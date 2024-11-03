Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Студентка из Тегерана разделась в протест против хиджаба
В Иране студентка из-за преследования за неправильное ношение хиджаба сняла одежду на территории университета, после чего несколько мужчин затолкали ее в автомобиль и увезли, пишет Iran International.
Студентка сняла одежду в знак протеста после преследования за неправильное ношение хиджаба. Видео с ней, прогуливающейся в нижнем белье по университетскому двору, распространилось в социальных сетях, передает РБК.
На другой записи видно, как несколько мужчин заталкивают девушку в автомобиль и увозят.
Представитель университета Амир Махджуб заявил, что студентку арестовали и выясняются ее мотивы.
Как пишет студенческое издание Amir Kabir Newsletter, на девушку напали члены военизированного формирования «Басидж», которые сорвали с нее платок и одежду. Во время ареста ее избили, в том числе ударили головой о дверь машины, на шинах которой заметили кровь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19-летняя студентка Армита Гераванд умерла через 28 дней после инцидента в метро Тегерана, где она была задержана за пребывание без хиджаба, но власти Ирана заявили, что ее смерть была вызвана несчастным случаем, а не действиями полиции. Ранее власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини.