Дети погибли из-за пытавшегося потушить пожар соседа во Владивостоке

Житель Владивостока предстанет перед судом за то, что пытаясь потушить пожар в квартире, вылил воду на горевшее масло, в результате из-за задымления погибли двое маленьких детей в соседней квартире, сообщает региональный главк СК.

Возгорание произошло вечером 2 марта на 21-м этаже в 25-этажном жилом доме во Владивостоке. Из отрезанных дымом квартир были эвакуированы 10 человек, по лестницам вывели еще 14. Четверо детей были госпитализированы, двое из них впоследствии скончались. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи начали проверку в отношении должностных лиц, принимавших в эксплуатацию многоэтажный дом во Владивостоке. Власти города сообщали, что пожарные машины не могли оперативно проехать к месту трагедии из-за припаркованных автомобилей.

«Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

По версии следствия, 2 марта 2021 года молодая пара в квартире готовила на ужин куриные крылья во фритюре. Девушка поставила на варочную плиту кастрюлю с подсолнечным маслом и допустила его перегрев и последующее самовозгорание. По данным следствия, в инструкции к варочной панели указано, что оставление на ней продуктов, готовящихся на жире или масле, может представлять опасность и привести к пожару, нельзя заливать пламя водой, вместо этого необходимо выключить прибор и накрыть пламя крышкой или противопожарным одеялом.

«Вместе с тем обвиняемый вылил на горевшее подсолнечное масло воду, и огонь вспыхнул еще сильнее, распространившись на горючие материалы натяжного потолка. Из помещения квартиры стали распространяться газообразные продукты горения. Они проникли через неплотности и щели соседней квартиры, где в этот момент находились дети шести и 10 лет. Угарный газ вызвал отравление у малолетних детей, и они погибли», – отмечает следствие.

Ранее при пожаре в многоквартирном доме в Самарской области погибли трое детей.