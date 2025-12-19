Депутат: Передвижные аптеки сделают лекарства доступными в глубинке

Депутат Нифантьев объяснил необходимость передвижных точек по продаже лекарств

Tекст: Евгений Поздняков

«Обеспеченность населения лекарствами – это важная тема, которая волнует, пожалуй, каждого россиянина. У нас большая страна, протяженность которой с востока на запад поражает воображение любого человека. Соответственно, создать условия, при которых жители отдаленных от центров районов имели доступ ко всем препаратам – насущная необходимость», – сказал Евгений Нифантьев, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья.

«К сожалению, не во всех населенных пунктах имеется возможность открыть стационарный аптечный пункт. Где-то слишком мало населения, где-то попросту нет подходящих помещений, а в некоторых селах и вовсе отсутствуют фармацевты, без которых поддержание магазинов с лекарствами невозможно», – поясняет собеседник.

«Именно для таких территорий и был разработан законопроект о возможности стационарных аптек запускать по определенному маршруту передвижные точки продажи лекарств. Все это будет делаться в соответствии с заранее оговоренным графиком: например, в ту или иную деревню машина прибывает каждый вторник с 18 до 19 часов», – говорит депутат.

«Кроме того, жители получат возможность напрямую связаться с аптекой-организатором маршрута и заранее запросить у нее какой-нибудь препарат узкой направленности. Таким образом, мы сумеем наладить в отдаленные регионы профессиональную поставку препаратов, которые будут отдаваться гражданам в соответствии со всеми имеющимися нормами», – добавил он.

«Задействованным в этой инициативе может оказаться любой участник рынка аптечных средств. Важно, однако, чтобы сеть или предприниматель могли обеспечить правильное и качественное обслуживание людей в отдаленных населенных пунктах. При этом мы предполагаем, что проект не потребует привлечения субсидий», – продолжает собеседник.

«Возьмем для примера государственные сети, допустим «Губернские аптеки» Красноярского края, с которыми мы прорабатывали возможность реализации законопроекта. Они самостоятельно сделали передвижной пункт продажи – вышло вполне хорошо. Положительный экономический эффект достигается за счет того, что точка проводит в поселке всего лишь один час в неделю», – поясняет депутат.

«Соответственно, весь семидневный спрос аккумулируется в шестьдесят минут. Конечно, это не самый удобный для покупателей вариант, но других пока нет. И это важный шаг вперед, который дает возможность жителям получить доступ к препаратам на регулярной основе», – заключил Нифантьев.

Напомним, в Москве прошла программа «Итоги года» с Владимиром Путиным. В рамках нее президент ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов, собравшихся в Гостином Дворе, так и от граждан, задавших вопросы главе государства через соцсети, мессенджеры или телефонные звонки. В рамках программы президент обсудил ситуацию с обеспеченностью населения лекарственными средствами.

В частности, глава государства призвал расширить имеющиеся фармацевтические сети и использовать новые каналы распространения товаров данной категории для повышения их доступности в регионах. Одним из решений Владимир Путин назвал внедрение передвижных аптек, практика которых уже успешно применяется в ряде субъектов РФ. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность продажи необходимых лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

Еще одним направлением, которое, по мнению Владимира Путина, может способствовать улучшению ситуации, является развитие доставки лекарственных препаратов через систему «Почты России». Президент подчеркнул, что принципиальные решения по данному вопросу уже приняты. «Нужно только наладить эту работу», – уточнил он.