Умерла заслуженная артистка, солистка капеллы «Думка» Зинаида Соловей
Заслуженная артистка Узбекской ССР и народная артистка Узбекистана Зинаида Соловей, выступавшая в 1960-е годы в составе известной в СССР хоровой капеллы «Думка», скончалась в 87 лет в Ташкенте, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства культуры.
По информации пресс-службы министерства культуры Узбекистана, коллектив ведомства выразил глубокие соболезнования семье и близким певицы.
В министерстве подчеркнули, что Зинаида Соловей за почти полвека творческой деятельности прославилась высоким профессионализмом, уникальным актерским мастерством и лирическим сопрано. Ее талант и многочисленные выступления сделали певицу любимой публикой не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами.
Соловей окончила Киевскую консерваторию по классу академического вокала в 1965 году. Она работала солисткой Одесского театра оперы и балета, а затем – участницей известной киевской хоровой капеллы «Думка», с которой гастролировала по всему Советскому Союзу.
С 1976 года Зинаида Соловей выступала на сцене Государственного театра музыкальной комедии Узбекистана, а в последние годы преподавала вокал в актерской студии при театре. В 1988 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Узбекской ССР, а в 2006 году – народной артистки Узбекистана.
