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Взрыв прогремел в аэропорту иранского города Тебриз
В аэропорту города Тебриз на северо-западе Ирана прогремел взрыв, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма.
Взрыв прогремел в аэропорту города Тебриз на северо-западе Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr. Агентство не сообщило подробностей о причинах происшествия, но ранее Израиль уже наносил удары по разным районам страны.
На кадрах с места событий, опубликованных агентством, отчетливо виден густой черный дым, поднимающийся высоко в небо над аэропортом.
Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.