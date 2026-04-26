  Минобороны сообщило о уничтожении 49 украинских БПЛА за два часа
    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Украинский Ан-28 остастили дронами-перехватчиками
    Названо сырье, которое есть только у России
    В братской могиле в Судже нашли тела 524 мирных жителей
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель
    Секретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на ужине с прессой
    Русский Африканский корпус отбил атаку 2 тыс. боевиков в Мали
    Корабль «Прогресс МС-34» с грузом для МКС успешно выведен на орбиту
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    26 апреля 2026, 10:37 • Новости дня

    В Херсоне прогремели взрывы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне в воскресенье были слышны взрывы, сообщили СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» пишет: «В Херсоне слышны взрывы», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Харькове и Днепропетровске на Украине произошли взрывы при объявленной воздушной тревоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы также произошли в Николаеве и Сумах.

    25 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина постоянно модернизирует свои дроны, делает их более легкими, что позволяет увеличивать дистанцию полета; также не исключено, что для атаки на Урал запуск дронов производился диверсионными группами с более близкого расстояния, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу украинские дроны впервые атаковали цели на Урале.

    «Основная задача атаки на Урал – оказать психологический эффект. В Екатеринбурге удар целенаправленно был нанесен по 32-этажному жилому дому (ЖК «Тринити»), чтобы вызвать общественный резонанс и так далее. Это тактика террористов, киевский режим использует ее постоянно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, историк войск ПВО.

    По его словам, Украина модернизирует свои дроны ради увеличения дальности полета, в том числе за счет снятия шасси и запуска с катапульты, чтобы облегчить вес изделия. С этой же целью используется «рваный полет», в ходе которого двигатель временно отключается и БПЛА просто планирует. «Таким образом достигается экономия топлива», – рассказал эксперт.

    Также дальность увеличивается за счет уменьшения боевой части. На это может указывать то, что при попадании в жилой дом в Екатеринбурге повреждения ограничились выбитыми стеклами и локальным задымлением, без серьезных разрушений конструкций. «Возможно, боевая нагрузка не превышала нескольких килограмм», – предположил Кнутов.

    То, что украинские беспилотники смогли долететь до Урала, преодолев более 1700 км, ставят новые вызовы для ПВО в регионах. «В советское время рубежи ПВО закрывали всю территорию страны. В дополнение к эшелонированной ПВО существовала объектовая противовоздушная оборона. То есть конкретный объект прикрывался зенитно-ракетными дивизионами и истребительной авиацией. Но эта система целенаправленно была разрушена после распада СССР», – напомнил Кнутов.

    Сейчас эшелонированная ПВО восстановлена для защиты Москвы и Центрального экономического района (ЦЭР). «Все, что касается остальной территории, здесь эти задачи надо решать. Сегодня со спутников делаются фотографии любых комплексов ПВО в высоком разрешении. Это позволяет определить его тип и боевые характеристики. Зная это, можно составить зону радиолокационной видимости РЛС и проложить маршрут, чтобы пролететь незамеченным», – отметил спикер.

    Для комплексного решения задачи необходимо создавать рубеж от Баренцева до Черного моря. А для повышения плотности обороны отдельных объектов помимо резервистов можно было бы привлекать сотрудников частных охранных предприятий (сейчас такая практика распространилась на Украине). «Создание новых рубежей ПВО – это дорогостоящий и трудоемкий проект, но его надо реализовывать. В советское время мы создавали рубежи протяженностью 1500 км и более. Они оправдывают себя в будущем. Также необходимо развивать лазерное и электромагнитное оружие, без которого нам не обойтись в силу того, что это гораздо дешевле и эффективнее, чем зенитные ракеты», – подчеркивает эксперт.

    Кнутов при этом не исключает вероятность того, что для атаки целей на Урале запуск дронов производился не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния.

    Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дрон-ракета Areion. Этот комплекс был представлен в середине апреля как развитие проекта «Паляниця». Ракета поставляется в специальном транспортно-пусковом контейнере. Она совместима с пусковыми установками противокорабельного комплекса «Нептун», но также может запускаться с обычных автомобильных прицепов или полуприцепов.

    «С фуры, сняв брезент, можно запустить пару таких дронов. Я не исключаю такой вариант. Но для этого нужно, чтобы фура с беспилотниками проехала на территорию России... Это не так просто, но мы помним операцию ВСУ «Паутина», когда противник сумел найти способ доставить большое количество дронов и пусковых установок на территорию России», – напомнил собеседник.

    Также нельзя исключать, что беспилотники могли быть изготовлены на территории России, потому что «под видом волонтеров сегодня можно приобрести необходимые запчасти для сборки военных дронов».

    Кнутов подчеркивает, что Украина  с помощью Германии и Франции ведет разработку баллистической ракеты из композитных материалов на основе технологий комплекса С-300. «Эта ракета будет иметь дальность около 700 километров и боевую часть до 850 кг. Планируется, что она сможет долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно готовиться к отражению всех этих ударов», – считает спикер.

    В субботу рано утром взрывы впервые прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. Украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, одна женщина была госпитализирована.

    В регионе был введен режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах, активно работали системы противовоздушной обороны. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак. Он отметил, что враг не способен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    25 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области

    Tекст: Андрей Резчиков

    На южном берегу реки Волчья выстраивалась система укрепрайонов противника, но при недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После освобождения села Бочково дальнейшее продвижение ВС России будет сопряжено с меньшими затратами и потерями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Бочково в Харьковской области.

    «Долгое время – еще за год до боев за Волчанск – река Волчья являлась некой «непреодолимой» преградой. А после того, как мы начали наступательную операцию восточнее волчанских хуторов, был освобожден, помимо села Бочково, значительный участок – больше 10 километров по южному берегу реки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Село Бочково находится на правом берегу. Река Волчья в этом районе течет на запад, поэтому ее правый берег является северным по отношению к руслу. Таким образом, контроль над правым берегом реки Волчья делает Бочково именно форпостом, а не просто очередным селом, потому что преимущество позиций на этом берегу перед левым очевидно.

    «Именно вдоль реки на южном берегу выстраивалась система укрепрайонов противника. При недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После того, как опорные пункты противника сбиты, дальше идти будет легче. За рекой Волчья находятся высоты, которые уже под нашим контролем. Поэтому дальнейшее продвижение будет сопряжено с меньшими затратами и потерями», – пояснил собеседник.

    В сводке Минобороны не случайно сделан акцент на применение FPV-дронов в ходе штурма Бочково. Это означает, что никаких классических атак бронетехникой не было. «Бочково штурмовали малыми пехотными группами при поддержке дронов. Ни на одном из участков фронта с обеих сторон нельзя сосредоточить достаточное количество личного состава и бронетехники для классической атаки. Не говоря уже о том, что преодоление таких водных препятствий как река Волчья с илистым дном на бронетехнике, мягко говоря, неразумно. Это была бы бессмысленная потеря «брони» и личного состава», – добавил Онуфриенко.

    По мере наступления российских войск в Харьковской области единая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) «оттягивается все дальше к югу».

    «Из глубины этой территории удары могут наноситься вплоть до Белгорода. Шебекино и все остальные населенные пункты при существующей дальности дронов и чешских систем залпового огня Vampire в 70 километров находятся в зоне риска, поэтому нам еще достаточно далеко идти на юг. Отбитые у врага пару километров принципиально ничего не меняют для повышения безопасности приграничных районов Белгородской области», – подчеркивает спикер.

    По данным Минобороны, в результате действий военнослужащих 126-го мотострелкового полка группировки «Север» установлен контроль над селом Бочково в Харьковской области.

    По сообщениям украинских источников, российские штурмовики выбили подразделения 159-й механизированной бригады ВСУ в ходе ожесточенных столкновений.

    Также группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области.

    Село Бочково было форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям. По информации Минобороны, «перед началом штурма военнослужащие активно применяли артиллерию». «Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и использования ударных FPV-дронов», – говорится в сообщении ведомства.

    В сообщении также отмечается, что подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    25 апреля 2026, 16:47 • Новости дня
    Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о перспективах совместного производства военно-промышленной продукции с Украиной.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности совместного производства продукции военно-промышленного комплекса с Украиной, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало после встречи Алиева с Владимиром Зеленским, которая прошла в городе Габала в субботу.

    По словам Алиева, стороны провели обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Президент Азербайджана подчеркнул: «Имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере».

    Кроме того, на переговорах обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической отрасли. О деталях будущих проектов не сообщается.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Россией на территории Азербайджана.

    25 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    Фицо: Киев может снова заблокировать «Дружбу» после получения кредита ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    После получения европейского военного кредита на 90 млрд евро украинские власти могут вновь перекрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил, что Киев может повторно остановить работу нефтепровода «Дружба» после того, как получит кредитные средства от Евросоюза, передает РИА «Новости». Об этом политик рассказал в своем видеообращении.

    «Вчера в ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 млрд евро решил снова сделать «Дружбу» неработающей», – подчеркнул глава словацкого правительства.

    Он добавил, что украинский кризис невозможно разрешить военными методами, урегулирование должно происходить исключительно дипломатическим путем.

    В конце января Украина заблокировала поставки российской нефти в Словакию и Венгрию, объяснив это повреждением трубопровода. Будапешт и Братислава отвергли эту версию, назвав остановку транзита политическим шагом. В апреле словацкие власти подтвердили возобновление прокачки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия отказалась поддерживать новые антироссийские санкции до полного открытия нефтепровода «Дружба».

    Позже министр экономики республики Дениса Сакова подтвердила восстановление поставок нефти в страну в соответствии с планом.

    В тот же день венгерская компания MOL заявила о возобновлении транзита сырья через украинскую территорию после трехмесячного перерыва.

    25 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Число пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек
    Tекст: Вера Басилая

    После атаки беспилотника в Екатеринбурге за медицинской помощью обратились девять человек, одна женщина госпитализирована с отравлением продуктами горения, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

    Количество граждан, обратившихся за медицинской помощью после атаки БПЛА в Екатеринбурге, увеличилось до девяти, сообщил в Max Паслер.

    По словам губернатора, среди пострадавших травматических повреждений не зафиксировано.

    Глава региона сообщил, что одна пациентка была госпитализирована из-за отравления продуктами горения, остальные пострадавшие получили необходимую помощь без госпитализации. С жителями поврежденного дома продолжают работать психологи.

    Ранее украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге.

    В результате атаки на жилой дом в Екатеринбурге медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    25 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Бочково в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Бочково в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом Миропольем, Комаровкой и Новодмитровкой.

    Противник при этом потерял более 160 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ и три склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка беспилотных систем ВСУ около Великой Шапковки, Паламаревки, Шийковки, Боровой, Новосергеевки Харьковской области, Татьяновки, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Кривой Луки, Рай-Александровки, Малиновки, Николаевки, Ильиновки и Артема ДНР.

    При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии у Шевченко, Светлого, Новотроицкого, Рубежного, Сергеевки, Белицкого ДНР, Веселого, Новоподгороднего и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 310 военнослужащих и две станции РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Маломихайлови, Добропасово Днепропетровской области, Александрограда ДНР, Любицкого, Воздвижевки, Верхней Терсы и Мирного Запорожской области.

    Противник потерял до 260 военнослужащих и склад материальных средств, отчитались в Минобороны.

    Отметим, российские войска за неделю освободили два населенных пункта: они взяли под контроль харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    Ранее российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

    25 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 22 украинских дрона над шестью регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны за шесть часов успешно перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотника над российскими регионами, передает Минобороны.

    Атаки были отражены в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени. Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать объекты на территории страны.

    Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым.

    Ранее в субботу российская ПВО за шесть часов сбила 42 украинских дрона. За прошедшую ночь ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями.

    25 апреля 2026, 18:14 • Новости дня
    McKinsey: Украине нужно более 800 млрд долларов для восстановления
    Tекст: Вера Басилая

    Восстановление экономики и инфраструктуры Украины потребует свыше 800 млрд долларов, причем основные инвестиции должны быть сделаны в первые пять лет, сообщает международная консалтинговая компания McKinsey.

