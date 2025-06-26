Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО

Политолог Скачко: Страны НАТО взяли Украину на содержание

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Главный итог прошедшего саммита – принятие Украины на содержание западными странами. Причем часть денег Киеву достанется как раз из тех 5% от ВВП, которые члены альянса должны выделять на собственную оборону. То есть перед ВСУ открываются сразу несколько каналов пополнения ресурсов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Первый – прямые поставки вооружений, второй – организация производства техники на территории самой республики и третий – дальнейшее налаживание создания продукции ВПК внутри ЕС. Несмотря на это, в рамках саммита чувствовалась некоторая брезгливость по отношении к Украине. И исходила она не только от Трампа», – добавляет он.

«Но, тем не менее, Владимира Зеленского до сих пор готовы терпеть. Многих раздражает его заносчивость, хамство, но речь идет об орудии борьбы с Москвой, которое сейчас, возможно, будет использоваться менее интенсивно, чем в предыдущие годы противостояния, однако полностью терять возможность давления на Россию через конфликт с Киевом Запад не хочет», – акцентирует эксперт.

«Все шатания и расколы, которые сегодня происходят внутри НАТО – это осмысленное затягивание времени. Компромиссные заявления о том, что с Москвой якобы нужно разговаривать – это завеса, за которой скрывается желание Старого света перевести дух и пустить «в бой» с новой силой свой изможденный ВПК», – рассуждает собеседник.

«Таким образом, главным достижением Украины в рамках текущего саммита стало непосредственное подтверждение желания стран альянса оставаться в игре. Энтузиазм и громкие слова офису Зеленского не нужны. Для Киева принципиально важно, чтобы помощь не прекращалась. Если она идет – в будущем еще будут возможности ее нарастить», – заключил Скачко.

Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.