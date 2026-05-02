  Седьмой с начала дня беспилотник сбит на подлете к Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    МИД заявил об отработке НАТО сценария изоляции Калининградской области
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    16 комментариев
    2 мая 2026, 11:08 • Новости дня

    Застрявшего у берегов Германии горбатого кита выпустили на свободу

    Горбатого кита вывезли с немецкого мелководья на барже в Северное море

    Tекст: Мария Иванова

    Проведя почти месяц на балтийских отмелях, 15-тонный морской гигант покинул транспортировочную баржу и ушел в воды пролива Скагеррак.

    Животное перевезли на судне на расстояние около 70 километров от мыса Скаген, передает ТАСС.

    Утром дроны зафиксировали плывущего гиганта, однако специалисты пока не получают сигналов с датчика слежения. Точное состояние выпущенного млекопитающего остается неизвестным.

    Биологи серьезно обеспокоены здоровьем спасенного из-за истощения и обрывков сетей в пасти.

    В организации Whale and Dolphin Conservation заявили: «О спасении можно будет говорить только тогда, когда кит вернется в Северную Атлантику и сможет там выжить в долгосрочной перспективе; когда его кожный покров полностью восстановится, он снова начнет самостоятельно охотиться, прибавит в весе и вернется к естественному поведению».

    Эксперты оценивают шансы на выживание как крайне низкие. Без работающего передатчика возможная гибель ослабленного животного рискует остаться незамеченной. Информацию о перемещениях поручили отслеживать спасательной группе и профильному министерству.

    Тимми впервые заметили на песчаной отмели 23 марта. Волонтеры несколько раз пытались помочь ему уйти на глубину с помощью экскаваторов, но кит постоянно возвращался на мелководье. Лишь 20 апреля спасатели решили транспортировать его на барже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после многочасовой спасательной операции морской гигант вновь оказался на мелководье. Благодаря поднявшемуся уровню воды животное самостоятельно сошло с мели.

    В конце апреля немецкие специалисты приступили к финальной стадии вывода млекопитающего в открытое море.

    29 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предупреждением о том, что страна больше не сможет жить в условиях прежнего благополучия, отметив необходимость реформ.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью журналу Der Spiegel отметил, что жители страны за последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия», передает ТАСС. По его словам, иллюзия вечного процветания не сохранится, а населению и политическому классу следует осознать происходящие в мире перемены.

    Мерц подчеркнул: «Я первый канцлер за последние 20 лет, который говорит немцам прямо: наша иллюзия вечного процветания не сохранится. Нам нужно делать и менять гораздо больше, чем мы делали до сих пор».

    Канцлер заявил, что не может и не хочет «просто продолжать в том же духе, как последние 20 лет». Он допустил, что подвергнется критике за подобную позицию, но подчеркнул, что присяга и совесть обязывают его говорить честно. Мерц также отметил, что ситуация настолько серьезная, что не будет смягчать свои слова или говорить дипломатичнее.

    Политик подчеркнул необходимость реформирования ключевых сфер – пенсионной системы, здравоохранения и налогообложения. Его правительство, состоящее из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, работает уже почти год. Тем временем позиции ХДС/ХСС и СДПГ в опросах пошатнулись, а «Альтернатива для Германии» по некоторым рейтингам выходит на первое место, становясь самой популярной партией страны.

    Ранее жители Германии организовали масштабный автопробег до Берлина, возмутившись ростом цен на бензин. До этого Фридрих Мерц отметил, что Германия больше не может позволить себе текущее финансирование системы соцобеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выделяют как минимум пять причин кризиса модели государства всеобщего благосостояния в Германии.


    Комментарии (32)
    30 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск

    Президент США сообщил о планах пересмотреть численность войск в Германии

    @ Schoening/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резких разногласий по иранскому кризису администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии, где сейчас размещены 35 тыс. американских солдат.

    Американское руководство рассматривает варианты изменения военного присутствия в Европе, передает Bloomberg.

    «Соединенные Штаты изучают и пересматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение будет принято в течение короткого периода времени», – заявил Дональд Трамп.

    В Белом доме связали эту публикацию президента с недавними словами немецкого канцлера Фридриха Мерца.

