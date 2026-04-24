  Газпром решил создать рекордный запас газа на зиму
    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Пентагон предложил исключить Испанию из НАТО из-за Ирана
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    24 апреля 2026, 12:51 • Новости дня

    Российские войска за неделю освободили два населенных пункта

    Tекст: Мария Иванова

    Контроль над Ветеринарным в Харьковской области и Гришино в ДНР был установлен российскими войсками за последнюю неделю, при этом украинские силы понесли значительные потери.

    В течение недели в результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Ветеринарным в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю противник потерял более 1,3 тыс. военнослужащих, восемь бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего на этом направлении за минувшую неделю противник потерял свыше 2295 военнослужащих, 29 бронемашин. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше 1410 военнослужащих, 18 бронемашин, 20 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 20 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 55 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 1605 военнослужащих, 12 бронемашин и три артиллерийских орудия. Уничтожены восемь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. ВСУ на этом направлении потеряли до 325 военнослужащих, четыре бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 16 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    Ранее российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

    До этого они взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.

    23 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 млрд евро, однако не раскрыл, о каких группах идет речь.

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 миллиардов евро, говорится в опубликованном регламенте, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что Киев должен сохранять демократические механизмы, поддерживать многопартийную систему, соблюдать верховенство права и гарантировать права человека, включая права меньшинств, а также бороться с коррупцией.

    При этом в регламенте не уточняется, каких именно меньшинств касается требование, и не указано, входят ли в их число русскоязычные или верующие Украинской православной церкви. Власти ЕС оставили этот вопрос открытым.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала продолжение дискриминации русскоязычного населения на Украине. По ее словам, нарушаются права и усиливается давление на граждан, использующих русский язык. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская предлагала увеличить штрафы за использование русского языка в два раза.

    Украинские власти также развернули масштабную кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата, крупнейшей религиозной общины страны. Местные органы в ряде регионов запретили деятельность УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. СБУ инициировала уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви.

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    23 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Буданов заявил о наличии у Киева решения по Донбассу

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил о существовании у Киева подхода по Донбассу, который не предусматривает передачу территорий и полностью устраивает украинские власти.

    По словам Буданова, Украина обладает неким «решением» по Донбассу, которое «удовлетворит» интересы Киева, передают «Вести». Он отметил, что это решение не предполагает уступок территорий.

    Буданов заявил, что никто здесь не в праве торговать землей.

    Ранее Буданов выразил несогласие с позицией Владимира Зеленского по вопросу Донбасса.

    23 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Командование бригады ВСУ назвало Зеленского предателем

    Tекст: Вера Басилая

    Командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на своих страницах в соцсетях открыто называет Владимира Зеленского предателем, сообщили в силовых структурах.

    Источники в силовых структурах сообщили, что командование одной из бригад Вооруженных сил Украины открыто называет Владимира Зеленского предателем, передает РИА «Новости».

    Среди офицеров выделяется националист из Тернопольской области, который, судя по информации, является ярым сторонником бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список экстремистов и террористов). По данным силовиков, в последнее время украинским военным соединениям остро не хватает личного состава, из-за чего на фронт направляют пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.

    Массовые издевательства и жесткая дисциплина внутри подразделений приводят к скандалам и протестам родственников. По их словам, бойцов не эвакуируют с утраченных позиций, заставляют сдаваться в плен, ограничивают связь с семьей и выдают убийства военных за самоубийства, оказывая давление с целью не допустить жалоб на командование.

    Украинские военные записывали гневные видеообращения с оскорблениями в адрес Зеленского.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику, то рискует потерять Украину.

    24 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Мирошник назвал данные ООН по жертвам атак ВСУ «чудовищной ложью»

    Tекст: Вера Басилая

    Сведения верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о числе пострадавших от атак украинских войск являются «чудовищной ложью», заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, данные, предоставленные Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком о количестве гражданских лиц, пострадавших от атак Киева, являются «чудовищной ложью», передает ТАСС.

    «Эта жуткая статистика игнорируется и всячески замалчивается или искажается западниками, в том числе и при помощи ооновских чиновников», – отметил Мирошник.

    Дипломат подчеркнул, Тюрк указал, что в 2025 году пострадали менее 3 тыс. гражданских, причем 95% из них находились на территории, контролируемой Киевом, но, как отметил Мирошник, в реальности только на территории России в 2025 году были ранены более 6 тыс. человек и погибли свыше тысячи.

    Мирошник подчеркнул, что подобная «ложь» преследует конкретные цели: она создает для Владимира Зеленского иллюзию безнаказанности и позволяет западным чиновникам оправдывать перед своими налогоплательщиками продолжение финансирования Киева, а не развитие собственных государств. Он также привел обобщенные данные: с февраля 2022 года от действий ВСУ пострадали уже 27 тыс. 872 мирных жителя, из них погибли более восьми тысяч, а именно: 8012 человек.

    Дипломат отметил, что подобная статистика практически не отражается в западных докладах и публичных заявлениях, что способствует искажению картины происходящего на Украине. По его словам, эта информация замалчивается или преподносится в выгодном для Киева свете международными организациями.

    Также, по словам Мирошника, только за первые 90 дней 2026 года от действий киевского режима пострадали минимум 1725 мирных жителей, из которых 266 погибли и 1459 получили ранения. Среди пострадавших числятся 71 ребенок, семеро из которых погибли. Мирошник подчеркнул, что Киев демонстрирует явное стремление к эскалации атак на гражданское население и сознательное ухудшение гуманитарной ситуации.

    Ранее Мирошник заявил, что с начала 2026 года в результате ударов ВСУ погиб 71 человек.

    В 2024 году от действий украинских вооруженных формирований пострадали минимум 5399 россиян.

    23 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали бегущих в Россию мирных харьковчан

    Tекст: Ольга Иванова

    Боевики целенаправленно применяют беспилотники против жителей прифронтовых районов Харьковской области, пытающихся покинуть опасную зону и спастись на подконтрольной российской стороне территории, сообщил замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

    Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что большинство людей отказывается уезжать на подконтрольную Киеву территорию, передает РИА «Новости». Местные жители стремятся перебраться в Россию, спасаясь от боевых действий.

    «Однако ВСУ целенаправленно препятствуют таким переходам, нанося смертельные удары FPV-дронами по мирным гражданам. В результате этих атак погибают и получают ранения безоружные гражданские», – заявил чиновник журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные использовали ударные беспилотники против мирных жителей Константиновки при попытке эвакуации.

    Омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала мировое сообщество осудить убийства гражданских лиц операторами дронов ВСУ.

    Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил о невозможности массового вывоза людей из Двуречной из-за постоянных нападений.

    24 апреля 2026, 03:00 • Новости дня
    Макрон назвал санкции ЕС «четким сигналом для России»
    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз, одобрив кредит Украине, подтвердил решимость поддерживать Киев, новые санкции против Москвы – это «четкий сигнал для России», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон выразил поддержку решению одобрить кредит, демонстрирующий «решимость и впредь поддерживать Украину». «Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Европейского союза согласовали выделение Киеву кредита на 90 млрд евро. ЕС также официально принял новый пакет антироссийских санкций.

    23 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    ЕС решил начать выплаты Киеву из пакета в 90 млрд евро во втором квартале

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026–2027 годы, сообщили Европейская комиссия и Совет ЕС.

    По его словам, выплаты начнутся во втором квартале текущего года, однако их получение зависит от выполнения Киевом ряда условий, передает ТАСС.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил: «Мы приветствуем зеленый свет, который страны ЕС дали последнему законодательному акту для кредита на поддержку Украины. Первые выплаты последуют до конца второго квартала».

    Совет ЕС подчеркнул, что финансирование будет предоставляться при условии продолжения Киевом борьбы с коррупцией.

    Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    23 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Глава Евросовета призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о необходимости переходить к переговорам о вступлении Украины в ЕС.

    По его словам, после того как Евросоюз одобрил предоставление Киеву кредита на 90 млрд евро и согласовал 20-й пакет антироссийских санкций, следующей важной задачей становится начало официальных переговоров о членстве Украины, передает «Интерфакс».

    «Теперь пришло время смотреть вперед и готовиться к следующему шагу. А следующий шаг – это официальное открытие первых кластеров переговоров по вступлению Украины в Европейский союз», – подчеркнул Кошта, выступая перед началом неформальной встречи лидеров стран ЕС на Кипре.

    Напомним, ЕС завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Ранее в Раде признали неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила невозможность присоединения Украины к Евросоюзу по действующим правилам.

