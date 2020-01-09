В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект

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9 января, четверг  |  Последнее обновление — 22:29  |  vz.ru
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Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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Трамп толкает Иран под новый удар

Трамп с помощью санкций поставил Иран в безвыходное положениеФото: REUTERS/Marco Bello
Вопреки заявлениям о деэскалации конфликта между США и Ираном, обе стороны развивают политику конфронтации. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран из-за его ядерной программы. По мнению экспертов, Дональд Трамп ставит Исламскую Республику в безвыходное положение, которое может привести только к войне. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым к тому же во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Подробности...
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Россия стала примером для подражания

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку. Подробности...
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Нет ничего плохого в священнике-таксисте

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
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              В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект

              Иранцы не сразу пошли навстречу в расследовании обстоятельств гибели Boeing   9 января 2020, 22:00
              Фото: Mahmoud Hosseini/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова,
              Михаил Мошкин

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              Украинский Boeing 737 мог быть сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Тор» российского производства. Об этом говорят и на Украине, и в США. Но в Вашингтоне уточняют: в действиях Тегерана нет злого умысла, а все случившееся – чистая случайность. Но эксперты считают вероятность обстрела пассажирского самолета вблизи аэропорта системой ПВО маловероятной. И выдвигают более реалистичную причину катастрофы лайнера.

              В четверг утром Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал три основные версии произошедшей накануне авиакатастрофы в Иране. Украинский Boeing 737, упавший близ Тегерана, либо был сбит ракетой, либо стал жертвой теракта на борту, либо это был взрыв двигателя по техническим причинам. Четвертая, дополнительная версия – столкновение самолета с беспилотником.

              Вечером того же дня Киев упомянул уже семь вариантов причин крушения, «причем три из них – секретные». По логике, четыре «не секретные» версии, собственно, и были озвучены ранее. Но «ракетный» сценарий в СНБО считают основным, и даже называют конкретное оружие, уничтожившее самолет – зенитный комплекс «Тор» советского или российского производства.

              Тегеран категорически опровергает предположение о том, что самолет мог быть сбит, – цитирует RT заявление главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Ранее иранская сторона называла в качестве единственной возможной причины крушения техническую неисправность украинского самолета.

              Наконец, но не в последнюю очередь, свою версию высказал Дональд Трамп. Он заявил, что по его личному мнению, технические неполадки не могли привести к авиакатастрофе в Тегеране. О том, что, с точки зрения Вашингтона, было истинной причиной, чуть ранее заявили источники американского издания Newsweek в Пентагоне. Сообщается, что американские военные придерживаются «ракетной версии» – правда, уточняют, что иранские зенитчики уничтожили украинский гражданский самолет по ошибке. 

              Ракетный след

              Как бы то ни было, одной из главных целей приезда украинской комиссии на место катастрофы стали «поиски обломков зенитной ракеты ЗРК «Тор» согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете». Об этом заявил главы СНБО Украины Алексей Данилов.

              Действительно, ранее по блогам и в Twitter начала циркулировать фотография обломков ракеты от «Тора» якобы с места крушения украинского лайнера. В четверг пользователь Twitter @Liberalist_30 опубликовал другой фрагмент ракеты – как утверждалось, с места падения самолета.

              Утверждения, что причиной гибели гипотетически мог стать «Тор» не совсем голословны. В распоряжении армии Ирана находятся зенитно-ракетные комплексы 9К331 «Тор-М1», полученные на легальной основе. В 2005 году Москва и Тегеран заключили контракт стоимостью 700 млн долларов на поставку 29 таких установок. В январе 2007 года гендиректор Рособоронэкспорта Сергей Чемезов сообщил, что российская сторона выполнила все обязательства по контракту. До сих пор упоминался лишь один инцидент с иранскими «Торами»: в 2010 году этот комплекс сбил иранский же F-4 Phantom, который – видимо, по ошибке – залетел в 20-километровую запретную зону вокруг АЭС Бушер.

              На сей раз силы ПВО Ирана могли по ошибке сбить украинский лайнер.

              Одним из первых эту версию, которую позже подхватили в Пентагоне, высказало арабское издание Al Hadath. Правда, при этом издание не ссылается на конкретный источник и не приводит никакой дополнительной информации, признало украинское агентство УНИАН

              Но, стоит отметить, что ракетную версию поставили под сомнение даже на Западе. Эллиот Хиггинс, основатель интернет-издания Bellingcat (которое в свое время муссировало версию о вине России в катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе) призвал проверить происхождение появившихся в интернете фотографий. Германское издание Handelsblatt усомнилось в достоверности сообщения Al Hadath о вине иранских ПВО: штаб-квартира арабского издания находится в Иордании, а у этой страны натянутые отношения с Ираном.

              Иран скрывает детали катастрофы

              Однако при этом надо признать: поведение иранской стороны может вызвать подозрения в попытке что-то скрыть. На этом весь день делала акценты киевская пресса. Так, эксперт в области авиационной безопасности Вячеслав Коновалов заметил: подозрительно, что иранская сторона начала сразу заявлять об отсутствии терактов, даже не рассмотрев версию взрыва на борту. Вызвало подозрение сообщение иранской стороны о повреждении черных ящиков, отметил киевский эксперт. «Это наталкивает на мысли о попытке скрыть кое-какие факты. Ящики сделаны так, чтобы выдержать высокую температуру и сильный удар», – цитировало Коновалова агентство УНИАН.