    Ранее глава правительства Германии отметил, что Иран откровенно унижает американских переговорщиков при обсуждении военного конфликта. В ответ американский лидер указал на полную некомпетентность Мерца в этом вопросе. Трамп также напомнил союзникам по НАТО о необходимости оказывать больше поддержки Вашингтону и Израилю.

    Во время первого срока политик уже пытался вывести 9,5 тыс. солдат с территории европейского союзника. Тот план не был реализован до конца, и сейчас в Германии остаются около 35 тыс. военнослужащих США. На фоне растущих разногласий британский король Карл III во время визита в Конгресс призвал Америку отказаться от изоляционизма.

    Конфликт вокруг Ирана привел к закрытию Ормузского пролива, что спровоцировало резкий скачок мировых цен на энергоносители. Трамп подчеркнул готовность продолжать жесткую блокаду судов, направляющихся в иранские порты. Президент добавил, что категорически отверг последнее предложение Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами. Президент США в ответ упрекнул оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера о сокращении военного контингента черной меткой для немецкого политика.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Мерц пожаловался на беспрецедентную травлю в соцсетях
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с масштабной волной критики онлайн, отметив рекордный уровень агрессии со стороны общества по сравнению со своими предшественниками.

    «Я лишь изредка захожу в соцсети. Но если вы посмотрите, что там обо мне распространяют, как меня атакуют и унижают – ни одному федеральному канцлеру до меня не приходилось терпеть ничего подобного. Я не жалуюсь, но такова реальность», – рассказал о давлении в интернете политик, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что бывшему канцлеру Олафу Шольцу также доставалось от критиков. Однако предшественник пытался убедить граждан в позитивном развитии событий при своей победе, скрывая реальные проблемы. Мерц добавил, что времена компромиссов между политикой безопасности и социальной сферой безвозвратно ушли.

    При этом руководитель кабинета министров осознает, что его резкие высказывания часто провоцируют общественное возмущение. Ранее он признавал неудачными слова о влиянии мигрантов на немецкие города. Политик также отказался извиняться за спорную фразу о возвращении журналистов из Бразилии.

    Согласно недавнему опросу института INSA для газеты Bild, политик стал самым непопулярным государственным деятелем в стране. В рейтинге из 20 позиций он занял последнее место со средней оценкой 2,9 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности политических деятелей Германии. С 2021 года канцлер подал сотни заявлений о возбуждении уголовных дел из-за оскорблений в интернете. Политика главы немецкого правительства вызывает отторжение у 68% граждан страны.

    Комментарии (5)
    2 мая 2026, 01:28 • Новости дня
    Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии

    Представитель Пентагона Парнелл: США выведут 5 тыс. военных из Германии

    @ Emmanuele Contini/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В течение года территорию Германии покинут около 5 тыс. военнослужащих США, подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Парнелл сообщил, что глава ведомства Пит Хегсет отдал соответствующее распоряжение, передает РИА «Новости».

    «Данное решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах», – сообщил представитель Пентагона.

    Парнелл также добавил, что процесс вывода войск планируется завершить в течение ближайших шести–двенадцати месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что Хегсет отдал распоряжение о выводе 5 тыс. американских солдат из Германии, сообщало Reuters. Белый дом заявлял о планах сократить военное присутствие в Германии. Источники в Пентагоне заявили, что причиной такого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран.


    Комментарии (6)
    29 апреля 2026, 18:22 • Новости дня
    В ФРГ назвали Мерца «канцлером-лжецом»

    Вагенкнехт назвала Мерца канцлером-лжецом за новый госбюджет

    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основательница германской партии BSW (ранее – партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт резко осудила проект бюджета Германии на 2027 год, указав на рекордное перевооружение и увеличение государственного долга страны.

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой государственного бюджета Германии на 2027 год, передает ТАСС. По словам политика, бюджет предусматривает самое масштабное перевооружение с 1945 года и значительное увеличение государственных заимствований, большая часть которых пойдет на военные нужды и дальнейшую милитаризацию страны.

    Вагенкнехт написала в соцсетях: «Бюджет на 2027 год предусматривает самое масштабное перевооружение с 1945 года и бесстыдное наращивание долгов. 200 млрд евро новых заимствований, почти полностью направленных на новые вооружения и тотальную милитаризацию Германии, становятся сокрушительным ударом по будущему нашей страны».

