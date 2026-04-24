  • Новость часаНовый морской тральщик «Дмитрий Глухов» заложили в Петербурге
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Санкционная война Запада и России переходит в новое качество
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Набиуллина: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Суд закрыл процесс по делу замминистра обороны Иванова о взятках
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    13 комментариев
    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    13 комментариев
    24 апреля 2026, 19:57 • Новости дня

    Лавров: Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления Владимира Зеленского о намерении удерживать позиции в Донецкой области свидетельствуют о ставке Киева на продолжение боевых действий, заявил, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, инициативы Лондона и Парижа по размещению международных сил на Украине свидетельствуют о стремлении Запада подыграть в этом Киеву.

    «Сейчас на Западе возникает истерика: Зеленский заявляет, что никуда не уйдет из Донецкой области, – это часть его гарантий безопасности. То есть он видит гарантии безопасности в войне», – отметил Лавров, передает ТАСС.

    Глава МИД добавил, что западные страны призывают остановить боевые действия по линии соприкосновения, а Британия и Франция предлагают развертывание многонациональных стабилизационных сил. «Это означает только одно – они хотят снабдить нацистский режим гарантиями безопасности», – подытожил Лавров.

    В феврале Зеленский после переговоров в Абу-Даби отказался выводить войска из Донбасса.

    24 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартовую площадку для запуска российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали с помощью контролируемого взрыва.

    Кадры с места событий опубликовал в своем Telegram-канале Дмитрий Струговец, бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса. В пятницу, 24 апреля, была разрушена мобильная башня обслуживания площадки, ее высота составляла 52 метра.

    Перед этим специалисты космодрома демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые служили для поддержания ракеты в вертикальном положении во время предстартовой подготовки, передает Lenta.Ru.

    Решение о размещении российских носителей на космодроме Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане) было принято в начале 2000-х годов, а в 2003 году правительства России и Франции официально согласовали проект пусковой площадки для ракет семейства «Союз». Строительство стартового комплекса велось при финансовом участии ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА), а эксплуатация запусков шла через Arianespace.

    Первый запуск ракеты «Союз» с Куру состоялся в октябре 2011 года и стал знаковым: впервые этот носитель стартовал вне территории бывшего СССР. За последующие годы с французского экваториального космодрома было осуществлено более двух десятков пусков «Союз-СТ», в первую очередь для вывода европейских навигационных спутников Galileo, научных аппаратов и коммерческих космических аппаратов на орбиту. Экваториальное расположение Куру давало российским ракетам энергетическое преимущество и расширяло их рынок за счет европейских и международных заказчиков.

    Ситуация резко изменилась после введения санкций ЕС против российского космического сектора в 2022 году. «Роскосмос» тогда объявил о приостановке запусков с Куру и отзыве российского технического персонала.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    Комментарии (5)
    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 млрд евро, однако не раскрыл, о каких группах идет речь.

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 миллиардов евро, говорится в опубликованном регламенте, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что Киев должен сохранять демократические механизмы, поддерживать многопартийную систему, соблюдать верховенство права и гарантировать права человека, включая права меньшинств, а также бороться с коррупцией.

    При этом в регламенте не уточняется, каких именно меньшинств касается требование, и не указано, входят ли в их число русскоязычные или верующие Украинской православной церкви. Власти ЕС оставили этот вопрос открытым.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала продолжение дискриминации русскоязычного населения на Украине. По ее словам, нарушаются права и усиливается давление на граждан, использующих русский язык. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская предлагала увеличить штрафы за использование русского языка в два раза.

    Украинские власти также развернули масштабную кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата, крупнейшей религиозной общины страны. Местные органы в ряде регионов запретили деятельность УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. СБУ инициировала уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви.

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    Комментарии (4)
    24 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева

    Захарова призвала не стесняться в выражениях про европейских спонсоров Киева

    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова,

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По её словам, многие европейские страны не замечают преступлений киевских властей против мирных жителей, но крайне остро реагируют, когда их прямо называют спонсорами терроризма.

