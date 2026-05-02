Умерла заслуженная артистка, солистка капеллы «Думка» Зинаида Соловей

Дмитрий Зубарев

Заслуженная артистка Узбекской ССР и народная артистка Узбекистана Зинаида Соловей скончалась в возрасте 87 лет в Ташкенте, передает РИА «Новости».

По информации пресс-службы министерства культуры Узбекистана, коллектив ведомства выразил глубокие соболезнования семье и близким певицы.

В министерстве подчеркнули, что Зинаида Соловей за почти полвека творческой деятельности прославилась высоким профессионализмом, уникальным актерским мастерством и лирическим сопрано. Ее талант и многочисленные выступления сделали певицу любимой публикой не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами.

Соловей окончила Киевскую консерваторию по классу академического вокала в 1965 году. Она работала солисткой Одесского театра оперы и балета, а затем – участницей известной киевской хоровой капеллы «Думка», с которой гастролировала по всему Советскому Союзу.

С 1976 года Зинаида Соловей выступала на сцене Государственного театра музыкальной комедии Узбекистана, а в последние годы преподавала вокал в актерской студии при театре. В 1988 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Узбекской ССР, а в 2006 году – народной артистки Узбекистана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист СССР Владислав Чернушенко скончался на 91-м году жизни.