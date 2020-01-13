В Иране объяснили пуск ракеты по украинскому Boeing

Зампредседателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки заявил, что ошибочный пуск ракеты по украинскому самолету случился из-за недостатка координации с новым расчетом сил ПВО, установленным возле международного аэропорта Тегерана.

«До взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два... Однако не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был установлен в ту ночь возле международного аэропорта имама Хомейни, и ошибка случилась из-за этого», – отметил Беюки, передает РИА «Новости».

Ранее Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. При этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной крушения украинского самолета стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США.

Напомним, жертвами крушения самолета стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.