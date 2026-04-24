Tекст: Мария Иванова

В течение недели в результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Ветеринарным в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю противник потерял более 1,3 тыс. военнослужащих, восемь бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

Подразделения группировки «Центр» освободили Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Всего на этом направлении за минувшую неделю противник потерял свыше 2295 военнослужащих, 29 бронемашин. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и теробороны, отчитались в Минобороны.

Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше 1410 военнослужащих, 18 бронемашин, 20 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 20 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 55 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

В течение недели подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 1605 военнослужащих, 12 бронемашин и три артиллерийских орудия. Уничтожены восемь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. ВСУ на этом направлении потеряли до 325 военнослужащих, четыре бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 16 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

