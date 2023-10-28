СМИ: Студентка умерла в Иране после задержания из-за отсутствия хиджаба

Reuters: Студентка умерла после возможного задержания в Иране из-за отсутствия хиджаба

Tекст: Вера Басилая

Иранские правозащитники сообщают, что Гераванд задержали в метро, якобы за отсутствие хиджаба. Девушка подвергалась жестокому избиению, после чего впала в кому, в которой находилась с начала октября, передает Reuters .

Между тем, иранские СМИ отвергают связь комы Гераванд с ее задержанием. По их данным, она в начале октября ехала в метро на учебу, потеряла сознание и сильно ударилась головой, после чего впала в кому и через несколько дней умерла, передает RT.

Ранее власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини.

Напомним, в Иране прошли массовые волнения после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эту девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее произошел сердечный приступ, от которого она умерла.

В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими