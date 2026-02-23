  • Новость часаПутин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    Мерц решил возглавить Европу военным путем
    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Полиция ФРГ начала расследование из-за шутки пенсионера о Мерце
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о безоговорочной поддержке Украины
    Ирак передал «Западную Курну – 2» компании Chevron
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    23 февраля 2026, 15:46 • Новости дня

    Глава МИД Люксембурга сравнил санкции ЕС против России с рынком

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель назвал антироссийские санкции Европейского союза «рынком, где все что-то выторговывают»

    Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что санкции Евросоюза против России напоминают «рынок, где все что-то выторговывают», передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, обсуждение новых мер часто сводится к поиску финансовых решений и компромиссов между странами ЕС. Такую характеристику политики санкций Беттель дал накануне встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, где обсуждается 20-й пакет ограничительных мер против России.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт заблокирует этот пакет санкций. Такое решение венгерская сторона объясняет позицией киевских властей, которые так и не возобновили прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

    Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.

    Министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.

    Напомним, ЕС продлил действие экономических санкций в отношении России до 24 февраля 2027 года.

    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    22 февраля 2026, 23:37 • Новости дня
    Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортсмены из России вышли на арену в Вероне во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года без таблички и нейтрального флага. Ранее руководство Международного олимпийского комитета заявляло, что россияне смогут присутствовать на стадионе лишь в качестве зрителей.

    Российские спортсмены в нейтральном статусе вышли на арену в итальянской Вероне во время церемонии закрытия Олимпийских игр, но без таблички и нейтрального флага, передает ТАСС.

    В праздничном шествии заметили лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, а также фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Вместе с ними прошел ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призером турнира.

    Примечательно, что ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс говорил о невозможности участия россиян в параде. По его словам, атлетам разрешалось лишь присутствовать на стадионе в качестве зрителей.

    Всего в Играх участвовали 13 спортсменов из России, выступавших только в личных дисциплинах. Их награды не отображались в медальной таблице.

    Победу в общекомандном зачете на Олимпиаде одержала сборная Норвегии с 18 золотыми наградами.

    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    22 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы

    Захарова: Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно позиция России позволила Венесуэле сохранить свою государственность.

    Она отметила: «Вы же прекрасно понимаете, что если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно – как с теми, кто в меню», передает ТАСС.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что похищение Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это разнузданный акт нарушения международного права, «мощнейшее геополитическое землетрясение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    23 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта могут отказаться от поездки в Киев, пишет Politico.

    Основная причина – неспособность Евросоюза согласовать новый, двадцатый пакет санкций против России, а также задержка с утверждением финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, пишет Politico, передает «Российская газета».

    Как сообщает издание, изначально фон дер Ляйен и Кошта собирались приехать на Украину с конкретными «подарками», включая пакет рестрикций и обещание кредита. «Но теперь эта пара может появиться в украинской столице с пустыми руками», – говорится в материале.

    Европейские дипломаты отмечают, что главы МИД стран ЕС вряд ли смогут согласовать новые санкции на ближайшей встрече в понедельник. При этом, несмотря на оптимизм главы европейской дипломатии Каи Каллас, в Брюсселе признают, что одобрение мер, скорее всего, произойдет позже, уже после намеченной поездки высокопоставленных представителей ЕС.

    Ранее Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    До этого она заявила, что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    На прошлой неделе переговоры представителей ЕС по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата.

    23 февраля 2026, 04:44 • Новости дня
    Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

    Tекст: Денис Тельманов

    Две семьи из Приморья, чьих сыновей перепутали в роддоме Лесозаводска, решили добиваться многомиллионной компенсации через высшую судебную инстанцию.

    Адвокат пострадавших Александр Зорин сообщил, что документы для гражданского дела уже подготовлены, передает ТАСС.

    Юрист уточнил планы истцов относительно дальнейших действий. «Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», – заявил правозащитник.

    Факт подмены младенцев в 1989 году подтвердился благодаря генетической экспертизе. ДНК-тест выявил, что мальчиков из семей Семеновых и Москальковых по ошибке поменяли местами сотрудники медицинского учреждения.

    Пострадавшие, включая самих подмененных мужчин и их биологических родителей, подали иски к Минфину, Минздраву и региональным властям. Они требуют выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей, однако суды предыдущих инстанций в удовлетворении требований отказали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Кстово врачи не смогли спасти полуторамесячного мальчика. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска. В Новокузнецке решили закрыть родильное отделение после смерти девяти младенцев.

    23 февраля 2026, 13:30 • Новости дня
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас призвала министров иностранных дел стран ЕС обсуждать вопрос о сокращении российской армии.

