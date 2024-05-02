По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Триколор предложили сделать обязательным для автомобильных номерных знаков
«Коммерсант»: Российский флаг собрались сделать обязательным для автомобильных номерных знаков
Все государственные регистрационные знаки (ГРЗ) в России должны содержать значок российского флага – такие поправки в ГОСТ подготовила полиция по предложению депутата Госдумы Александра Хинштейна.
Сейчас триколор на номерах необязателен, но его наличие могут потребовать при выезде за рубеж. Поправки в ГОСТ не коснутся тех, кто уже получил номера без флага, пишет «Коммерсант».
Ожидается, что изменения вступят в силу до конца года.
В частных специализированных организациях, которые печатают пластину номерного знака, водитель может выбрать номер с флагом или без. Причем номер без флага обойдется на 300-500 рублей дороже.