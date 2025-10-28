Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
В МВД пояснили, надо ли менять регистрационные знаки авто без триколора
Автовладельцам не потребуется менять регистрационные номера без изображения флага России, если они получены до изменений в стандарте, рассказали в пресс-службе МВД России.
«Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.
С 1 января 2025 года, согласно обновленному ГОСТу, вступило в силу обязательное требование о наличии изображения флага России на всех государственных регистрационных знаках со световозвращающим покрытием. Госавтоинспекция выдает новые номера строго по обновленному стандарту.
В ведомстве напомнили, что за использование транспортных средств с нестандартными регистрационными знаками КоАП предусматривает предупреждение или штраф в 500 рублей.
Ранее в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призывали ввести единый стандарт регистрационных символов и предоставить годовой срок на их замену.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае предложили сделать триколор обязательным для всех государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Глава СПЧ Фадеев предложил в октябре доработать стандарт автомобильных номеров.