              В самом деле, накануне иранские власти исключили возможность теракта и назвали предварительной причиной авиакатастрофы возгорание двигателя. Официальная версия будет названа после расшифровки двух черных ящиков, найденных на месте крушения. Однако в среду в Тегеране отказались передать бортовые самописцы компании Boeing и намерены самостоятельно проанализировать их данные.

              В четверг вечером глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде вновь подчеркнул, что оба бортовых самописца украинского лайнера повреждены в результате крушения и пожара. Но, подчеркнул он, эти черные ящики находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу.

              Еще один факт – украинцам пока не предоставили данные радаров управления воздушным движением. «В этой катастрофе очень много странностей», – констатировал Вячеслав Коновалов. С одной стороны, компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которой принадлежал «Боинг», говорит о том, что на борту не было технических неисправностей. С другой стороны, иранцы игнорируют все версии, кроме возгорания двигателя.

              Дополнительным поводом для подозрений в том, что крушение «Боинга» могло быть спланированным, стало совпадение катастрофы в Тегеране с иранскими ударами по американским объектам в Ираке. 

              Слабые места киевских версий

              Версия, которую Киев считает основной, – поражение ракетой, выглядит нелогично, если предполагается умышленное уничтожение лайнера, отметил военный эксперт Дмитрий Дрозденко. «ЗРК «Тор» действительно состоят на вооружении Ирана. Но зачем иранцам сбивать самолет в собственном воздушном пространстве? Им невыгодно, чтобы самолет пострадал и погибли невинные люди. Если преподнести историю таким образом, что Иран сам сбил самолет, то начинается игра в стиле сюжета с малайзийским «Боингом», сбитым над Донбассом», – сказал Дрозденко газете ВЗГЛЯД.

              Заметим, что похоже, Киев уже начал эту игру. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в четверг вечером: эксперты, занимающиеся расследованием авиакатастрофы, ранее занимались «вопросами относительно ЗРК «Бук», которым «был сбит самолет на территории Донецкой области» в июле 2014 года.

              Можно, конечно, рассмотреть вариант неумышленного попадания ракеты, которое Тегеран пытается скрыть. Но как сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик Владимир Попов, вероятность такого события мала. «Падение произошло очень близко от гражданского аэродрома, – подчеркнул эксперт. – Когда любое воздушное судно получает разрешение на взлет, оно автоматически вносится в базу данных системы ПВО. Диспетчерская служба согласует свои действия с силами противовоздушной обороны, с военными». То, что СНБО продвигает версию с ракетой, может говорить о следующем: в Киеве ориентируются на собственный печальный опыт, считает Попов. «Как известно, в 2001 году Ту-154 компании «Сибирские авиалинии» был по ошибке сбит украинскими зенитчиками во время учений их ПВО. Они просто по себе меряют», – подчеркнул эксперт.

              Вторую версию – теракт – исключить нельзя, хотя пронести бомбу на борт вообще-то в Иране сложно – в аэропорту Тегерана хорошо действует служба безопасности, отметил Дрозденко. Военный летчик Владимир Попов, в свою очередь, считает: не в пользу предположения об атаке террористов говорит «внешний облик» катастрофы.

              «Если бы имел место взрыв внутри самолета, то в этом случае всегда происходят достаточно серьезные разрушения уже в воздухе.

              При этом сначала была бы заметна одиночная вспышка, затем – разделение на части, а затем уже падение. Большое число осколков падало бы в течение длительного промежутка времени», – подчеркнул Попов.

              В данном же случае можно заметить, что обломки упали сгруппировано, разрушения имели место уже в момент удара о землю, делает вывод собеседник. В пользу версии теракта приводят сообщения о том, что экипаж ни слова не сказал в эфире о пожаре или поломке на борту, заметил Попов. Но вполне правдоподобно, что «экипаж боролся за выживание самолета, за сохранение динамики его полета», и у них просто не было времени для переговоров с землей.

              Относительно третьей версии – возгорания на борту, мнения экспертов разошлись. Владимир Попов отмечает: «На снимках, зафиксировавших падение самолета, можно увидеть пламя – большой факел. После этого самолет идет сначала с небольшим снижением, затем с поворотом влево, пытается развернуться, после чего начинает почти пикировать. Все это говорит о том, что на борту вспыхнуло пламя. Причем возгорание, скорее всего, было связано с топливной автоматикой, с двигателем – ведь факел был равномерным».

              Дмитрий Дрозденко, напротив, считает, что произошедшее на борту Boeing 737, не похоже на возгорание. «Судя по всему, разрушение началось на высоте, а за секунду до контакта с землей происходит взрыв. К тому же очень большая площадь рассеивания. Это значит, что самолет разваливался уже в воздухе. В случае возгорания двигателя срабатывает система пожаротушения, и самолет летит на одном двигателе. Это не критическая ситуация», – подчеркнул собеседник.

              Дрозденко склоняется к версии, что лайнер действительно с чем-то столкнулся в воздухе. В свою очередь Попов также не сбрасывает со счетов одну из версий, озвученных СНБО – а именно столкновение с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). «Это мог быть БСР (беспилотный самолет-разведчик) или запущенный гражданским населением квадрокоптер», – допускает эксперт. Но остается открытым вопрос, почему в таком случае иранские власти не рассматривают данную версию. 

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