Опубликован доклад ОП России о состоянии гражданского общества
В юбилейном докладе ОП РФ о состоянии гражданского общества отмечено, что за 20 лет диалог между обществом и властью в России стал устойчивой и конструктивной формой взаимодействия.
Доклад Общественной палаты (ОП РФ) о состоянии гражданского общества в России за 2025 год был опубликован к 20-летию организации, сообщает Telegram-канал ОП РФ.
В юбилейном документе акцент сделан на анализе ключевых этапов формирования диалога между обществом и властью. Авторы подчеркивают, что за два десятилетия этот диалог превратился в устойчивую практику, а ОП РФ стала не только открытой дискуссионной площадкой, но и механизмом согласования интересов граждан и органов власти. Особо отмечается роль палаты в укреплении доверия внутри общества.
В докладе отдельно обращается внимание на то, что создание ОП РФ стало результатом нового диалога между властью и гражданами, который начал формироваться в XXI веке.
В документе упоминается Общероссийский гражданский форум 2001 года, который объединил представителей государственного и некоммерческого секторов и задал вектор дальнейшего развития гражданского общества в России.
Президент России в обращении к участникам форума сказал: «Гражданское общество не следует создавать сверху – оно должно стать самостоятельным, иметь свою собственную корневую базу, питаться духом свободы».