    Для восстановления Украины после завершения конфликта с Россией потребуется более 800 млрд долларов, сообщается в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey, передает RT.

    По данным McKinsey, собрать такую сумму будет крайне сложно из-за сохраняющихся высоких военных и экономических рисков в регионе. Эксперты считают, что именно эти факторы могут отпугнуть потенциальных инвесторов и доноров.

    В отчёте компании указывается, что в первые пять лет после окончания конфликта понадобится не менее 360 млрд долларов, которые должны поступать как из внутренних, так и из внешних источников.

    Ранее эстонский премьер Кристен Михал предложил ЕС ввести пошлины на весь российский импорт для финансирования восстановления на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на предложение Кристена Михала заявил о необходимости установить дополнительные сборы на экспорт российских товаров, включая удобрения, в страны ЕС для поддержки оборонной промышленности России.

    25 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по используемому ВСУ ТЭК Украины
    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам портовой инфраструктуры Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб и 256 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 137 522 беспилотника, 656 ЗРК, 29 038 танков и других бронемашин, 1 709 боевых машин РСЗО, 34 598 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 117 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Черноморский флот потопил безэкипажный катер ВСУ.

    25 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Российская ПВО за шесть часов сбила 42 украинских дрона

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты ПВО отчитались о перехвате 42 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и Азовским морем.

    О перехвате украинских беспилотников сообщило Минобороны, передает Max ведомства.

    «В период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении ведомства.

    Из публикации следует, что атака с применением беспилотников пришлась сразу на несколько регионов. Все обнаруженные цели были поражены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение шестичасового интервала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее над Курской областью за сутки сбили 42 украинских беспилотника.

    За прошедшую ночь ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями.

    25 апреля 2026, 12:18 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Запада ПВО после ударов ВС России
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с требованием срочно предоставить средства противовоздушной обороны после ночных атак.

    Владимир Зеленский обратился к западным странам с требованием предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны для ВСУ после ночного удара российских военных по объектам на Украине, передает RT. В своем Telegram-канале он заявил: «Ситуация нуждается в немедленных и жёстких действиях, оперативном усилении нашей ПВО».

    По информации издания, ночью в Харькове на фоне воздушной тревоги зафиксирована серия мощных взрывов.

    Аналогичная тревожная ситуация сложилась в Днепропетровске, где также были слышны взрывы после объявления воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима признал острую нехватку ракет для противовоздушной обороны. Владимир Зеленский заявил о задержке поставок систем ПВО со стороны западных союзников. Ранее он сообщил о крупнейшем ночном воздушном ударе по украинским объектам.

    25 апреля 2026, 15:54 • Новости дня
    WSJ: Бремя конфликта на Украине перешло на «трусливый ЕС» после кредита

    Tекст: Вера Басилая

    После утверждения ЕС крупного кредита Киеву ответственность за поддержку Украины сместилась с Вашингтона на «трусливый Евросоюз», сообщила американская газета Wall Street Journal.

    Издание Wall Street Journal заявило о переходе главного финансового бремени конфликта на Украине с Соединенных Штатов на Евросоюз после одобрения кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. Европейские страны согласовали выделение средств с двухмесячной задержкой, а возврат кредита Киевом будет возможен только в случае выплаты неких «репараций» со стороны России, передает РИА «Новости».

    В Министерстве иностранных дел России неоднократно отмечали, что предложения Брюсселя о выплатах репараций оторваны от реальности. В самой статье WSJ подчеркивается, что конфликт на Украине теперь «точно является войной Европы», а Украина стала зависеть от «традиционно трусливого Евросоюза», поскольку Вашингтон сосредотачивается на ситуации на Ближнем Востоке, а администрация президента США давно стремится переложить украинское бремя на Европу.

    Также издание указывает на медленный прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Европейские лидеры признают, что поддерживать внимание и поддержку в адрес Украины становится все сложнее.