    «Посмотрите, как им не нравится. Что же вам не нравится? Хочется задать этот вопрос напрямую», – заявила Захарова.

    Дипломат заявила, что столицы европейских стран под руководством Брюсселя, включая Париж и Рим, предоставляют Киеву не только деньги и вооружения, но и разведывательную информацию. Захарова также отметила, что Евросоюз политически поддерживает Владимира Зеленского и его окружение, несмотря на удары по гражданским объектам и гибель детей.

    Официальный представитель МИД России выразила мнение, что Европа должна быть готова к тому, чтобы её действия называли прямым и жестким языком, так как, по её словам, других определений для спонсоров терроризма просто не существует. Захарова добавила, что в подобной ситуации «стесняться в выражениях» дипломатам не стоит.

    Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве этих преступлений.

    Захарова раскритиковала поставщиков западного вооружения за соучастие в убийствах мирных граждан.

    Комментарии (12)
    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    Комментарии (2)
    24 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору

    Депутат Матвейчев: Украина мстит Роскомнадзору за потерянные миллиарды рублей

    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинские власти организовали атаки на Роскомнадзор, поскольку ведомство мешает украинским мошенникам зарабатывать на россиянах, создав цифровой заслон от их звонков, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора.

    «Выбор целей теракта, который пыталась организовать украинская сторона, объясняется тем, что Роскомнадзор вместе с другими профильными ведомствами создает в России цифровой заслон от украинских мошенников», – пояснил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    Спикер напомнил, что, по данным члена СПЧ Игоря Ашманова, только в 2024 году телефонные мошенники украли у граждан России около 300 млрд рублей. Причем подавляющее большинство звонков поступило из так называемых контакт-центров в Харькове, Киеве и других городах Украины.

    «За счет наших доверчивых граждан кормились украинские мошенники и их кураторы. Создалась целая отрасль украинской экономики. Теперь они лишаются такого заработка и решили отомстить сотрудникам Роскомнадзора», – отметил парламентарий.

    «Кроме того, такие атаки направлены на дестабилизацию нашего общественного и киберпространства, а также на попытку завоевать симпатии части россиян, недовольных ограничениями в Сети. Противник пытается представить себя борцом за цифровые права россиян, прикрываясь иллюзией европейских принципов «свободы», – резюмировал Матвейчев.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    Комментарии (6)
    24 апреля 2026, 15:24 • Новости дня
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину

    Захарова: Япония заверила Россию в невозможности экспорта вооружений на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Японии заверило Россию по дипломатическим каналам о невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на Украину, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, японская сторона выразила готовность усилить контроль над выполнением условий сертификации конечного пользователя, передает ТАСС.

    «По дипломатическим каналам получены заверения японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя», – сказала дипломат на брифинге.

    Во вторник генсек кабмина Японии Минору Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия.

    Ранее японское посольство в Москве заявило, что Япония не планирует поставлять Украине летальное оружие.

    Комментарии (15)
    24 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Россия вернула из плена 193 военнослужащих

    Минобороны: Россия вернула из плена 193 военнослужащих

    Россия вернула из плена 193 военнослужащих
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С подконтрольной киевскому режиму территории 24 апреля были возвращены 193 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, сообщается в канале ведомства в Max. Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Все военнослужащие будут направлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

    При проведении обмена значительную роль сыграли посреднические усилия гуманитарного характера со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и США, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее в результате успешного обмена на родину вернулись 175 российских военнослужащих и семеро жителей Курской области.

    В феврале Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 16:45 • Новости дня
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС

    Лихачев: ВСУ стали чаще атаковать ЗАЭС с целью посеять панику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество ударов по Запорожской АЭС продолжает увеличиваться, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, противник усилил применение дронов, артиллерии и минометов, пишет «Страна Росатом». Основной целью этих действий, по словам Лихачева, является попытка посеять панику среди персонала станции и дезориентировать сотрудников.

    «Нарастает количество и ударов дронов, и артобстрелов, и минометных обстрелов. Цель одна – посеять панику, дезориентировать персонал», – подчеркнул он.

    Гендиректор Росатома также сообщил, что в данный момент станция запитана лишь по линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Он уточнил, что восстановительные работы на опоре, находящейся в акватории Днепра, невозможно начать из-за высокого уровня воды и продолжающихся обстрелов. Лихачев выразил уверенность, что с помощью МАГАТЭ удастся организовать режим тишины и приступить к ремонту.

    Ранее МИД заявил о росте угроз безопасности для ЗАЭС и АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе в районе ЗАЭС и Энергодара зафиксировали удары ВСУ.

    Комментарии (5)
    24 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России

    Набиуллина: ЦБ видит рост спроса на наличные

    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России фиксирует увеличение спроса на наличные средства в начале 2026 года, однако делать выводы о каких-либо долгосрочных изменениях пока рано, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

    Она уточнила, что несмотря на заметный рост интереса к наличным, этот показатель остается на минимальном уровне относительно общего объема денежной массы, передает ТАСС.

    «Да, спрос на наличные в начале года был выше прошлогоднего, мы это видим. <…> Выводы о каком-то структурном сдвиге делать, наверное, преждевременно <…> Но в целом доля наличных в денежной массе, она остается на минимуме», – заявила Набиуллина.

    Ранее эксперты сообщили о резком росте наличных денег в России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных.

    В ЦБ объясняли, что в марте объем наличных денег в обращении заметно увеличился, что связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом.

    Комментарии (7)
    24 апреля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    @ Пресс-служба ГК "Ростех"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским авиакомпаниям потребуется 644 пассажирских самолета к 2030 году, говорится в презентации главы Минтранса Андрея Никитина к форуму «Инновации. Технологии. Производство».

    Согласно документу, в эту оценку входят 332 среднемагистральных, 210 для региональных и местных линий, 98 ближнемагистральных и четыре дальнемагистральных самолета, передает «Интерфакс». Данные, как уточняется, актуализируются ежемесячно.

    «Нам нужно мало того что построить самолеты – нужно их обслуживать и ремонтировать», – подчеркнул Никитин. В настоящий момент российский авиапарк насчитывает 1089 пассажирских самолетов, из которых 689 произведены за рубежом, а 391 – отечественные.

    Планы по развитию отечественного самолетостроения закреплены в Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА). Документ предусматривает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов: 592 из них должна поставить «Объединенная авиастроительная корпорация», еще 402 – «Уральский завод гражданской авиации». В текущем году КПГА будет вновь обновлена, проект уже рассматривает правительство.

    В 2026-2027 годах ОАК планирует передать заказчикам более 70 машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300. Количество самолетов для следующей партии уточняется, однако авиакомпании уже подтвердили спрос до 2035 года на более 570 бортов без учета возможного экспорта, отмечал директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов.

    Ранее российские авиакомпании сократили внутренние перевозки из-за дефицита самолетов.

    В октябре Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения отечественного авиапарка к 2030 году.

    Комментарии (3)
    23 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Буданов заявил о наличии у Киева решения по Донбассу

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил о существовании у Киева подхода по Донбассу, который не предусматривает передачу территорий и полностью устраивает украинские власти.

    По словам Буданова, Украина обладает неким «решением» по Донбассу, которое «удовлетворит» интересы Киева, передают «Вести». Он отметил, что это решение не предполагает уступок территорий.

    Буданов заявил, что никто здесь не в праве торговать землей.

    Ранее Буданов выразил несогласие с позицией Владимира Зеленского по вопросу Донбасса.

    Комментарии (2)
    23 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Командование бригады ВСУ назвало Зеленского предателем

    Командование 68-й бригады ВСУ назвало Зеленского предателем

    Tекст: Вера Басилая

    Командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на своих страницах в соцсетях открыто называет Владимира Зеленского предателем, сообщили в силовых структурах.

    Источники в силовых структурах сообщили, что командование одной из бригад Вооруженных сил Украины открыто называет Владимира Зеленского предателем, передает РИА «Новости».

    Среди офицеров выделяется националист из Тернопольской области, который, судя по информации, является ярым сторонником бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список экстремистов и террористов). По данным силовиков, в последнее время украинским военным соединениям остро не хватает личного состава, из-за чего на фронт направляют пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.

    Массовые издевательства и жесткая дисциплина внутри подразделений приводят к скандалам и протестам родственников. По их словам, бойцов не эвакуируют с утраченных позиций, заставляют сдаваться в плен, ограничивают связь с семьей и выдают убийства военных за самоубийства, оказывая давление с целью не допустить жалоб на командование.

    Украинские военные записывали гневные видеообращения с оскорблениями в адрес Зеленского.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику, то рискует потерять Украину.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Мирошник назвал данные ООН по жертвам атак ВСУ «чудовищной ложью»

    Мирошник назвал данные ООН по жертвам атак ВСУ чудовищной ложью

    Tекст: Вера Басилая

    Сведения верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о числе пострадавших от атак украинских войск являются «чудовищной ложью», заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, данные, предоставленные Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком о количестве гражданских лиц, пострадавших от атак Киева, являются «чудовищной ложью», передает ТАСС.

    «Эта жуткая статистика игнорируется и всячески замалчивается или искажается западниками, в том числе и при помощи ооновских чиновников», – отметил Мирошник.

    Дипломат подчеркнул, Тюрк указал, что в 2025 году пострадали менее 3 тыс. гражданских, причем 95% из них находились на территории, контролируемой Киевом, но, как отметил Мирошник, в реальности только на территории России в 2025 году были ранены более 6 тыс. человек и погибли свыше тысячи.

    Мирошник подчеркнул, что подобная «ложь» преследует конкретные цели: она создает для Владимира Зеленского иллюзию безнаказанности и позволяет западным чиновникам оправдывать перед своими налогоплательщиками продолжение финансирования Киева, а не развитие собственных государств. Он также привел обобщенные данные: с февраля 2022 года от действий ВСУ пострадали уже 27 тыс. 872 мирных жителя, из них погибли более восьми тысяч, а именно: 8012 человек.

    Дипломат отметил, что подобная статистика практически не отражается в западных докладах и публичных заявлениях, что способствует искажению картины происходящего на Украине. По его словам, эта информация замалчивается или преподносится в выгодном для Киева свете международными организациями.

    Также, по словам Мирошника, только за первые 90 дней 2026 года от действий киевского режима пострадали минимум 1725 мирных жителей, из которых 266 погибли и 1459 получили ранения. Среди пострадавших числятся 71 ребенок, семеро из которых погибли. Мирошник подчеркнул, что Киев демонстрирует явное стремление к эскалации атак на гражданское население и сознательное ухудшение гуманитарной ситуации.

    Ранее Мирошник заявил, что с начала 2026 года в результате ударов ВСУ погиб 71 человек.

    В 2024 году от действий украинских вооруженных формирований пострадали минимум 5399 россиян.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС

    Мерц: Немедленное вступление Украины в ЕС невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский Союз.

    «Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно», – сказал он по итогам саммита ЕС на Кипре, речь канцлера транслировал телеканал Phoenix, передает РИА «Новости». По его мнению, стране необходима стратегия сближения с Евросоюзом, предусматривающая ряд промежуточных шагов.

    Мерц подчеркнул, что полноценное членство Украины в ЕС должно стать конечной целью, однако сейчас следует обеспечить постепенную интеграцию. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским в последние дни.

    Канцлер предложил, чтобы Украина принимала участие в заседаниях Европейского совета, Европарламента или Еврокомиссии без права голоса, а также постепенно вовлекалась в разные сферы политики Евросоюза в зависимости от продвижения реформ. По словам Мерца, его идеи получили широкую поддержку коллег в Европейском совете.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он заявил, что ЕС не может назвать конкретную дату возможного приема Украины в состав объединения.

    Комментарии (2)
    Главное
    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву?

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    Перейти в раздел

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации