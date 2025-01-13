США увеличили импорт из России авиадеталей для самолетов

Tекст: Вера Басилая

По данным американской таможни, объем закупок таких деталей составил 7,6 млн долларов. Это стало самым высоким показателем с февраля 2022 года, а по сравнению с ноябрем предыдущего года импорт вырос в 1,6 раза, передает РИА «Новости».

Наиболее востребованными у американцев в ноябре были шасси и их части, стоимость которых составила 6,97 млн долларов. Кроме шасси, США также закупили прочие части самолетов, вертолетов и беспилотников на сумму 586,1 тыс. долларов.

Главными поставщиками комплектующих для США в ноябре стали Британия, Франция и Канада. Британия продала комплектующих на 281 млн долларов, Франция – на 195 млн, а Канада – на 146 млн долларов.

Ранее Соединенные Штаты сократили импорт палладия из России на 20% за первые 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.