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    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    24 комментария
    10 мая 2024, 14:39 • Новости дня

    Волонтеры провели акцию «Лучи Победы» в память о героях войны

    В память о героях войны «Волонтеры Победы» провели акцию «Лучи Победы»: вечером 9 мая в разных регионах России зажглись огненные картины с изображением ордена Отечественной войны – первой советской награды периода Великой Отечественной войны.

    В рамках акции исторические памятники, мемориалы и здания, посвященные героям, были подсвечены прожекторами – лучами света – направленными в небо.

    «К «Лучам Победы», помимо «Волонтеров Победы», присоединялись все: неравнодушные граждане подходили к добровольцам и просили зажечь лампаду в память о своем Герое. Вечная память защитникам тех лет и слава бойцам, которые охраняют нашу страну сегодня. И пусть мирное и свободное небо озаряют лучи нашей Победы!», – отметила исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

    В Москве добровольцы выложили орден Отечественной войны из лампад в парке ВДНХ – на площадке проведения форума-выставки «Россия». А у Музея Победы зажглась огненная картина в память о защитниках Севастополя –  80 лет назад город русских моряков был освобожден от нацистских захватчиков. После зажжения картин небо над Музеем Победы и Центральным павильоном ВДНХ озарилось десятками световых лучей.

    В Кировской области орден Отечественной войны выложили у вечного огня на Набережной Грина. Изображение награды было выложено из 1 тыс. свечей и лампад. Памятник-обелиск «Воинам-кировчанам» был подсвечен лучами, которые были направлены в небо.

    В Севастополе прошла серия праздничных и памятных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине освобождения города. Более 50 представителей общественных организаций собрались на площади перед Севастопольским государственным университетом и выложили изображение из тысяч лампад в память о тех, кто показал удивительную стойкость и мужество.

    Астрахань почтила Героев и их подвиги в Братском саду. В 1940-х годах в западном крыле сада были захоронены воины 28-й армии, оборонявшие город в 1942 году. Позднее был установлен обелиск в память о советских солдатах и зажжен Вечный огонь. Вечером 9 мая «Волонтеры Победы» выложили огненную картину с изображением ордена Отечественной войны, а над Братским садом зажглись световые лучи.

    Картина зажглась на Площади Победы в региональном центре Калужской области. Для участия в мероприятии в самом сердце города собралось более тысячи горожан: ветераны, представители органов власти и различных общественных организаций, а также просто неравнодушные жители. После минуты молчания добровольцы зажгли более 600 лампад, из которых на площади у подножия постамента маршалу Георгию Жукову, был выложен Орден Победы. В завершении акции собравшиеся возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    В Москве волонтеры Победы рассказали о подвиге Севастополя – к годовщине освобождения города русских моряков добровольцы раздали более 30 тыс. информационных листовок о героях-освободителях.

    На разных вариациях раздаточного материала расположены истории Героев, которые внесли неоценимый вклад в освобождение города-героя. Например, один из рассказов посвящен подвигу Героя Советского Союза (посмертно) Федора Скорятина. Старший сержант Федор Скорятин во время боев за Севастополь возглавлял группу, которой была поставлена задача обеспечить инженерное сопровождение наступления в районе Сапун-горы – блокировать огневые точки противника на пути наступающей пехоты. Вечером 6 мая штурмовые отряды заняли окопы под Сапун-горой. Под прикрытием ночи группа Скорятина ползком подобралась к проволочным заграждениям. Когда до передовых траншей оставалось около 20 метров, враги обнаружили смельчаков и открыли огонь из всех видов оружия. Скорятин с двумя бойцами, скрываясь за камнями, пополз на высоту к ДОТу, из которого велся огонь по нашим бойцам. Пуля попала в плечо, но сержант продолжал продвигаться к ДОТу со связками противотанковых гранат. Собрав последние силы, истекающий кровью Федор Скорятин метнул одну за другой связки в амбразуру. В этот момент его прошила очередь из вражеского пулемета. И тут же раздались два взрыва, вражеский ДОТ замолчал – наша пехота пошла в атаку.

