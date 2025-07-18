В МВД предупредили об угрозе видеоигр для детей

Tекст: Алексей Дегтярев

Компьютерные игры стали неотъемлемой частью цифровой культуры, однако они несут не только пользу, но и серьезные риски, сообщается в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Одна из главных угроз – кибермошенничество, так как во многих играх используются внутриигровые покупки и обмен предметами, что привлекает злоумышленников. Мошенники часто пытаются получить доступ к аккаунтам через обманные сообщения и фишинговые сайты, а детей могут уговорить раскрыть данные банковских карт или пароли.

Также в игровых сообществах появляются лица, вовлекающие несовершеннолетних в противоправные действия – от распространения незаконного контента до участия в отмывании денег. В текстовых и голосовых чатах некоторых игр распространяется деструктивный и противоправный контент, включая пропаганду экстремизма и терроризма.

Родителям рекомендуется проявлять интерес к игровой деятельности детей, выбирать для них однопользовательские проекты от крупных студий, учитывать возрастные ограничения и обсуждать с детьми игровой опыт. Важно использовать инструменты родительского контроля, которые предоставляют платформы PlayStation, Xbox и Steam, а также обучать детей основам цифровой грамотности и безопасности.

Ранее компания-разработчик Rockstar Games перенесла релиз шестой номерной части видеоигры Grand Theft Auto (GTA 6) на 2026 год. Предыдущая часть вышла в 2013 году.