    Она отметила, что только расходы на выплату процентов при канцлере Фридрихе Мерце ежегодно растут на 50 млрд евро, что она назвала «сжиганием денег налогоплательщиков в чистом виде».

    Вагенкнехт также напомнила, что Мерц ранее обещал решить стоящие перед страной задачи без новых сборов и долгов, однако по ее мнению, он войдет в историю как «канцлер-лжец», приведший Германию к упадку. Она также обвинила Мерца и вице-канцлера, министра финансов Ларса Клингбайля в некомпетентности и отсутствии системности, подчеркнув, что их действия превзошли по этим показателям даже предыдущих руководителей.

    В среду правительство Германии утвердило основные параметры бюджетного планирования, согласно которым в 2027 году расходы основного бюджета составят 543,3 млрд евро по сравнению с 524,5 млрд евро в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вагенкнехт раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца по строительству социального жилья на Украине. Она также призвала правительство Германии срочно вернуться к закупкам нефти и газа из России, чтобы спасти экономику страны.

    До этого Вагенкнехт заявила, что Европа должна перестать препятствовать усилиям по установлению мира на Украине после возможного саммита России и США.


    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 05:55 • Новости дня
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин «пресмыкается перед Киевом», замалчивая акт государственного терроризма на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер.

    По мнению главного редактора Neue Zurcher Zeitung, сейчас ни у кого не осталось сомнений в том, что подрыв газопроводов был украинским государственным терроризмом, передает ТАСС.

    Он напомнил, что генеральный прокурор Германии уже выдал ордер на арест преступников, а один из подозреваемых находится в немецком следственном изоляторе и ожидает суда. Несмотря на это, Берлин не разорвал отношения с Киевом, а наоборот, стал его крупнейшим спонсором.

    «Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», – подчеркивает Гуйер.

    Он считает, что осведомленность Зеленского о планах проведения теракта не имеет значения, так как он несет ответственность за спецслужбы своей страны.

    Гуйер уверен, что недвусмысленное осуждение украинского теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Он отметил, что у Берлина есть достаточно дипломатических возможностей для выражения протеста, и резюмировал, что никто не уважает страну, которая не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии назвал Украину заказчиком взрывов на газопроводах. Немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Киева из-за этих диверсий. Москва отвергла версию об исключительно украинском следе в данном преступлении.

    Комментарии (2)
    1 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Кипрский журналист заявил о подготовке Германии к войне с Россией

    Журналист Христофору: Германия готовится к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кипрский журналист Александр Христофору заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к вооруженному конфликту с Россией.

    По словам Христофору, немецкие власти делают ставку на усиление военной промышленности, несмотря на жесткие меры экономии и сокращения в других секторах, передает РИА «Новости».

    «Мерц идет ва-банк ради будущей войны с Россией. Немцы проспонсируют военные расходы на ВПК в условиях строгой экономии и сокращений финансирования здравоохранения», – написал журналист в соцсетях.

    Христофору также напомнил, что Германия недавно одобрила кредит на Украине в размере 90 млрд евро, и выплачивать его предстоит гражданам Германии.

    Ранее Мерц выступил с предупреждением о том, что страна больше не сможет жить в условиях прежнего благополучия, отметив необходимость реформ.

    В ноябре сообщалось, что Германия готовит план «на случай войны с Россией».

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Берлин отказался принимать советы президента США

    Вице-канцлер Германии Клингбайль заявил об отказе Берлина слушать советы США

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие власти выступили против вмешательства американского лидера во внутренние дела страны и раскритиковали его политику на Ближнем Востоке.

    Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль поддержал канцлера Фридриха Мерца на фоне критики со стороны Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что немецкое правительство не нуждается в наставлениях хозяина Белого дома.

    «Нам точно не нужны советы Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой хаос он создал. Он должен обеспечить проведение серьезных мирных переговоров в Иране», – заявил Клингбайль во время выступления в регионе Рура. Министр финансов ФРГ раскритиковал американскую стратегию в отношении Ирана, отметив, что Вашингтон несет ответственность за скорейшее завершение конфликта.