    Каллас заявила, что «если обсуждаются ограничения в отношении армии Украины, то аналогичные ограничения должны касаться и России», передает ТАСС. На вопрос украинских журналистов о том, какой численности должна быть российская армия, Каллас ответила, что не может дать конкретных цифр, отметив, что этот вопрос «не к ней».

    Каллас подчеркнула, что Евросоюз должен сформулировать единые требования к России в ходе переговоров по Украине. «Мы должны также требовать уступок на переговорах со стороны России», – сказала она. По ее мнению, важно не столько, кто ведет переговоры с Россией, сколько то, какие требования будет выдвигать ЕС. Она считает, что Европа должна требовать от Москвы максимум, чтобы получить хоть какие-то уступки.

    Кроме того, Каллас сообщила, что министры обсудят 20-й пакет антироссийских санкций, однако не ожидает серьезного прогресса в этом вопросе. Также на встрече планируется рассмотреть вопрос финансирования Киева на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, но, по словам Каллас, Брюссель пока не смог согласовать этот пакет поддержки.

    Напомним, Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    В ноябре она заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    23 февраля 2026, 13:50 • Новости дня
    Медведев: Россия на переговорах озвучила позицию по территориям
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации.

    Медведев подчеркнул, что российская сторона предъявила свою позицию, сформулированную президентом России, по самым существенным вопросам, включая территории, параметры демилитаризации и другие важные аспекты, передает ТАСС. По его словам, украинская сторона сейчас только воспринимает эти предложения, но ответа пока не дала.

    Политик отметил, что существует договоренность о неразглашении результатов переговорного процесса. «У нас есть договоренность: мы результаты текущих переговоров не разглашаем», – заявил Медведев.

    На прошлой неделе в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Ранее экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине.

    23 февраля 2026, 11:30 • Новости дня
    Названы ключевые изменения в сфере личных финансов россиян с марта
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 марта 2026 года в России вступят в силу сразу несколько важных изменений, которые коснутся личных финансов граждан.

    Среди ключевых новшеств – новые правила для микрофинансовых организаций, запрет автоматических списаний за онлайн-подписки с отвязанных карт, обновление порядка авиаперевозок и бронирования гостиниц, а также изменение метода расчета алиментов при назначении единого пособия для семей с детьми, передает РБК.

    Так, с 1 марта онлайн-сервисы не смогут списывать деньги с банковских карт за подписки без явного согласия клиента. Теперь любое автоматическое списание невозможно, если карта отвязана, подписка отменена или реквизиты не подтверждены. Сервисы также обязаны заранее уведомлять пользователей о продлении подписок.

    Для оформления микрозайма онлайн потребуется пройти биометрическую идентификацию через Единую биометрическую систему. Без сдачи необходимых данных получение микрокредита в МФО станет невозможным, однако при личном визите биометрия не понадобится. На рынке микрофинансирования эту реформу встречают настороженно из-за недостаточного наполнения базы ЕБС, что может осложнить доступ к займам для миллионов россиян.

    В сфере авиаперевозок электронный посадочный талон теперь приравнивается к бумажному, а обязанности авиакомпаний по предоставлению воды, питания и проживания при задержках стали четко регламентированы. Новые критерии для вынужденного возврата билетов позволяют пассажирам вернуть деньги в случае задержки рейса более 30 минут, вылета раньше времени или по болезни родственника.

    С 1 марта новые правила бронирования гостиниц и хостелов позволяют туристам получить всю предоплату при отмене брони до дня заезда, а заселяться можно будет по водительским правам или через Госуслуги. Агрегаторы смогут работать только с объектами, внесенными в реестр, а гостиница вправе отказать в заселении при условии полного возврата средств.

    Наконец, при назначении единого пособия на детей алименты будут рассчитываться исходя из средней зарплаты по региону за прошлый год, а не по МРОТ, что изменит критерии нуждаемости для семей. Новый порядок направлен на борьбу с фиктивными разводами и стимулирование официального оформления алиментных обязательств через нотариуса или суд.

    Ранее юрист Новикова рассказала об увеличении алиментов на детей в 2026 году.

    23 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против восьми российских силовиков и судей
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.

    Решение принято вне рамок 20-го пакета санкций, согласование которого пока не завершено, передает ТАСС.

    В санкционный список включены два судьи, прокурор, следователь, а также четыре руководителя исправительных колоний и следственных изоляторов. Санкции, по заявлениям Брюсселя, связаны с так называемыми нарушениями прав человека.

    Меры предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и блокировку активов на территории Европы.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.

    Напомним, ЕС продлил действие экономических санкций в отношении России до 24 февраля 2027 года.