    Газета напоминает, что президент США неоднократно выражал раздражение по поводу отказа Владимира Зеленского идти на соглашение для завершения конфликта. Российская сторона же неоднократно заявляла о своей готовности к мирному урегулированию, а в Кремле подчеркивали, что наступательные действия ВС РФ являются средством принуждения Киева к переговорам.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данный кредит прямым ущербом для граждан и бизнеса Европы.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев.

    25 апреля 2026, 17:21 • Новости дня
    При ночной атаке украинских БПЛА на ЛНР погибли три человека
    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью в результате удара украинских беспилотников по жилым домам села Солонцы в ЛНР погибли три человека, еще двое получили ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    В результате удара по жилым домам в селе Солонцы Троицкого округа погибли три мирных жителя, еще два человека получили ранения, сообщил в Max Пасечник.

    Он добавил, что местные власти оказывают необходимую помощь пострадавшим.

    На месте работают экстренные службы, уточняются обстоятельства происшествия. Власти республики пообещали принять все меры для поддержки семей погибших и раненых.

    Ранее количество пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек.

    Силы ПВО за шесть часов сбили 42 БПЛА над регионами России и Азовским морем.

    За прошедшую ночь ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями.

    25 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Командир батальона ВСУ продавал военные данные российской стороне

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский офицер Дмитрий Никонов, командующий батальоном территориальной обороны, организовал передачу секретных сведений России ради дополнительного заработка.

    Командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины майор Дмитрий Никонов продавал военные данные ВСУ российской стороне, передает РИА «Новости».

    По информации силовиков, офицер действовал под оперативным позывным «Ррыба».

    «Это ценный агент, ведь он смог одновременно усидеть на «двух стульях»: дослужиться до должности командира батальона ВСУ и организовать себе дополнительный заработок, добровольно передавая ценную информацию на российскую сторону», – сообщил собеседник агентства. Главной мотивацией украинского военного было желание быстро обогатиться.

    Представители силовых структур также обнародовали скриншоты переписок, подтверждающие намерения офицера. Согласно материалам, майор соглашался реализовывать военные документы за 150-200 долларов. Кроме того, Никонов просил организовать переезд для себя и своей семьи на территорию России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский офицер добровольно сдался в плен с данными о командном пункте ВСУ.

    Снайпер украинского спецподразделения передал российским военным координаты дислокации своего отряда.

    25 апреля 2026, 15:16 • Новости дня
    Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Азербайджане

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к новым трехсторонним переговорам с Россией на территории Азербайджана, отметив роль Баку в медиации процесса, сообщает агентство АПА.

    Зеленский отметил, что Украина готова к трехсторонним переговорам, напомнив о предыдущем опыте подобных встреч в Турции и Швейцарии с участием американских партнеров, передает Sputnik Армения.

    Он подчеркнул: «Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане». Предложение прозвучало во время совместного заявления Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева для прессы в Габале. После личной встречи лидеры двух стран обсудили расширение сотрудничества в энергетике и других сферах.

    Зеленский выразил признательность Азербайджану за оказанную гуманитарную помощь Украине, а также за заботу о детях из Украины. В ходе визита стороны обменялись мнениями по вопросам гуманитарного взаимодействия и укрепления партнерских отношений.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны.

    Фицо: Киев может снова заблокировать «Дружбу»
    Тысячи немцев вышли на протест против политики канцлера Мерца
    В Вологде прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков
    Активистов «Еврейской бригады» вывели с антифашистского шествия в Милане
    Россияне получили возможность оформить гражданство ребенку онлайн
    Названы главные смертельные болезни на ближайшие пять лет
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как украинские беспилотники смогли долететь до Урала

    Впервые с начала СВО украинские дроны атаковали цели на территории Урала. Взрывы прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. В центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилую высотку, а в Челябинске отражена атака на инфраструктурный объект. По мнению экспертов, расстояние в 1,8 тыс. км могут преодолеть модернизированные дроны ВСУ, но нельзя исключать диверсий с более близкого расстояния. Подробности

    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»

    Сообщения о том, что ВМС Ирана полностью уничтожены, оказались несколько преждевременны. Как оказалось, три американских авианосных ударных группировки не могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе из-за противодействия так называемого москитного флота Ирана. Чем опасны иранские катера для ВМС США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