    В Крыму добровольцы вышли на центральные улицы города, чтобы рассказать о подвигах, совершенных на южном побережье Крымского полуострова. В центре города Симферополя добровольцы раздавали информационные листовки и отвечали на вопросы жителей о Героях.

    К 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в Севастополе после реставрации открылся обелиск «Городу-Герою Севастополю», где в торжественной обстановке оставили послание для будущих поколений жителей города-героя. В написании текста участвовали три поколения севастопольцев: старшее представлял ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, новое — участник специальной военной операции Иван Васильевич Комаров и младшее – молодежь Севастополя – в том числе и «Волонтеры Победы». Волонтеры также организовали в центре города акцию «Письмо Победы», любой желающий мог присоединиться и подписать открытки ветеранам Великой Отечественной войны и военнослужащим спецоперации. Вместе с этим жители и гости города могли распечатать и поместить фото героя на Стену Памяти.

    «Волонтеры Победы» Севастополя с особым трепетом заботятся о героях, принимавших участие в освобождении города. Осталось всего два участника тех событий: они не проживают в Севастополе, но один из них – Кубраков Иван Иванович – в годовщину освобождения города оказался в городе-герое. «Волонтеры Победы» нарисовали портрет героя и торжественно вручили его Ивану Ивановичу.

    9 мая 2024, 15:49 • Новости дня
    Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве

    Лукашенко о параде в Москве: Очень достойно

    Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад на Красной площади в Москве, посвященный Дню Победы, ему очень понравился.

    «Очень достойно», – сказал глава республики, отвечая на вопрос о параде, передает РИА «Новости».

    Лукашенко принес на парад своего шпица Умку.

    Напомним, на парад в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне прибыли главы зарубежных стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

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    9 мая 2024, 17:16 • Новости дня
    В Сети раскритиковали обращение Зеленского 9 мая
    В Сети раскритиковали обращение Зеленского 9 мая
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обращение президента Украины Владимира Зеленского 9 мая вызвало шквал критики в социальных сетях.

    Пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратили внимание, что Зеленский в своем обращении 9 мая не сказал о роли СССР в победе над фашизмом, но отметил важность «единения» стран Европы, передает РИА «Новости».

    «Ни слова про победу Советского Союза над нацистской Германией. Твой дед, воевавший за Москву, был бы так разочарован из-за того, кем ты стал. То, в борьбе против чего он проливал кровь, воплотилось в тебе», – написал один из комментаторов.

    Еще один читатель призвал Зеленского перестать «пытаться втянуть остальной мир в свою проигрышную войну», а другой обвинил украинского лидера в том, что тот «продолжает лгать и разжигать конфликт».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы.

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    9 мая 2024, 21:28 • Новости дня
    Жители Нарвы через реку посмотрели концерт в честь Дня Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде.

    Об этом сообщает RT. Отмечается, что власти Ленинградской области в течение нескольких лет организовывают праздник так, чтобы его можно было увидеть с другого берега.

    В прошлом году жители приграничного эстонского города Нарва также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    9 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    Лукашенко на параде одел ветерана в привезенную Мирзиеевым куртку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада Победы в Москве отдал присутствовавшей на мероприятии женщине-ветерану куртку, которую ему привез узбекский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Лукашенко рассказал, что, когда он подошел к находившимся на трибунах ветеранам, одна из них узнала его, передает ТАСС.

    «Ну я ее выслушал и смотрю, ну 101 год, я все время сидел и ей завидовал: на ногах, крепенькая», – сказал белорусский лидер.

    Президент Белоруссии отметил, что на Красной площади, где проходил парад, было очень холодно, поэтому он принял решение отдать ветерану привезенную Мирзиеевым куртку. «Одел ей куртку, застегнул, усадил», – рассказал Лукашенко.

    Общаясь с журналистами в Минске по возвращении из Москвы, белорусский лидер высоко оценил прошедший в российской столице парад в честь Дня Победы.

    «Искренне и абсолютно честно скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Все было умно, тонко, продуманно, в точку», – сказал он.

    Россия на параде «показала свою мощь», продемонстрировав «Ярсы» – стратегическое боевое оружие, добавил Лукашенко. «Если кто умеет думать – поняли: ребята, давайте жить дружно. А если у кого-то там мозги затуманило – с нами лучше не связываться», – отметил белорусский лидер.

    Ранее Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве.

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    9 мая 2024, 17:25 • Новости дня
    В Херсоне по радио передали поздравление Сталина с Днем Победы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По радио в оккупированном киевским режимом городе Херсоне прозвучало поздравление Верховного главнокомандующего ВС СССР Иосифа Сталина 1945 года.

    Архивное поздравление Сталина с Днем Победы передала российская станция «Радио Таврия», передает РИА «Новости».

    «Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной», – сказал Сталин на переданной записи.

    На одной из видеозаписей запечатлены, предположительно, украинские полицейские, слушающие трансляцию Сталина в Херсоне.

    Ранее в четверг в Киеве местные жители начали нести цветы к Вечному огню в парке Славы. Киевский режим официально перенес День Победы в стране с 9 на 8 мая.

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    9 мая 2024, 18:27 • Новости дня
    Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил в адрес президента России Владимира Путина поздравление с Днем Победы.

    Об этом сообщили в посольстве Израиля в Москве, передает ТАСС.

    «Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ», – сказали в диппредставительстве.

    Ранее король Саудовской Аравии поздравил Путина с Днем Победы.

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    9 мая 2024, 22:05 • Новости дня
    В Москве прогремел салют в честь Дня Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской столице запустили праздничный фейерверк в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Перед этим исполняющий обязанности главы Минобороны России Сергей Шойгу приказал дать салюты в Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, передает ТАСС.

    Между тем власти Крыма и Севастополя приняли решение не проводить праздничные салюты из-за действующего режима террористической опасности.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.

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    9 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Минобороны показало парад Победы глазами летчиков ВКС
    Минобороны показало парад Победы глазами летчиков ВКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с полетом из камер самолетов с парада на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной опубликовало Министерство обороны России.

    В воздушной части парада участвовали самолеты пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», штурмовики Су-25. Они окрасили небо в цвета флага России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Полет выполняли на высотах до 500 метров и на скорости 550 километров в час, уточнило министерство.

    Ранее командир авиагруппы высшего пилотажа «Русские витязи» полковник Андрей Алексеев сообщал, что авиационная часть парада Победы в Москве прошла в обычном режиме, ей не помешала пасмурная погода.

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    9 мая 2024, 17:48 • Новости дня
    Минченко: На фоне попыток Запада переписать историю важно фиксировать правду
    Минченко: На фоне попыток Запада переписать историю важно фиксировать правду
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад настойчиво пытается переписать историю и вычеркнуть Россию из списка победителей Второй мировой войны. На этом фоне фиксация реального вклада каждой страны в героическую победу имеет особое значение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, 9 мая проходят торжественные мероприятия по случаю Дня Победы.

    «Празднование Великой Победы сегодня имеет особое значение. Дело в том, что все поползновения в части пересмотра истории – это еще и попытка пересмотреть место России в мире. Напомню, ООН была создана победителями Второй мировой войны. И основная линия атаки Запада сейчас заключается в том, чтобы вычеркнуть Россию из списка победителей», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его словам, последние заявления Вашингтона о том, что США вместе с Украиной воевали против Гитлера – это не политическая глупость или безграмотность, а часть развернутой против России кампании. «На этом фоне фиксация истории и реального вклада каждой из стран в победу над фашизмом имеет невероятную значимость, особенно в условиях спецоперации», – добавляет эксперт.

    «Немаловажную роль это имеет и в контексте попыток возрождения нацистской идеологии в Прибалтике, на Украине и еще в ряде стран», – указывает аналитик. Минченко также обратил внимание на то, что на параде Победы в Москве присутствовали главы стран Центральной Азии, а также президент Белоруссии. «Конечно, память о совместной победе является очень символичной скрепой для единства бывших союзных республик», – пояснил он.

    Минченко также сделал акцент на речи президента Владимира Путина. «В контексте линии отстаивания суверенитета глава государства, судя по всему, придерживается очень прагматичной позиции – мы готовы разговаривать и договариваться, но не ценой сдачи своей истории и жизненных интересов», – заключил эксперт.

    Напомним, в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 9 Мая. В рамках мероприятия Путин выступил с речью, в которой поздравил россиян со знаменательной датой. «Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи», – цитирует его сайт Кремля.

    Глава государства отметил значимый вклад в борьбу с фашистской Германией всех республик бывшего Советского Союза. Президент подчеркнул, что Москва никогда не забудет общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества. Он также призвал равняться на поколение победителей, поскольку судьба и будущее России зависят от каждого из нас.

    «Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», – подчеркнул Путин. При этом Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить глобального столкновения. Свою речь глава государства завершил словами: «За Россию! За Победу! Ура!».

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    10 мая 2024, 01:32 • Новости дня
    В День Победы Ильдар Абдразаков исполнил военные песни на Выставке «Россия»

    В День Победы оперный певец Ильдар Абдразаков исполнил военные песни на Выставке «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Денис Тельманов

    В День Победы на Выставке «Россия» на ВДНХ состоялся концерт оперного певца Ильдара Абдразакова, который исполнил песни военных лет вместе с Государственным академическим Русским Хором имени Александра Свешникова и Российским национальным молодежным симфоническим оркестром под управлением дирижера Алексея Рубина.

    В программе прозвучали такие известные композиции, как «Смуглянка», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа» и многие другие, сообщат Telegram-канал «Россия. Поехали!»

    Отмечается, что концерт начался с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

    Мероприятие прошло при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

    «Отдельный по важности пласт музыкальной культуры – это послевоенные песни. В них отражены важные исторические нарративы, героика и реквиемы. Все это позволяет на эмоциональном уровне сохранять наши ценностные ориентиры», – сказала руководитель центра Елена Малышева.


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    9 мая 2024, 19:12 • Новости дня
    Приуроченные ко Дню Победы мероприятия прошли за рубежом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мероприятия, посвященные празднованию 79-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в ряде зарубежных стран.

    В кипрской Ларнаке у памятника павшим во Второй мировой войне прошла патриотическая акция «Огонь памяти».

    В Китае 79-ю годовщину Победы отметили в Харбине возложением венков и живых цветов к советскому воинскому мемориалу на кладбище «Хуаншань», а также импровизированным маршем «Бессмертного полка».

    Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы, состоялись и в Центральноафриканской Республике. В Банги прошла церемония поднятия российского флага, у памятника «Защитникам ЦАР» зажгли вечный огонь и возложили к нему цветы. Праздничные мероприятия завершились автопробегом «Бессмертный полк».

    В Германии состоялась памятная церемония возложения венков на советском воинском мемориале в Тиргартене и в Трептов-Парке.

    В преддверии 9 Мая в школе при посольстве России в Италии прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Школьники подготовили тематические рисунки, приняли участие в акции «Окна победы», также состоялся праздничный концерт «Мы этой памяти верны».

    В парке Уэверли в Австралии прошел торжественный митинг, посвященный 79-й годовщине Великой Победы. Собравшиеся почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны. Были возложены венки и цветы к мемориальной табличке в честь советских воинов.

    В южнокорейском Инчхоне состоялось возложение цветов к монументу русским морякам на площади Санкт-Петербурга. Церемония завершилась минутой молчания.

    В Париже 8 мая состоялась традиционная акция «Бессмертный полк». Участники прошлись торжественным маршем от площади Республики до кладбища Пер-Лашез, где возложили цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.