    23 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Песков заявил о планах Европы компенсировать «эрозию» в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны активно развивают собственную политику безопасности для компенсации «эрозии» Североатлантического альянса, называя Россию своим главным противником, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «РФ провозглашена противником Европы. Помимо НАТО Европа сейчас семимильными шагами развивает свое измерение общей политики в области безопасности. Фактически, дело идет к тому, что, скажем так, определенную эрозию в НАТО они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    По его словам, на европейском континенте вновь проводится разделительная линия. В связи с этим Россия должна четко осознавать, с кем имеет дело, сохранять силу и достигать поставленных целей, прежде всего в рамках специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии представили новую военную стратегию, в качестве главной угрозы в стратегии указывается Россия. Планы Финляндии по разрешению ввоза ядерного оружия демонстрируют явную конфронтацию со стороны Хельсинки, заявил Песков.

    24 апреля 2026, 08:25 • Новости дня
    В ЕС назвали цель срочной поездки Зеленского на неформальный саммит на Кипре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский прибыл на неформальный саммит ЕС на Кипре лично, чтобы опередить вероятного будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Владимир Зеленский лично прибыл на неформальный саммит ЕС на Кипре, чтобы опередить будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в получении финансовой поддержки от Евросоюза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кипрского журналиста Алекса Христофору.

    Эксперт отметил, что Киев рассчитывает на кредит в 90 млрд евро, который станет крупнейшим за всю историю предоставления помощи странам региона.

    «Он прибыл на Кипр, чтобы отпраздновать выделение кредита в 90 млрд евро и обогнать этого венгерского политика Мадьяра. Это самый крупный кредит, который когда-либо был предоставлен стране, и упустить его Зеленский просто не мог», – заявил Христофору. По его словам, Зеленский надеется, что возвращать столь значительную сумму Украине не придется.

    Журналист добавил, что Зеленский был настолько воодушевлен перспективой получения кредита, что «пустился в пляс», когда понял, какой крупный приз может получить. По мнению Христофору, Евросоюз не может отказать Киеву в выплате и визит Зеленского на саммит был не напрасным.

    Вчера Владимир Зеленский прибыл на Кипр для участия в неформальном саммите ЕС, который проходит в Никосии и Айя-Напе 23-24 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Европейского союза согласовали выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал украинские власти отказаться от шантажа ради получения этих средств. Позже Евросоюз окончательно утвердил предоставление данного пакета финансовой помощи.

    23 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Казачья бригада имени Платова уничтожила 11 укрытий с личным составом ВСУ в ДНР
    Tекст: Валерия Городецкая

    Лисичанская казачья бригада имени Платова уничтожила военную технику ВСУ в районе села Каленики в Донецкой народной республике.

    В течение апреля на Славянско-Краматорском направлении бойцы бригады ликвидировали 35 дронов, 10 пунктов управления беспилотниками, 11 укрытий с личным составом, восемь складов боевой комплектации, пять полевых складов и четыре антенны управления блиндажа, сообщается на сайте Российского казачества.

    Кроме того, уничтожены четыре блиндажа, два наземных телевизионных ретрансляционных комплекса, терминал Starlink и одна бронемашина.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    24 апреля 2026, 05:56 • Новости дня
    Беспилотник сбит над Ростовской областью
    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Ростовской области сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. 

    Дрон сбили в районе города Каменск-Шахтинский. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось. Информация продолжает уточняться, говорится в сообщении главы региона в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российские военные отразили массированный налет более 40 украинских беспилотников на Ростовскую область.

    24 апреля 2026, 07:18 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 10 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    С 21.00 мск 23 апреля до 7.00 мск 24 апреля дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областями, а также над Крымом, указало ведомство в Max.

    Отмечается, что все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

    Глава Воронежской области сообщал, что за этот период в регионе нейтрализовали четыре БПЛА.

    В предыдущую ночь над Россией уничтожили 154 украинских дрона.

    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    Санчес ответил на сообщения о планах США наказать Испанию в НАТО
    Индия раскритиковала пост Трампа об «адской дыре»
    На учениях НАТО разбили сброшенный с самолета армейский внедорожник
    Газпром решил создать рекордный запас газа на зиму
    Киркоров признался в нежелании жениться на Пугачевой

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

