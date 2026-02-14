  • Новость часаПВО уничтожила 20 украинских дронов над Россией за ночь
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    14 февраля 2026, 10:24 • Новости дня

    Володин запустил опрос о контроле за видеоиграми для подростков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Госдумы предложил подписчикам высказаться об усилении контроля за видеоиграми для подростков, подчеркнув опасность деструктивного контента.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем канале на платформе Max с вопросом о необходимости ужесточения контроля за видеоиграми. Он спросил: «Считаете ли вы правильным усилить контроль за видеоиграми, в которые играют подростки?».

    По словам председателя Госдумы, эксперты связывают последние происшествия в учебных заведениях с увлечением подростков видеоиграми. Володин заявил: «Через игровые платформы и сопутствующие приложения детей вовлекают в сообщества и чаты, содержащие деструктивный и запрещенный контент. Где вербуют для совершения нападений и других преступлений. Подробно инструктируют и обещают спонсировать покупку оружия».

    Он добавил, что за подобными движениями стоят, в том числе, украинские террористы, а также рассматривается версия, что недавние нападения между собой связаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Володин призвал ускорить введение детских сим-карт в России. А МВД ранее предупредило об угрозе видеоигр для детей.


    13 февраля 2026, 18:35 • Новости дня
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная Дума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы.

    Согласно проекту постановления, Дзюба, избранный от Тульского одномандатного округа №183, сложит мандат по собственной инициативе, передает РИА «Новости».

    Планируется, что вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании 17 февраля.

    В декабре Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского.

    В сентябре Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Нилова и Щапова.

    11 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    В Таиланде стрелявший в школе взял в заложники более 300 человек
    В Таиланде стрелявший в школе взял в заложники более 300 человек
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В учебном заведении города Хатъяй вооруженный молодой человек ранил несколько человек и удерживает сотни учеников и педагогов.

    Стрелявший в школе на юге Таиланда ранил нескольких человек, передает Khaosod. Инцидент произошел в городе Хатъяй, провинция Сонгкхла, где, по предварительным данным, злоумышленник проник на территорию школы незадолго до окончания занятий.

    Сообщается, что нападавшему восемнадцать лет. Он взял в заложники более 300 учеников и учителей, их точное число уточняется. В результате стрельбы есть пострадавшие, однако точное количество раненых пока неизвестно.

    Полицейские оцепили здание школы. Власти рекомендовали населению воздержаться от поездок по дорогам, ведущим к учебному заведению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе города Хатъяй и захватил заложников из числа учеников и учителей.

    В результате происшествия пострадали несколько человек. В средней школе и жилом доме города Тамблер-Ридж в Канаде в результате стрельбы погибли десять человек. Более 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    11 февраля 2026, 11:54 • Новости дня
    Политолог объяснила цель закона на Украине об эвакуации детей без согласия родителей

    Политолог Шеслер: Киев развязал себе руки для кражи украинских детей

    Политолог объяснила цель закона на Украине об эвакуации детей без согласия родителей
    @ REUTERS/Yara Nardi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей.

    «На Украине нет ресурсов для размещения эвакуированных. Количество жилых помещений, в которых могут поселиться так называемые временно перемещенные лица, исчисляется десятками, может быть, сотнями. Зачастую людей просто вывозят в ближайший населенный пункт и высаживают на автовокзале. Причем мало кого волнует, идет ли речь о пожилых или о женщинах с детьми», – рассказала правозащитница Лариса Шеслер.

    По ее словам, в такой ситуации многие отказываются от эвакуации и остаются в своих домах в ожидании прихода ВС России. «При этом кадры того, как они встречают наших солдат – радуются, обнимаются – имеют огромный психологический эффект и наносят удар по престижу Киева», – добавила собеседница.

    Она полагает, что одобренный Радой закон об эвакуации детей без согласия родителя – попытка запугать украинцев и оказать давление на тех, кто ожидает прихода российской армии. Шеслер допускает проведение показательных операций с принудительным вывозом детей, кадры которых впоследствии будут крутить по местным телеканалам.

    Парадоксально, что киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних. «Фальшивые обвинения в адрес России были, есть и, к сожалению, будут. Благородное и гуманное действие России по спасению детей, их перемещению в безопасные места истолковываются пропагандистами на Украине и на Западе как незаконное изъятие», – напомнила политолог.

    «В то же время на Банковой принимают решение, официально разрешающее забирать детей у родителей, принудительно их эвакуировать. Может быть, следующей шагом станет идея передавать несовершеннолетних Западу?» – возмутилась Шеслер.

    Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект, согласно которому полиция может вывозить детей из зоны активных боевых действий без согласия родителей. Решение об объявлении обязательной эвакуации принимают военные администрации по письменной просьбе командования ВСУ.

    Согласно документу, после оповещения, по крайней мере, один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются это делать, ребенка забирает полиция, после чего передает его органам опеки. Новый закон также дает право вводить ограничения на въезд, вход и пребывание в районах, где проводится обязательная эвакуация.

    Напомним, власти на Украине объявляют об эвакуации, в том числе принудительным способом, довольно часто из-за приближения линии фронта. При этом украинское руководство неоднократно плодило фейки о якобы похищенных Россией детях. Их тиражировали многие западные СМИ.

    Помощник российского президента Владимир Мединский летом 2025 года отмечал, что число «похищенных русскими детей» постоянно менялось: сначала речь шла о 1,5 млн, потом цифра была снижена до 200 тысяч, наконец – до 20 тысяч. «Мы просили, покажите имена, фамилии, какие это дети, заявления родителей. Списков не было, голые цифры. Вот мы наконец получили полный список. Как видите, здесь 339 фамилий», – сказал он на конференции по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

    «На самом деле речь идет о десятках детей. Эти дети никем не похищены. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные, из зоны боевых действий вывезенные. И мы ищем родителей, и если появляются родители, мы их возвращаем», – подчеркивал Мединский.

    11 февраля 2026, 10:41 • Новости дня
    Госдума решила обязать мигрантов проходить медосмотр после въезда в Россию

    Нечаев: Мигрантов обяжут проходить медосмотр после въезда в Россию

    Госдума решила обязать мигрантов проходить медосмотр после въезда в Россию
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В пакет законопроектов, который Госдума одобрила в первом чтении, включили норму об обязательном медицинском осмотре для мигрантов, сообщил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

    Мигранты, прибывающие в Россию, будут обязаны проходить обязательный медосмотр в течение одного месяца после въезда, сообщил в Telegram-канале Нечаев.

    Соответствующая норма вошла в пакет законопроектов, который Госдума приняла в первом чтении. Соавторами инициативы выступила партия «Новые люди», о чем сообщил председатель партии Алексей Нечаев.

    «Это барьер на пути опасных заболеваний: не во всех странах есть прививки от кори, туберкулеза и гепатита, а где-то их распространенность гораздо выше, чем в России», – заявил Нечаев.

    По его словам, нововведение направлено на защиту здоровья граждан и предотвращение распространения инфекций.

    Медосмотр можно будет пройти только в государственных учреждениях; обращаться к посредникам будет запрещено. По мнению автора законопроекта, это позволит прекратить деятельность теневого бизнеса, который годами зарабатывал на нелегальных мигрантах.

    Все результаты медосмотра будут храниться в цифровом профиле «Мигрант ID» – системе учета, разработку которой предложила партия «Новые люди», а идею поддержал президент России Владимир Путин. Нечаев подчеркнул, что такие меры необходимы для создания комплексной, безопасной и контролируемой системы трудовой миграции, отвечающей интересам России и ее граждан.

    Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании медицинского освидетельствования иностранных граждан.

    Депутаты предложили снизить срок обязательного медосвидетельствования для иностранцев до 30 дней.

