В Иране арестованы подозреваемые в причастности к крушению украинского самолета

Несколько человек арестованы в связи с крушением украинского лайнера в Иране, заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

Эсмаили не привел дальнейших подробностей по поводу арестов, передает РИА «Новости».

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.

Позднее в Иране объяснили ошибочный пуск ракеты по украинскому Boeing. На Украине обратили внимание на большое число граждан Ирана среди погибших, исключив версию о преднамеренном ударе по самолету.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД