Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Финляндия выделила миллионы евро на модернизацию закрытой границы с Россией
Yle: Финляндия потратит 10 млн евро на ремонт закрытого погранпункта в Салла
Правительство Финляндии вложит около 10 млн евро в модернизацию закрытой пограничной заставы в Салла на восточной границе, сообщил телерадиовещатель Yle.
Власти Финляндии выделят около 10 млн евро на модернизацию закрытого контрольно-пропускного пункта в Салла на границе с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.
Руководитель строительных проектов финского государственного предприятия Senaatti-kiinteistöt Миикка Теппо заявил, что ремонт не связан с изменением ситуации с безопасностью на восточной границе. Работы проводятся в рамках совместного плана развития, разработанного вместе с пограничной охраной Финляндии.
«Здания приводят в порядок по этому плану, а самые неотложные работы выполняют в первую очередь», – сказал Теппо.
Пропускной пункт в Салла перестал функционировать в декабре 2023 года после решения Хельсинки закрыть восточную границу под предлогом предотвращения нелегальной миграции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису проявлением двойных стандартов Запада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Финляндия признала отсутствие мигрантов на закрытой границе с Россией.
Республика достроила двухсоткилометровый забор на восточных рубежах.
При этом остановка работы контрольно-пропускных пунктов привела к безработице в приграничных финских регионах.