикации отмечается, что фон дер Ляйен, как центрист из Германии, особенно осторожна в вопросах сотрудничества с радикальными националистами.

    В случае опоры на ультраправых она рискует оказаться в одном блоке с политиками, выступающими против Украины, поддерживающими Россию, а также с противниками ЛГБТ (движение запрещено в России) и абортов. Сложности вызывает и политическая ситуация в самой Германии, где ХДС дистанцируется от альтернативных партий.

    Социалисты, либералы и зеленые заявляют, что при отклонении от достигнутых договоренностей по программе Еврокомиссии фон дер Ляйен лишится их поддержки. Представитель социалистов Лаура Балларин напомнила президенту Еврокомиссии о политических обещаниях, данных в результате переговоров, и предупредила о возможности пересмотра поддержки в случае их невыполнения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от климатического закона, что вызвало обеспокоенность у центристских партий и усилило их разногласия.

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что фон дер Ляйен придерживается авторитарного стиля управления Евросоюзом.

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    26 июня 2025, 12:35 • Новости дня
    Орбан заявил о получении выгодного предложения от ЕС по санкциям

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Виктор Орбан сообщил о поступлении выгодного предложения от Евросоюза, который рассчитывает на принятие очередного пакета санкций против России.

    Венгрия получила от Евросоюза крайне выгодное предложение в связи с планами принятия 18 пакета антироссийских санкций, ранее заблокированного Будапештом и Братиславой, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что предложение нуждается в доработке, но в целом его условия оцениваются высоко. Орбан сообщил журналистам, что Венгрия действительно получила такое предложение от Брюсселя.

    Второй важной новостью стало заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о возможности оплачивать российский газ через банк OTP до октября, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что продление указа Путина обеспечит надежность энергетических поставок в предстоящий период.

    Министр также сообщил, что отправляется в Турцию для обсуждения вопросов долгосрочных поставок недорогих российских энергоносителей, напомнив, что основная часть газа транспортируется в Венгрию по «Турецкому потоку» через Болгарию и Сербию.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией.

    Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

    Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение зарубежным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только через Газпромбанк, но и в других банках России.

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    26 июня 2025, 09:23 • Новости дня
    Студенты в Румынии вышли на протесты против сокращения стипендий

    Tекст: Александра Юдина

    Студенты в Румынии начали протестные акции, организованные Национальным альянсом студенческих организаций Румынии (ANOSR), из-за планов правительства сократить размер стипендий на 40%.

    Протесты проходят в университетских центрах по всей стране, включая Бухарест, Тимишоару, Клуж-Напоку, Бая-Маре, Алба-Юлию, Яссы и Сучаву, передает РИА «Новости».

    Власти страны намереваются изменить методологию расчета стипендий, что приведет к их уменьшению с 85 до 50 долларов. Организаторы акций считают, что подобная инициатива усилит неравенство в доступе к образованию для студентов из малообеспеченных семей.

    По мнению ANOSR, такие меры экономии окажут негативное влияние в условиях, когда только 22,5% молодых людей в возрасте от 24 до 35 лет имеют высшее образование, а уровень отсева из вузов превышает 40%.

    Альянс включает студентов из 20 центров, объединяющих 31 высшее учебное заведение страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ Евросоюза от российского газа обернулся европейским странам потерями почти 200 млрд евро.

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    26 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Нарышкин заявил о попытках Европы исказить ход переговоров России и Украины

    Нарышкин сообщил о попытках Европы влиять на переговоры России и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин указал на зафиксированные попытки стран Европы помешать переговорам Москвы и Киева, назвав действия искажающими.

    Нарышкин заявил, что власти ряда европейских государств пытаются исказить содержание переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос журналиста о том, фиксирует ли Россия такие попытки, Нарышкин сказал: «Конечно».

    Он подчеркнул, что в европейских столицах пытаются исказить те задачи, которые российская сторона ставит в переговорах.

    Нарышкин добавил, что Россия будет решительно идти своим путем в противодействии вмешательству и попыткам помешать переговорному процессу.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что Европа не позволяет менеджменту Украины достичь выгодной договоренности с Россией.

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что прямые переговоры с украинской стороной дают возможность разрешать проблемы, в том числе гуманитарного характера.

    Нарышкин также отметил, что в Европе милитаризацию оправдывают вымышленной угрозой с востока, сравнивая эти действия с поступками нацистской Германии.

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