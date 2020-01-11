Военный эксперт: США могли спровоцировать Иран на пуск ракет ПВО по гражданскому лайнеру

Иран действительно мог сбить украинский самолет по ошибке, но главным виновником этой катастрофы могут оказаться американцы, которые провели тщательно подготовленную операцию. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, комментируя официальное признание Ираном вины в гибели украинского Boeing 737-800.

Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев считает, что заявления Тегерана о том, что украинский самолет был сбит средствами ПВО Ирана по ошибке, не означают, что именно так оно и было на самом деле. Такое признание могло стать результатом давления стран Запада на Иран после его ракетной атаки на американские базы в Ираке.

По его словам, окончательные выводы может озвучить только международная комиссия после расшифровки «черных ящиков». «Таких ошибок не бывает. Украина до сих пор не признала, что она уничтожила в 2001 году российский Ту-154 над Черным морем, а здесь обратный процесс – не прошло и трех суток после трагедии, а иранцы уже во всем признались», – сказал Хатылев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800 в минувшую среду. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился обнародовать результаты расследования крушения.

Собеседник указал, что головная часть ракеты 9М330 ЗРК «Тор», судя по опубликованным в Сети снимкам, «лежала чуть ли не под самолетом в исключительно исправном, идеально покрашенном состоянии». Более того, любой гражданский самолет оборудован транспондерами, поддерживает связь с диспетчерами и военные не могут не знать, что это за объект. «Это все присуще товарищам американцам. С 1978 года зафиксировано семь случаев уничтожения самолетов при помощи американских действий. Вырисовывается целая методика», – уверен Хатылев.

Он напомнил, что одними из первых о версии удара по самолету ракетой заявили в Канаде. «У Канады нет космической разведки. Она есть только у США и России, а у всех остальных купленная информация. Только мы и американцы можем подтвердить, что проводились какие-то действия. Но мы молчим! Заявляют только американцы. Ракета «Тор», имеющая 12-километровую границу дальности поражения, могла бы лететь к этому самолету не дольше одной секунды. Как за одну секунду спутник мог обнаружить два пуска ракет, которые попали именно в этот самолет? Это вызывает не сомнения, а бурные эмоции. Это не диверсия, это подстроено под то, чтобы во всем обвинить Иран и заставить его признаться. Возможно, иранцы оценили ситуацию и пошли на меньшее зло, чтобы не идти на большее», – полагает эксперт.

Экс-начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России не исключает, что на самом деле в зоне полета украинского авиалайнера мог находиться американский разведывательный беспилотник, который был направлен в Иран после удара Тегерана по базам США в Ираке. «Именно по этому беспилотнику могла производиться стрельба. На Западе говорили, что Иран не специально стрелял по лайнеру, а по ошибке», – подытожил Сергей Хатылев.