    11 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Лавров пообещал честное международное наблюдение на выборах в Госдуму

    Лавров: МИД обеспечит честный международный контроль на выборах в Госдуму

    Лавров пообещал честное международное наблюдение на выборах в Госдуму
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности МИД обеспечить честное международное наблюдение на выборах в Госдуму.

    Лавров подчеркнул, что поддержка будет оказана на всей территории России, в том числе в Крыму, Севастополе, Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

    «Разумеется, окажем содействие в обеспечении честного международного наблюдения на выборах внутри России, в том числе в Крыму, в Севастополе, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях», – заявил министр.

    Лавров также сообщил, что МИД сделает все необходимое для организации голосования на избирательных участках в российских загранучреждениях на предстоящих выборах в Госдуму. Он отметил, что министерство обеспечит четкое проведение голосования за рубежом, как это было и в прошлой избирательной кампании.

    Ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что депутаты Государственной думы России будут выбраны в третье воскресенье сентября 2026 года.

    12 февраля 2026, 20:26 • Новости дня
    Москвичи назвали плюсы и минусы оценок за поведение в школе

    Москвичи поспорили из-за оценок в школе за поведение

    Москвичи назвали плюсы и минусы оценок за поведение в школе
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дисциплина и чистота в классах – против риска необъективных оценок и давления на табель: москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какие плюсы и минусы они видят в отметках за поведение в школах.

    «Оценки за поведение в школе необходимы, среди учеников должна быть дисциплина. Это нужно и родителям, чтобы отслеживать отметки и с учетом их корректировать воспитание», – уверен мужчина, работающий учителем.

    «Благодаря отметкам за поведение я в целом смогу быть в курсе поступков моей дочери в школе», – соглашается другая опрошенная. «Важно, чтобы оценки ставились заслуженно. Тогда ребенок будет понимать свои ошибки и самостоятельно их исправлять», – поясняет она.

    «У этой практики есть несомненный плюс: все школьники ходят, что называется, строем, опрятные. В классах и коридорах чистота и порядок, никто ничего не ломает», – добавляет другой собеседник.

    «Любая оценка – это обратная связь школы с родителями. Это сигнал, что нужно проработать с ребенком, чтобы он лучше учился. Если школьник ведет себя деструктивно, это нужно обсуждать на площадке какого-либо специального комитета и отчислять», – уверен другой москвич.

    «Оценки за поведение обретают смысл, если учитель является авторитетом для детей. В таком случае школьники слушаются и стараются заслужить хорошее отношение всеми способами, в том числе – прилежным поведением», – считает девушка.

    Впрочем, имеет место и альтернативное мнение. «Оценки должны ставиться за успеваемость по определенным предметам, за домашнее задание, ответ у доски, но за поведение – нет», – спорит москвичка.

    «Если отметки за поведение будут влиять на итоговый табель успеваемости ученика, это не очень хорошо. Думаю, если ребенок полноценно занят в школе, отпадает необходимость в оценках за поведение», – соглашается молодой человек.

    Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о своих заветных мечтах, а также поспорили о принципах воспитания детей в случае развода.

    11 февраля 2026, 17:02 • Новости дня
    Володин: Тарифы ЖКХ надо брать под особый контроль

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Госдумы заявило об усилении контроля за тарифами ЖКХ, а также отметило расширение роли ФАС в их регулировании.

    Все депутаты Государственной думы едины во мнении, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги необходимо держать под особым контролем. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента .

    Он уточнил, что недавно Дума поддержала в первом чтении законопроекты о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы в вопросах регулирования тарифов. По словам Володина, региональные энергетические комиссии часто необоснованно повышают стоимость коммунальных услуг. Для усиления контроля депутаты приняли решение наделить ФАС дополнительными полномочиями, чтобы оградить граждан от чрезмерных ростов платежей.

    Володин напомнил, что правительство уже утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги: с 1 января повышение составило 1,7% из-за роста НДС. Он подчеркнул, что все остальные изменения должны проходить тщательный анализ. «Все остальное, коллеги, надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать все, чтобы защитить наших граждан», – добавил председатель нижней палаты.

    Кроме того, Госдума рассматривает законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов, отвечающих за регулирование цен и тарифов. Володин призвал коллег внимательно следить за ситуацией и защищать интересы граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России изменились правила расчета платы за холодную воду для квартир без счетчиков, коэффициент увеличен вдвое. Также сообщалось, что власти страны намерены упростить перерасчет оплаты ЖКХ при перебоях с коммунальными услугами.

    Ранее в среду президент России Владимир Путин обратил внимание на значительные потери воды в системах ЖКХ Северной Осетии в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло.


    11 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Путин поручил вести статистические наблюдения «репродуктивных планов» россиян

    Путин поручил вести статистику планов россиян становиться родителями

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству организовать с 2026 года статистические наблюдения по репродуктивным планам граждан.

    Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщается на сайте Кремля.

    В частности, документ обязывает правительство организовать с 2026 года регулярные федеральные статистические наблюдения по направлению «репродуктивные планы населения». Такие исследования должны проводиться не реже одного раза в три года. В случае необходимости правительство должно внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты для обеспечения реализации поручения.

    Также кабмину поручено изучить практики создания и организации работы центров репродуктивного здоровья в медицинских организациях Росатома и ФМБА России «в целях распространения положительного опыта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья». Президент поручил продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка. Глава государства поручил разработать поправки в законодательство о семейных ценностях в рекламе. Президент также поручил доработать программы по обеспечению жильем семей с детьми.

    11 февраля 2026, 17:18 • Новости дня
    СК возбудил дело после стрельбы в колледже Анапы

    Уголовное дело возбуждено после стрельбы с жертвами в анапском колледже

    Tекст: Денис Тельманов

    В учебном заведении Анапы днем произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие и погибший, нападавший задержан.

    Как передает ТАСС, Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в учебном учреждении Анапы. По данным пресс-службы, днем вооруженный учащийся анапского техникума открыл стрельбу по людям, находившимся в здании колледжа.

    В результате происшествия отмечаются пострадавшие и один погибший. На данный момент нападавший был задержан правоохранительными органами. Следствие устанавливает обстоятельства случившегося и личности всех участников происшествия.

    Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия, выясняются мотивы нападавшего и возможные причины трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в колледже Анапы погиб один человек – охранник. Три человека получили ранения, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    12 февраля 2026, 17:50 • Новости дня
    Трое детей погибли при пожаре в многоэтажке Владивостока

    Трое детей погибли при пожаре в многоэтажке Владивостока на улице Толстого

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В жилом доме на улице Толстого во Владивостоке произошел пожар, жертвами которого стали трое детей, оставшиеся без присмотра взрослых, сообщили в МЧС.

    Трое детей в возрасте трех, шести и девяти лет погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме во Владивостоке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

    Сообщение о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы Владивостока в 15.03 по московскому времени. Возгорание произошло в доме номер 30 по улице Толстого, уточнили в министерстве.

    По данным МЧС, дети находились в квартире одни. Из соседних квартир пожарные эвакуировали шестерых человек, включая двух детей. Огнем было охвачено 30 квадратных метров. Для тушения пожара было привлечено 30 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

    Ранее при пожаре в частном доме в селе Намцы в Якутии также погибли трое маленьких детей. До этого в торговом центре «Реми Сити» во Владивостоке при задымлении пострадали восемь человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Владивостока предстал перед судом из-за того, что его попытка потушить пожар в квартире привела к гибели двух маленьких детей в соседней квартире.


    11 февраля 2026, 16:34 • Новости дня
    Госдума одобрила закон о комплексном урегулировании долгов граждан

    Депутаты поддержали реструктуризацию долгов по потребкредитам в разных банках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России планируется ввести обязательную процедуру согласования реструктуризации долгов граждан по потребительским кредитам с участием всех кредиторов при сумме задолженности от 25 тыс. рублей, соответствующий проект закона принят Госдумой в первом чтении.

    Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной процедуре комплексного урегулирования задолженности физических лиц по потребительским кредитам, сообщает ТАСС. Законопроект разработала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

    Новая процедура позволит должникам, допустившим просрочку, договариваться о реструктуризации долгов сразу со всеми кредиторами, включая банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

    Аксаков отметил: «В результате человек сможет изменить условия обслуживания кредитов, получить отсрочку или даже частично списать долг. Важно, что гражданин сможет обратиться к финансовому уполномоченному для контроля за процедурой, чтобы быть уверенным в соблюдении своих прав».

    При возникновении просрочки кредитор до направления требования о досрочном возврате обязан уведомить должника о праве на комплексное урегулирование задолженности на сумму от 25 тыс. рублей. После получения заявления кредитор становится организатором процедуры и информирует бюро кредитных историй, которое, в свою очередь, уведомляет других кредиторов. Далее кредиторы принимают решения о согласии или отказе внести изменения в договор.

    Должник сможет привлечь финансового уполномоченного для проверки процедуры, а при выявлении нарушений инициировать ее повторно. До завершения процедуры взыскание долга через суд или нотариуса запрещено. Законопроект вступит в силу через 270 дней после его официального опубликования.

    По словам члена комитета Госдумы по МСП Алексея Говырина («Единая Россия»), комплексное урегулирование дает заемщикам возможность решать вопросы с долгами более эффективно, синхронизируя процесс реструктуризации и снижая нагрузку на банки и суды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за незаконное кредитование и другие экономические преступления.

    Также законодатели рассматривают возможность обязать банки информировать второго супруга о выданных кредитах на сумму более 500 тыс. рублей при сохранении конфиденциальности.


    13 февраля 2026, 19:44 • Новости дня
    «Новые люди» предложили запретить молельные помещения в жилых домах
    «Новые люди» предложили запретить молельные помещения в жилых домах
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий размещение молельных домов в квартирах и офисах многоэтажек, чтобы предотвратить скопления нелегалов и повысить безопасность жителей.

    Законопроект об ограничении размещения молельных домов в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов был внесен в Государственную Думу 13 февраля. Инициатором выступила партия «Новые люди», при этом документ получил межфракционную поддержку и был доработан с учетом мнения российского правительства, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Партия поясняет, что отсутствие четких правил приводит к массовым скоплениям посторонних людей в жилых зданиях. Это, по мнению авторов закона, повышает риски возникновения криминальных инцидентов, бытовых конфликтов, а также угрожает противопожарной и общественной безопасности. Особую обеспокоенность у жителей многоквартирных домов вызывает безопасность детей во дворах и на площадках.

    Документ устраняет правовой пробел, позволявший создавать молельные помещения без ограничений, особенно в местах компактного проживания трудовых мигрантов. Отмечается, что такие точки часто становятся закрытыми анклавами, мешают интеграции мигрантов и, по словам депутатов, могут использоваться для пропаганды экстремистских взглядов.

    Законопроект вводит строгий контроль за созданием и функционированием молельных домов, чтобы обеспечить баланс между свободой вероисповедания и правами жителей на безопасность. «Новый закон – это защита сразу по трем направлениям: возвращается спокойствие и безопасность жильцов в собственных подъездах, вводится контроль за потенциально опасными сообществами, а также усиливается роль легитимных духовных центров, которые выступают за порядок и интеграцию», – заявил заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов.

    Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков подчеркнул: «Под видом «благочестивой молельной комнаты» в жилых домах сегодня может скрываться что угодно: штаб нелегальных мигрантов, где «решают вопросы» в обход законов, пункт распространения радикальных идей, враждебных нашей стране, или прикрытие для криминальных схем, поэтому мы вносим инициативу, которая в первую очередь защитит наших жителей».

    11 февраля 2026, 16:24 • Новости дня
    Госдума одобрила штрафы за продажу просроченных маркированных товаров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, устанавливающий штрафы за продажу просроченных маркированных товаров после уведомления системы мониторинга.

    На своем пленарном заседании депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности после уведомления от системы мониторинга, передает ТАСС.

    Индивидуальным предпринимателям за каждый такой проданный товар грозит штраф в размере 10 тыс. рублей, юридическим лицам – 20 тыс. рублей.

    С 1 марта 2026 года до 30 июня 2026 года меры будут касаться только биологически активных добавок, пива, напитков на основе пива и отдельных слабоалкогольных напитков. С 1 июля 2026 года нормы распространятся на все товары, подлежащие обязательной маркировке.

    За продажу в течение дня не более 100 единиц маркированной табачной продукции ниже максимальной розничной цены, а также никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены после уведомления от системы мониторинга предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей.

    При продаже от 100 до 1 тыс. единиц штраф составит 50 тыс. рублей, при продаже более 1 тыс. единиц – 500 тыс. рублей. Аналогичные штрафы вводятся и за продажу маркированной табачной продукции выше максимальной розничной цены.

    В КоАП также предлагается добавить статью о штрафах за продажу маркированных товаров лицами, не зарегистрированными в информационной системе мониторинга. Если через один кассовый аппарат за месяц продано более 10 тыс. единиц табачной, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, штраф составит 50 тыс. рублей.

    В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение указания президента России от 17 апреля 2025 года о внедрении цифровой маркировки в контрольную деятельность. Изменения позволят оперативно реагировать на нарушения в обороте маркированных товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 декабря 2025 года правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности, если этот факт был зафиксирован системой мониторинга.

    Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обязательной маркировке всех международных звонков операторами связи.

    До этого думский комитет по экологии  одобрил законопроекты о маркировке и разведении домашних животных с введением новых правил учета и контроля.


    13 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    Запаркованность двора во Владивостоке мешала спасателям на пути к горящему дому

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме № 30 по улице Толстого во Владивостоке, на момент прибытия пожарных расчетов наблюдалось сильное задымление в подъезде, горела квартира на седьмом этаже, сообщили в управлении МЧС России по Приморскому краю.

    «При помощи спасустройств огнеборцами МЧС России из соседних квартир спасено шесть человек, из них два ребенка. Пожар локализован на площади 30 кв. м. К сожалению, в результате пожара погибли три ребенка – трех, шести и девяти лет. Дети находились в квартире без взрослых», – сообщило ведомство в своем канале в мессенджере Max.

    Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара. На месте работают психологи, добавили там.

    По пути следования на место пожара огнеборцы столкнулись с проблемой запаркованности двора дома автомашинами. Проезд был затруднен, сообщила в Telegram-канале ведомства Екатерина Кутузова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, трое детей погибли при пожаре в многоэтажке Владивостока. В частном доме в селе Намцы в Якутии также погибли трое маленьких детей. До этого в торговом центре «Реми Сити» во Владивостоке при задымлении пострадали восемь человек.


    11 февраля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин поручил доработать программы по обеспечению жильем семей с детьми

    Tекст: Вера Басилая

    Семьи с детьми смогут менять государственные жилищные программы в зависимости от увеличения количества детей, следует из поручения президента России Владимира Путина.

    Владимир Путин поручил доработать государственные программы по обеспечению жильём семей с детьми, следует из перечня поручений на сайте Кремля.

    Президент поставил задачу предусмотреть возможность перехода семей из одной госпрограммы в другую, если в семье увеличивается количество детей. Это поручение утверждено по итогам заседания Совета по реализации демографической и семейной политики.

    Ответственными за доклад определены премьер-министр Михаил Мишустин, руководители регионов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

    Документ с предложениями должны подготовить и представить до 1 июня 2026 года.

    Ранее президент России поручил продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка.

    На «Едином портале госуслуг» появится новый раздел «Госуслуги. Семья» для информирования семей с детьми о государственной поддержке. Также будет создано мобильное приложение для этих целей.

