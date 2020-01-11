Иран признал, что сбил украинский самолет

Украинский самолет был сбит случайно, говорится в официальном заявлении властей Ирана.

Иранские власти заявили, что самолет сбили «непреднамеренно» из-за «человеческого фактора», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной крушения украинского самолета стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США.

«Грустный день», – приводит его слова РИА «Новости».

Зариф принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

В заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана говорится, что после иранских ударов по базам США в Ираке «значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов».

Иранские военные сообщили, что украинский Boeing пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский самолет. Он был сбит в условиях повышенной боевой готовности, связанной с возможным ответом США на удары по базам в Ираке.

Президент Ирана Хасан Роухани заверил, что «расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки».

Президент Ирана заявил о необходимости устранить недостатки системы ПВО страны.

Напомним, Иран заявлял, что причиной катастрофы стал технический сбой. На Западе же утверждали, что иранские военные случайно сбили самолет.

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