Признание Ирана в гибели украинского «Боинга» кишит нестыковками

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11 января, суббота  |  Последнее обновление — 17:02  |  vz.ru
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Кто заработает на конфликте США и Ирана

Россия может выиграть от конфликта США с ИраномФото: Hitoshi Yamada/Zuma/Global Look Press
США и Иран чуть было не развязали полномасштабную войну. Эта геополитическая встряска принесла свои дивиденды: в ценах на нефть сформировалась «военная» премия. И Россия в числе тех, кто может неплохо на этом заработать, даже несмотря на снижение градуса конфликта. Что будет, если эта ситуация окажется лишь временным затишьем перед бурей? Подробности...
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Россия вытесняет США с Ближнего Востока

Во время поездки в Сирию 7 января Владимир Путин посетил в Дамаске мечеть ОмейядовФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Все чаще говорят о том, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке. Между тем главный урок нынешнего кризиса не в том, что он даст России, а в том, что во многом именно благодаря мощному присутствию Москвы на Ближнем Востоке убийство в Багдаде не стало выстрелом в Сараево.  Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект

Иранцы не сразу пошли навстречу в расследовании обстоятельств гибели BoeingФото: Mahmoud Hosseini/Global Look Press
Украинский Boeing 737 мог быть сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Тор» российского производства. Об этом говорят и на Украине, и в США. Но в Вашингтоне уточняют: в действиях Тегерана нет злого умысла, а все случившееся – чистая случайность. Но эксперты считают обстрел пассажирского самолета вблизи аэропорта системой ПВО маловероятным. И выдвигают разные версии катастрофы лайнера. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Жителям хрущевок есть чем гордиться

Владимир Можегов, публицист
В СССР, куда перебрался Ханнес Майер с ближайшими учениками, баухаусовцами были выстроены жилые кварталы Магнитогорска, Свердловска, Соликамска, Перми, включая целые районы Биробиджана, который, по замыслу Майера, должен был стать иконой нового стиля. Подробности...
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Партия IT-миллионеров отстала от жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По составу участников, и по манифесту «партия айтишников» она же Партия прямой демократии – это партия благонамеренных пенсионеров за прогресс и верхушки среднего класса, неровно дышащей к цифровой экономике. Нет ни одной причины, почему молодежь будет голосовать за миллионера, «запустившего три донатные игрухи». Подробности...
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В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если бы Америка вдруг решилась на полномасштабную войну с Ираном, то ее не ожидала бы та легкая победа, которая была достигнута в соседнем Ираке. Нет. Здесь будет стрелять в американцев каждый куст. Поэтому Трамп пока ничем не ответил на ракетный обстрел Ираном своих военных баз. Может, еще ответит террористическим актом или санкциями, но только не военными действиями. Подробности...
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      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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              Признание Ирана в гибели украинского «Боинга» кишит нестыковками

              Иран взял вину за гибель украинского «Боинга» на себя, но окончательный вердикт оставил за странами Запада   11 января 2020, 16:15
              Фото: Mazyar Asadi/Zuma/Global Look Press
              Текст: Андрей Резчиков

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              Иран официально признал вину в гибели украинского Boeing 737-800. Военные заявили, что приняли самолет за крылатую ракету и отрыли огонь из средств ПВО. Иран считает, что к трагедии привела человеческая ошибка, спровоцированная «авантюризмом США». Однако эксперты видят в этой версии противоречия и полагают, что признание стало результатом торга или давления на Тегеран.

              В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Ирана «полного признания вины» в причастности к крушению самолета, а также официальных извинений. Так он отреагировал на официальные заявления Тегерана о том, что самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) был сбит иранскими ПВО в минувшую среду.

              Как пишет Зеленский в Facebook, Украина также ждет от Ирана возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

              Утром в субботу министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал причиной крушения «человеческую ошибку» в кризисный период из-за «авантюризма» США. До этого в Тегеране все последние дни заявляли про некий технический сбой и возгорание одного из двигателей. «Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим свои извинения и соболезнуем нашему народу и семьям всех жертв трагедии», – написал Зариф в Twitter.

              В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и указал, что ответственные за эту «непростительную ошибку» будут привлечены к ответственности. «Выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей», – пишет Роухани в Twitter.

              По его словам, «в условиях, поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти Касема Сулеймани вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США». При этом Роухани, отмечает РИА «Новости», призвал устранить все слабые точки ПВО, чтобы такие катастрофы никогда не повторялись впредь.

              В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что после иранских ударов по базам США в Ираке «значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов». А украинский Boeing пролетал рядом с военным объектом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и по форме и по высоте полета был принят за вражеский самолет. Он был сбит в условиях повышенной боевой готовности, связанной с возможным ответом США на удары по базам в Ираке.

              Позже КСИР взял на себя ответственность за сбитый лайнер, о чем сообщил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде. Он пояснил, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету. Также в субботу стало известно о решении Ирана передать Франции бортовые самописцы разбившегося Boeing 737.

              Самолет Boeing 737-800 МАУ загорелся в воздухе и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады. Ранее в тот день Иран обстрелял баллистическими ракетами две военных базы США в Ираке в ответ на убийство американцами командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР Касема Сулеймани.

              Уже на следующий день после трагедии западные страны заговорили о том, что вероятной причиной гибели самолета могло стать попадание ракеты. В частности, именно такую версию выдвинул Пентагон, уточнив, что выстрел мог быть сделан случайно из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Похожую версию высказали следом премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон.

              Между тем в России сомневаются, что признание Ирана в гибели украинского «Боинга» действительно подтверждает вину Тегерана. Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев назвал признание результатом давления стран Запада на Иран.

              По его словам, окончательные выводы может озвучить только международная комиссия после расшифровки «черных ящиков». «Таких ошибок не бывает. Украина до сих пор не признала, что она уничтожила в 2001 году российский Ту-154 над Черным морем, а здесь обратный процесс – не прошло и трех суток после трагедии, а иранцы уже во всем признались», – сказал Хатылев.

              Собеседник указал, что головная часть ракеты 9М330 ЗРК «Тор», судя по опубликованным в Сети снимкам, «лежала чуть ли не под самолетом в исключительно исправном, идеально покрашенном состоянии». Более того, любой гражданский самолет оборудован транспондерами, поддерживает связь с диспетчерами и военные не могут не знать, что это за объект. «Это все присуще товарищам американцам. С 1978 года зафиксировано семь случаев уничтожения самолетов при помощи американских действий. Вырисовывается целая методика», – уверен Хатылев.

              Он напомнил, что одними из первых о версии удара по самолету ракетой заявили в Канаде, у которой нет средств космической разведки. «Она есть только у США и России, а у всех остальных купленная информация. Только мы и американцы можем подтвердить, что проводились какие-то действия. Но мы молчим! Заявляют только американцы. Ракета «Тор», имеющая 12-километровую границу дальности поражения, могла бы лететь к этому самолету не дольше одной секунды. Как за одну секунду спутник мог обнаружить два пуска ракет, которые попали именно в этот самолет? Это вызывает не сомнения, а бурные эмоции. Это не диверсия, это подстроено под то, чтобы во всем обвинить Иран и заставить его признаться. Возможно, иранцы оценили ситуацию и пошли на меньшее зло, чтобы не идти на большее», – полагает эксперт.

              Экс-начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России не исключает, что на самом деле в зоне полета украинского авиалайнера мог находиться американский разведывательный беспилотник, который был направлен в Иран после удара Тегерана по базам США в Ираке.

              «Именно по этому беспилотнику могла производиться стрельба. На Западе говорили, что Иран не специально стрелял по лайнеру, а по ошибке»,

              – предположил Сергей Хатылев.

              С тем, что решение Ирана оказалось политическим, согласен редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он особо подчеркнул, что если бы это был зенитно-ракетный комплекс «Тор-М1», о котором говорилось в предположительных и обвинительных версиях, то две его ракеты «разорвали бы самолет в воздухе». «Если факт того, что самолет был сбит ракетой, признан уже всеми сторонами, то под этот сценарий попадает только переносной зенитный ракетный комплекс. Иран фактически пошел на политическую сделку со следствием и в результате все остались при своих мнениях. Запад, с одной стороны, говорит, что Иран – фактически террористическая страна, с другой, его все хвалят за смелость принять решение взять вину на себя», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

              Он отметил, что в руководстве Ирана конкурируют два направления: одно ориентировано на Запад, а другое – на собственные интересы. «Представитель собственных интересов – генерал Касем Сулеймани – был ликвидирован США в самом начале года. То есть победила проамериканская позиция. Это выбор Ирана. Они выбрали наименьшее зло, как они считают, и признались во всем», – подчеркнул эксперт.

              По словам Леонкова, во всей этой истории было бы неправильно бросать тень на российские ЗРК, потому что их применение было бы возможным в случае, если бы «самолет резко изменил параметры полета: высоту, скорость, развернулся бы в сторону аэропорта, отключил бы транспондер». Однако данные по траектории полета рейса украинского авиалайнера показывают, на это обратил внимание телеграм-канал «Милитарист», что самолет не совершал необычных отклонений и летел по привычной траектории.

              «Тогда бы система противовоздушной обороны могла бы воспринять его как некий чужеродный летающий объект в небе. Если бы комплекс был в боевом положении, то выпускать самолет из аэропорта является ни чем иным, как преступлением.

              Поэтому если самолет взлетел, а он взлетел через полтора часа после отмены воздушной тревоги, то диспетчеры были уверены в полной безопасности следования самолета по маршруту»,

              – считает Алексей Леонков.

              Между тем вся эта ситуация может обернуться удорожанием рейсов, которые раньше летали над Ираном. Как рассказал газете ВЗГЛЯД президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов, из-за ограничений полетов над территорией Ирана продолжительность рейсов может увеличиваться до полутора часов и приведет к излишним расходам авиакомпаний. «Но государства должны предпринимать меры, как компенсировать дополнительные расходы авиакомпаниям из-за облета территории Ирана. Если государство не поможет, то авиакомпаниям придется повышать цены на билеты», – предупредил Смирнов.

              По его словам, длительность запрета пролетов над Ираном будет зависеть от геополитических факторов. «В регионе страшная заваруха. В соседнем с Ираном Ираке стоят американские войска. Ирак требует их вывода, США не подчиняются, а Иран открывает по американцам огонь. Все это – военные действия. Какие могут быть полеты в такой ситуации? Надо прекратить их! Когда все стороны сядут за стол переговоров, вот только тогда можно возвращаться к полетам», – пояснил эксперт.

              Смирнов напомнил, что Росавиация в опережающем темпе рекомендовала гражданским самолетам отказаться от полетов над Ираном, а также Ираком и близлежащими районами, где идут военные действия. Однако из данных Flightradar следует, что «Аэрофлот» все еще выполняет рейсы в Иран, а S7, «Уральские авиалинии» и Royal Flight продолжают летать над территорией страны в Дубай.

              На Западе подошли к запрету жестче. Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского залива на следующий день после гибели украинского «Боинга».

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