В Иране отказались арестовывать военных по делу о сбитом украинском самолете

В Иране не будет арестов по делу сбитого в январе украинского пассажирского самолета, так как лайнер был не под контролем иранских диспетчеров и двигался подозрительно, заявил представитель юридического и судебного комитета парламента Ирана Хассан Норузи.

«Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным», – заявил Норузи изданию Hamdeli, сообщает Al Arabiya.

По его словам, самолет якобы «не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки», которая якобы установила «несколько специальных целей в Иране.

При этом политик не уточнил, о каких целях идет речь, но заявил, что у Тегерана есть достаточно доказательств, поэтому виновники крушения лайнера не будут арестованы.

«Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей», – сказал Норузи. В связи с этим, по словам депутата, «было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц».

8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты.

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