    Клингбайль добавил, что издержки от действий США не должны ложиться на плечи европейских рабочих и экономики. По его словам, Европе необходимо стать экономически сильной, чтобы избежать шантажа и зависимости от настроений американского президента.

    Ранее глава Белого дома негативно оценил работу Фридриха Мерца и заявил о возможном сокращении американского военного контингента в Германии. Это произошло после того, как канцлер ФРГ обвинил президента США в отсутствии стратегии при начале военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал ужасной работу канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Американский лидер жестко раскритиковал позицию немецкого политика по иранской проблеме.

    Администрация Соединенных Штатов рассмотрела возможность сокращения военного присутствия в Германии.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 23:27 • Новости дня
    Трамп назвал «ужасной» работу канцлера ФРГ Мерца

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц «работает ужасно».

    Президент США назвал работу Фридриха Мерца на посту канцлера Германии ужасной. По мнению главы администрации США, у немецкого лидера имеются серьезные проблемы с иммиграцией, энергетикой и различными другими сферами. Он подчеркнул, что Мерц не справляется с вызовами, стоящими перед страной, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что у Мерца существует крупная проблема с Украиной, поскольку Германия вовлечена в сложную ситуацию, связанную с этим направлением.

    Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии.

    Также американский лидер жестко раскритиковал позицию немецкого канцлера по иранской ядерной программе.

    Фридрих Мерц перед этим заявил об унижении американских переговорщиков руководством Ирана.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Захарова обвинила Германию в затягивании дела по «Северным потокам»

    Захарова: ФРГ продолжает затягивать расследование подрывов «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия продолжает затягивать расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

    По ее словам, немецкая сторона уклоняется от предоставления содержательной информации по этому делу как Совету Безопасности ООН, так и собственным гражданам, передает РИА «Новости».

    Ранее посол России заявил о нежелании Дании раскрывать подрыв «Северных потоков».

    В январе газета Der Spiegel писала, что Верховный федеральный суд Германии с высокой долей вероятности считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 01:55 • Новости дня
    Немцы потребовали отставки Мерца на первомайских демонстрациях

    Tекст: Антон Антонов

    Участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца, свидетельствуют видео и фото с акций.

    В 413 мероприятиях по всей стране приняли участие более 366 тыс. человек, сообщает Объединение немецких профсоюзов (DGB). Граждане Германии вышли на улицы под лозунгом защиты рабочих мест и доходов трудящихся, передает РИА «Новости».

    Председатель организации Ясмин Фахими на митинге в Нюрнберге жестко раскритиковала инициативы политиков и бизнеса по отмене восьмичасового рабочего дня и урезанию пенсий.

    Недовольство граждан также вылилось в политические требования. В социальных сетях распространились кадры с призывами к отставке Мерца, а соответствующая петиция к вечеру 1 мая собрала более 133 тыс. подписей из необходимых 150 тысяч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком Марбурге в апреле состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера. Глава правительства ранее предупредил граждан о завершении эпохи всеобщего благополучия. Он  впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 14:10 • Новости дня
    Politico: В Пентагоне не знали о планах Трампа сократить контингент США в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон не был заранее проинформирован о предложении президента США Дональда Трампа вывести часть американских военных из Германии, пишет Politico со ссылкой на источники.

    По данным Politico, три военных чиновника подтвердили, что впервые услышали о подобных планах именно из публикации Трампа в социальных сетях, передает «Интерфакс». «Пост Трампа на эту тему в соцсетях стал первым, из которого многие услышали о новой попытке вывести сотни, если не тысячи, американских военных из Германии», – говорится в материале.

    Ранее Трамп уже выступал с похожими инициативами, в частности, в свой первый президентский срок в 2020 году, однако они так и не были реализованы. Новые заявления главы Белого дома прозвучали вскоре после того, как генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер завершил переговоры с американскими чиновниками в Вашингтоне по вопросам военной стратегии Германии.

    Немецкие власти, по информации неназванного чиновника из ФРГ, были удивлены словами Трампа. В то же время министр армии США Дэн Дрисколл недавно посетил полигоны в Германии, чтобы подчеркнуть значимость американского военного присутствия в этой стране.

    Издание отмечает, что на территории Германии размещены от 35 до 40 тыс. американских военных, а сама страна играет ключевую роль как транспортный узел Европейского и Африканского командований вооруженных сил США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал черной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца слова президента США о сокращении американского военного контингента в ФРГ.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 00:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах США вывести 5 тыс. военных из Германии

    Reuters: Хегсет распорядился вывести 5 тыс. военных США из Германии

    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон в течение года выведет 5 тыс. военных США из Германии, передает Reuters со ссылкой на ведомство.

    По данным Reuters, глава Пентагона Пит Хегсет уже отдал соответствующее распоряжение. Ожидается, что процесс возвращения солдат домой займет от шести до 12 месяцев, передает РИА «Новости».

    Вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на источники в Пентагоне заявила, что причиной такого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран, которую ожидал Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о планах сократить военное присутствие в Германии. Сообщалось ,что руководство Пентагона заранее не знало об этой инициативе администрации США.

    После того, как канцлер ФРГ обвинил США в отсутствии стратегии при начале военной операции против Ирана, Белый дом раскритиковал работу Фридриха Мерца.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Посол Нечаев: Берлин не продвинулся в деле о терактах на «Северных потоках»

    Tекст: Антон Антонов

    Германия не смогла добиться значимых результатов в расследовании террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Нечаев подчеркнул, что Москва и Берлин приняли ряд конвенций, которые «обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений», передает РИА «Новости».

    «Тем не менее, этого не происходит. Германская сторона игнорировала все наши запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию, как известно, за эти годы особо продвинуться не удалось», – заявил дипломат.

    Нечаев отметил, что в Германии по-прежнему придерживаются версии о причастности к подрывам украинских диверсантов-любителей. При этом в сентябре 2024 года Россия официально выдвинула досудебные претензии к властям Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с ходом расследования акта терроризма.

    Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией в связи с расследованием акта терроризма, заявил Нечаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об игнорировании Берлином российских запросов о правовой помощи. Москва официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва газопроводов. Нечаев потребовал объективного расследования теракта на критически важной инфраструктуре.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    В Германии обсудили вывод 5 тыс. военных США из страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии.

    Читатели немецкого портала Die Welt бурно обсуждают решение США о выводе части своего военного контингента из Германии, передает РИА «Новости».

    На фоне объявления Дональда Трампа о планах вывести пять тысяч американских военных немцы выражают тревогу за будущее своей страны и осуждают политику канцлера Фридриха Мерца.

    В комментариях к публикации на Die Welt пользователи отмечают, что такой шаг «не самый лучший день для Германии» и обвиняют Мерца в разрушении отношений как с американской стороной, так и внутри самой страны. Один из читателей заявил: «Спасибо вам, Мерц», подчеркивая негативное отношение к действиям немецких властей.

    Некоторые комментаторы считают, что Германия сама виновата в ухудшении ситуации, поскольку «постоянно указывает пальцем и читает нотации президентам других стран», тогда как в самой ФРГ ситуация выходит из-под контроля. Также звучит мнение, что «уничтожение Германии руками Мерца продолжается», а вывод американских войск приведет к потере рабочих мест и снижению доходов муниципалитетов.

    Ранее Дональд Трамп открыто раскритиковал канцлера Мерца за его позицию по Ирану, подчеркнув, что тот «совершенно не понимает, о чем говорит». Через два дня после этого официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по сокращению американского военного присутствия в Германии на пять тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал позицию немецкого канцлера Фридриха Мерца по иранской ядерной программе.

    На фоне этих разногласий американская администрация рассмотрела возможность сокращения военного присутствия в ФРГ.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера черной меткой для главы правительства Германии.

    Комментарии (0)
    Главное
    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке
    Володин сообщил о росте числа бегущих из ЕС европейцев
    Bloomberg сообщил о попытке танкера из Индии пройти Ормуз
    Иран передал США новое предложение об окончании войны
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    Украинские военные сдались в плен российскому беспилотнику
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете

    Администрация президента США Дональда Трампа выделила полмиллиарда долларов на борьбу с цензурой в Евросоюзе. Заниматься этим будет замглавы Госдепа Сара Роджерс – женщина яркая и опасная, однако итог сетевой войны кажется предрешенным: только хуже будет. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации