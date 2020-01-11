КСИР признал ответственность за крушение украинского самолета

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) признает ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном, заявил командующий Воздушно- космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Хаджизаде заявил, что КСИР признает «всю ответственность», корпус готов «следовать любым распоряжениям, которые примут власти (страны)», передает ТАСС.

Он добавил, что «захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», когда «услышал о крушении украинского самолета».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета и указал, что ответственные за эту «непростительную ошибку» будут привлечены к ответственности, а также распорядился принять все меры для компенсации.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание властям обнародовать результаты расследования крушения самолета.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Тегерана «полного признания вины» в причастности к крушению самолета, а также официальных извинений.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как крушение украинского самолета провоцирует врагов Ирана на войну.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД