Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Организация гражданской авиации Ирана заявила, что самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» 8 января был сбит под Тегераном двумя ракетами класса «земля-воздух» меньшей дальности из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», сообщает Bloomberg.

Согласно второму предварительному отчету о расследовании трагедии, ракеты были выпущены по украинскому «Боингу» с северного направления, передает ТАСС.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали. Верховный суд Ирана призвал власти страны выплатить компенсации семьям жертв крушения Boeing.

При этом Иран отказался передавать черные ящики сбитого Boeing Украине.

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