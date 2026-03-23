МИД назвал разбоем и беспределом действия Запада в Балтийском море

МИД: Россия ответит на беспредел Запада в Балтийском море
Россия не намерена оставлять без ответа случаи разбоя и беспредела в Балтийском море, которое страны НАТО и Евросоюза хотят сделать «внутренним», следует из заявления Министерства иностранных дел.
В МИД подчеркнули, что подобные практики европейских стран Россия считает «неприемлемыми, недопустимыми, грубо нарушающими букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 1982 года».
В ведомстве обратили внимание, что Москва будет использовать все политические, правовые и иные инструменты для обеспечения свободы судоходства в регионе
«Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во «внутренние воды» НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Ранее в МИД обвинили Эстонию в попытках ограничить судоходство в Балтике.