    23 февраля 2026, 13:22 • Новости дня
    Politico: Греция и Мальта затормозили новый пакет санкций ЕС
    @ Maericio Pannunzio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обсуждение двадцатого пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против которого выступают Греция и Мальта, об этом пишет издание Politico.

    Обсуждение 20-го пакета санкций Евросоюза против России столкнулось с трудностями из-за возражений Греции и Мальты, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, эти две страны негативно отнеслись к предложению полностью запретить морские услуги для танкеров, перевозящих российскую нефть, вместо действующего механизма ценового потолка.

    В конце прошлой недели представителям стран ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций на техническом уровне, несмотря на продолжительные переговоры. Основной текст документа уже согласован, но сохраняются разногласия, которые не позволили провести дополнительное заседание в выходные.

    Politico подчеркивает, что Греция и Мальта обладают крупными судоходными секторами, и их позиция считается ключевой причиной задержки в окончательном утверждении санкционного пакета. Венгрия также заняла жесткую позицию, что может дополнительно осложнить процесс принятия решений в Совете ЕС.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел Евросоюза не смогут согласовать двадцатый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках этого пакета.

    Венгрия будет блокировать двадцатый пакет санкций Евросоюза против России до возобновления поставок нефти на Украину по трубопроводу «Дружба».

    22 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    23 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    ЕС продлил санкции против России

    ЕС продлил санкции против России до 2027 года

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) официально продлил действие экономических санкций в отношении России.

    Ограничения будут действовать до 24 февраля 2027 года, передает РИА «Новости». Решение о продлении санкций опубликовано на сайте Официального журнала ЕС.

    «В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата «24 февраля 2026 года» заменяется на «24 февраля 2027 года», – говорится в документе.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что Венгрия будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

    23 февраля 2026, 15:32 • Новости дня
    Ирак передал «Западную Курну – 2» компании Chevron

    Ирак передал управление на месторождении «Западная Курна – 2» компании Chevron

    @ lukoil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Американская компания Chevron получила право управления крупным нефтяным месторождением «Западная Курна – 2» на юге Ирака, ранее контролируемым «Лукойлом», сообщило агентство INA.

    Иракские власти официально передали управление нефтяным месторождением «Западная Курна – 2» американской компании Chevron, передает ТАСС.

    По данным агентства, были подписаны два предварительных соглашения между местными нефтяными компаниями и Chevron. Первое соглашение заключено между Basra Oil Company и Chevron и касается передачи управления месторождением американской компании. Подписание документов прошло в присутствии премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани.

    Ранее, 17 февраля, правительство Ирака утвердило соглашение с российской компанией «Лукойл» о передаче операций по добыче нефти на «Западной Курне – 2» местной Basra Oil Company. Таким образом, Chevron стала новой управляющей стороной на одном из крупнейших месторождений страны после ухода российского оператора.

    Ранее работы на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений «Западная Курна 2» были приостановлены из-за американских санкций против «Лукойла».

    Компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения против «Лукойла» нарушают нормы международной торговли и вредят мировой экономике.

    23 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Сийярто заявил о полной готовности нефтепровода «Дружба» к работе

    Сийярто: Нефтепровод «Дружба» готов к работе

    @ Jedrzej Wojnar/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия получила информацию от России о том, что все повреждения на нефтепроводе «Дружба» полностью устранены, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию в Татарстане, были ликвидированы, и техническое состояние магистрали не вызывает вопросов, передает ТАСС.

    «Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода «Дружба». Это означает, что все участки нефтепровода «Дружба» находятся в рабочем состоянии – как физически, так и технически. Технически весь нефтепровод «Дружба» может функционировать», – заявил он.

    Министр добавил, что дальнейшая транспортировка нефти по «Дружбе» зависит исключительно от решения украинского государства. По его словам, отказ Киева возобновить транзит нефти связан не с техническими причинами, а с политическими мотивами. Сийярто подчеркнул, что, по мнению венгерской стороны, такая позиция Украины является проявлением политического шантажа по отношению к Венгрии.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды.

    23 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали сутки без обстрелов со стороны ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска полностью воздержались от нанесения ударов по территории республики в течение минувших суток.

    На территории республики сохранялась спокойная обстановка, так как украинские силовики не открывали огонь по жилым районам, передает ТАСС.

    «Фактов вооруженных атак ВФУ не зафиксировано», – говорится в официальной сводке профильного ведомства.

    Соответствующие данные представили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

    Это подразделение входит в структуру администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции и уничтожили несколько складов.

    На ряде направлений армия ликвидировала более 1250 боевиков и американскую технику. Противник потерял свыше 1230 военнослужащих и десятки единиц бронетехники.

