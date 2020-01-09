Украина назвала три основных версии крушения самолета в Тегеране

Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал три основные версии авиакатастрофы в Иране. Украинская сторона не исключает, что самолет был поражен зенитной ракетой, допускает возможность взрыва в результате теракта или взрыва двигателя по техническим причинам.

В комментарии изданию «Цензор. Нет» секретарь украинского ведомства Алексей Данилов сообщил, что государственная комиссия по поручению президента Украины Владимира Зеленского прибыла в Тегеран в ночь на четверг.

«В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств», – уточнил он.

Данилов сообщил, что в настоящее время изучаются различные версии внезапного падения самолета. По его словам, «среди основных – поражение самолета ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет».

Кроме того, добавил Данилов, изучаются возможность столкновения самолета с БПЛА либо другим летающим объектом, версии разрушения и взрыва двигателя по техническим причинам, взрыва внутри самолета в результате террористического акта.

8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада. По словам очевидца, разбившийся авиалайнер загорелся еще в воздухе. В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

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