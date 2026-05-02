Застрявшего у берегов Германии горбатого кита выпустили на свободу

Горбатого кита вывезли с немецкого мелководья на барже в Северное море

Tекст: Мария Иванова

Животное перевезли на судне на расстояние около 70 километров от мыса Скаген, передает ТАСС.

Утром дроны зафиксировали плывущего гиганта, однако специалисты пока не получают сигналов с датчика слежения. Точное состояние выпущенного млекопитающего остается неизвестным.

Биологи серьезно обеспокоены здоровьем спасенного из-за истощения и обрывков сетей в пасти.

В организации Whale and Dolphin Conservation заявили: «О спасении можно будет говорить только тогда, когда кит вернется в Северную Атлантику и сможет там выжить в долгосрочной перспективе; когда его кожный покров полностью восстановится, он снова начнет самостоятельно охотиться, прибавит в весе и вернется к естественному поведению».

Эксперты оценивают шансы на выживание как крайне низкие. Без работающего передатчика возможная гибель ослабленного животного рискует остаться незамеченной. Информацию о перемещениях поручили отслеживать спасательной группе и профильному министерству.

Тимми впервые заметили на песчаной отмели 23 марта. Волонтеры несколько раз пытались помочь ему уйти на глубину с помощью экскаваторов, но кит постоянно возвращался на мелководье. Лишь 20 апреля спасатели решили транспортировать его на барже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после многочасовой спасательной операции морской гигант вновь оказался на мелководье. Благодаря поднявшемуся уровню воды животное самостоятельно сошло с мели.

В конце апреля немецкие специалисты приступили к финальной стадии вывода млекопитающего в открытое море.