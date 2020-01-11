Эксперт: Запрет на полеты над Ираном приведет к росту цен на некоторых направлениях

При запрете пролетов над Ираном гражданской авиации могут подорожать цены на билеты на некоторых направлениях, также увеличится продолжительность рейсов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Пока Росавиация всего лишь рекомендовала воздержаться от полетов над этой страной. Но пилотам дано указание иметь запас топлива для изменения курса и изучить аварийные процедуры.

Заслуженный пилот СССР, президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов приветствовал решение стран, которые запрещают или ограничивают пролеты своей гражданской авиации над территорией Ирана. Он уточнил, что из-за этих ограничений длительность полета может увеличиваться до полутора часов, но подобные неудобства не идут ни в какое сравнение с рисками для жизни людей. «Какое неудобство больше: потерять жизнь или лететь в Дубай на час дольше, чем обычно? Ответ очевиден», – сказал Смирнов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800 в минувшую среду. Как заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, причиной крушения стала «человеческая ошибка» в кризисный период из-за «авантюризма» США.

Эксперт отметил, что запрет пролетов над Ираном приведет к излишним расходам авиакомпаний. «Но государства должны предпринимать меры, как компенсировать дополнительные расходы авиакомпаниям из-за облета территории Ирана. Если государство не поможет, то авиакомпаниям придется повышать цены на билеты», – предупредил собеседник.

По его словам, длительность запрета пролетов над Ираном будет зависеть от геополитических факторов. «В регионе страшная заваруха. В соседнем с Ираном Ираке стоят американские войска. Ирак требует их вывода, США не подчиняются, а Иран открывает по американцам огонь. Все это – военные действия. Какие могут быть полеты в такой ситуации? Надо прекратить их! Когда все стороны сядут за стол переговоров, вот только тогда можно возвращаться к полетам», – пояснил эксперт.

Смирнов напомнил, что Росавиация в опережающем темпе рекомендовала гражданским самолетам отказаться от полетов над Ираном, а также Ираком и близлежащими районами, где идут военные действия. «Это все делается в соответствии с решением Международной организации гражданской авиации (ICAO). Организация рекомендует государствам в случае ведения боевых действий закрывать полеты для гражданских воздушных судов», – подытожил Олег Смирнов.

Накануне в Росавиации вновь сообщили, что из-за боевых действий и сложной общественно-политической обстановки в ближневосточном регионе существуют угрозы для безопасности полетов. Росавиация рекомендует обратить внимание на моральные качества пилотов, иметь запас топлива для отклонения от курсов, изучить аварийные процедуры при разгерметизации салона или отказе двигателя. Ранее Росавиация уже рекомендовала облетать Иран, Ирак, Оманский и Персидский заливы.

Как сообщает НТВ со ссылкой на Flightradar, «Аэрофлот» пока продолжает выполнять рейсы в Иран. «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Royal Flight продолжают летать над территорией Ирана в Дубай.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать сценарии дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке и обеспечить безопасность полетов и туризма в регионе.

На следующий день после гибели 8 января украинского «Боинга» в пригороде Тегерана федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского залива.