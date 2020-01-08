Очевидец рассказал о крушении украинского самолета в Иране

Украинский пассажирский самолет, разбившийся недалеко от аэропорта в Тегеране, загорелся еще в воздухе, сообщил очевидец авиакатастрофы.

«Правый борт и хвост самолета были полностью охвачены огнем. Я думаю, пилот делал все возможное, чтобы самолет не рухнул на жилые здания. В 20-30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел. Эти 500-600 метров усеяны фрагментами мертвых тел, которые невозможно опознать», – сказал мужчина, сообщается в Telegram-канале RT.

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна.

Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В МИД Украины заявили о гибели 82 иранцев, 63 граждан Канады, 11 – Украины (9 членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Посольство Украины в Ираке сообщило, что все заявления о причинах крушения украинского самолета под Тегераном не являются официальными.

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