Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Волонтеры провели акцию «Лучи Победы» в память о героях войны
В память о героях войны «Волонтеры Победы» провели акцию «Лучи Победы»: вечером 9 мая в разных регионах России зажглись огненные картины с изображением ордена Отечественной войны – первой советской награды периода Великой Отечественной войны.
В рамках акции исторические памятники, мемориалы и здания, посвященные героям, были подсвечены прожекторами – лучами света – направленными в небо.
«К «Лучам Победы», помимо «Волонтеров Победы», присоединялись все: неравнодушные граждане подходили к добровольцам и просили зажечь лампаду в память о своем Герое. Вечная память защитникам тех лет и слава бойцам, которые охраняют нашу страну сегодня. И пусть мирное и свободное небо озаряют лучи нашей Победы!», – отметила исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.
В Москве добровольцы выложили орден Отечественной войны из лампад в парке ВДНХ – на площадке проведения форума-выставки «Россия». А у Музея Победы зажглась огненная картина в память о защитниках Севастополя – 80 лет назад город русских моряков был освобожден от нацистских захватчиков. После зажжения картин небо над Музеем Победы и Центральным павильоном ВДНХ озарилось десятками световых лучей.
В Кировской области орден Отечественной войны выложили у вечного огня на Набережной Грина. Изображение награды было выложено из 1 тыс. свечей и лампад. Памятник-обелиск «Воинам-кировчанам» был подсвечен лучами, которые были направлены в небо.
В Севастополе прошла серия праздничных и памятных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине освобождения города. Более 50 представителей общественных организаций собрались на площади перед Севастопольским государственным университетом и выложили изображение из тысяч лампад в память о тех, кто показал удивительную стойкость и мужество.
Астрахань почтила Героев и их подвиги в Братском саду. В 1940-х годах в западном крыле сада были захоронены воины 28-й армии, оборонявшие город в 1942 году. Позднее был установлен обелиск в память о советских солдатах и зажжен Вечный огонь. Вечером 9 мая «Волонтеры Победы» выложили огненную картину с изображением ордена Отечественной войны, а над Братским садом зажглись световые лучи.
Картина зажглась на Площади Победы в региональном центре Калужской области. Для участия в мероприятии в самом сердце города собралось более тысячи горожан: ветераны, представители органов власти и различных общественных организаций, а также просто неравнодушные жители. После минуты молчания добровольцы зажгли более 600 лампад, из которых на площади у подножия постамента маршалу Георгию Жукову, был выложен Орден Победы. В завершении акции собравшиеся возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
В Москве волонтеры Победы рассказали о подвиге Севастополя – к годовщине освобождения города русских моряков добровольцы раздали более 30 тыс. информационных листовок о героях-освободителях.
На разных вариациях раздаточного материала расположены истории Героев, которые внесли неоценимый вклад в освобождение города-героя. Например, один из рассказов посвящен подвигу Героя Советского Союза (посмертно) Федора Скорятина. Старший сержант Федор Скорятин во время боев за Севастополь возглавлял группу, которой была поставлена задача обеспечить инженерное сопровождение наступления в районе Сапун-горы – блокировать огневые точки противника на пути наступающей пехоты. Вечером 6 мая штурмовые отряды заняли окопы под Сапун-горой. Под прикрытием ночи группа Скорятина ползком подобралась к проволочным заграждениям. Когда до передовых траншей оставалось около 20 метров, враги обнаружили смельчаков и открыли огонь из всех видов оружия. Скорятин с двумя бойцами, скрываясь за камнями, пополз на высоту к ДОТу, из которого велся огонь по нашим бойцам. Пуля попала в плечо, но сержант продолжал продвигаться к ДОТу со связками противотанковых гранат. Собрав последние силы, истекающий кровью Федор Скорятин метнул одну за другой связки в амбразуру. В этот момент его прошила очередь из вражеского пулемета. И тут же раздались два взрыва, вражеский ДОТ замолчал – наша пехота пошла в атаку.
В Крыму добровольцы вышли на центральные улицы города, чтобы рассказать о подвигах, совершенных на южном побережье Крымского полуострова. В центре города Симферополя добровольцы раздавали информационные листовки и отвечали на вопросы жителей о Героях.
К 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в Севастополе после реставрации открылся обелиск «Городу-Герою Севастополю», где в торжественной обстановке оставили послание для будущих поколений жителей города-героя. В написании текста участвовали три поколения севастопольцев: старшее представлял ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, новое — участник специальной военной операции Иван Васильевич Комаров и младшее – молодежь Севастополя – в том числе и «Волонтеры Победы». Волонтеры также организовали в центре города акцию «Письмо Победы», любой желающий мог присоединиться и подписать открытки ветеранам Великой Отечественной войны и военнослужащим спецоперации. Вместе с этим жители и гости города могли распечатать и поместить фото героя на Стену Памяти.
«Волонтеры Победы» Севастополя с особым трепетом заботятся о героях, принимавших участие в освобождении города. Осталось всего два участника тех событий: они не проживают в Севастополе, но один из них – Кубраков Иван Иванович – в годовщину освобождения города оказался в городе-герое. «Волонтеры Победы» нарисовали портрет героя и торжественно вручили его Ивану Ивановичу.