Релиз GTA 6 перенесли на 2026 год

Tекст: Алексей Дегтярев

Выход перенесен на 26 мая 2026 года, сообщила компания, передает ТАСС.

Также Rockstar Games извинилась перед всеми, кто ожидал релиз игры в этом году.

Ранее разработчик сообщал, что планирует выпустить GTA 6 в 2025 году.

Акции Take-Two Interactive, которой принадлежит Rockstar Games, на бирже Nasdaq снижались на 16,43%, до 196,54 долларов за бумагу. К 14.59 мск снижение замедлилось, оно находилось на уровне 212,4 за бумагу (-9,68%).

Пятая часть серии GTA вышла почти 12 лет назад.

В 2020 году сервис Epic Games Store обвалился из-за бесплатной раздачи GTA V.