    Памятные церемонии с возложением цветов состоялись у монументов советским летчикам в Болгарии.

    В Ирландии 6 мая состоялись праздничные митинг и акция «Бессмертный Полк». Мероприятия прошли в пригороде Дублина.

    На территории посольства России в Иране в преддверии Дня Победы состоялась акция «Бессмертный полк», акция собрала более ста человек. Учащиеся школы при посольстве России в Иране показали праздничный концерт «Во имя мира», затем собравшиеся почтили героев минутой молчания.

    В новозеландской столице был организован праздничный концерт. В память о ветеранах была проведена акция «Бессмертный полк», желающим раздавались георгиевские ленточки.

    В посольстве России в Японии 6 мая состоялась мемориальная акция «Бессмертный полк», по завершении которой гостям были предложены блюда полевой кухни, состоялся показ кинофильма «Они сражались за Родину».

    Шествие «Бессмертный полк» также прошло в Каире. В праздновании Дня Победы приняли участие представители российских и иностранных дипломатических миссий и загранучреждений.

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    9 мая 2024, 19:52 • Новости дня
    «Волонтеры Победы» помогли организовать Дни Победы в разных регионах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 200 тыс. участников Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» стали соорганизаторами мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

    Добровольцы встречали гостей на параде Победы, поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны и вручали им праздничные наборы, раздавали Георгиевские ленты и навещали героев за рубежом, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Всего в этом году парады Победы прошли в 25 городах. Одним из первых регионов, где прошел военный парад, стал Камчатский край – сопровождать Героев и встречать гостей вышли более 150 добровольцев движения.

    Эстафету на Дальнем Востоке приняла Еврейская автономная область. Добровольцы создавали атмосферу праздника Великой Победы, сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны, а после возложили цветы к Вечному Огню в Сквере Победы.

    На парад Победы в Москве собрались герои со всей страны. Встречали ветеранов Великой Отечественной войны 250 волонтеров – в том числе 100 победителей конкурса «Послы Победы» из 76 регионов России.

    В преддверии Дня Победы Волонтеры Победы в разных регионах России провели Международную акцию «Письмо Победы» и предложили написать теплые пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, в том числе и для Героев специальной военной операции. Добровольцы движения собрали более 300 тыс. писем и передали их Героям.

    С письмами Победы пришли к героям и добровольцы из Тюменской области. «Волонтеры Победы» весь день посвятили поздравлениям: вместе с неравнодушными гражданами они организовали парады Победы во дворе десяти ветеранов Великой Отечественной войны.

    В Республике Хакасия прошли восемь концертов для ветеранов Великой Отечественной войны. «Волонтеры Победы» вместе с Верховным советом Республики Хакасия и администрацией города Абакан поздравили Героев и вручили праздничные наборы.

    «Волонтеры Победы» в регионах и за рубежом поздравили более 11 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 10 тыс. представителей других категорий – узников нацистских концлагерей, блокадников, тружеников тыла.

    Активисты движения поздравили и участников спецоперации, проходящих лечение в военных госпиталях, с Днем светлой Пасхи и c наступающим Днем Победы.

    В преддверии 9 мая Волонтеры Победы дали старт акции «Георгиевская лента». За время ее проведения добровольцы в регионах раздали более 3 млн лент в 7 тыс. населенных пунктов.

    8 мая «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» провели Международную историческую онлайн-игру «Наша Победа». Вместе с представителями партии добровольцы Движения благоустраивали памятные места в разных населенных пунктах.

    «Волонтеры Победы» также организовали в школах, колледжах и университетах Всероссийский урок «День Победы».

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    9 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Военкор рассказал о героях репортажей, прошедших по Красной площади

    Военкор Коц рассказал о героях репортажей, прошедших по Красной площади

    Военкор рассказал о героях репортажей, прошедших по Красной площади
    @ Belkin Aleksey/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Среди участников СВО, прошедших в составе парадных расчетов по Красной площади в День Победы, были герои репортажей военкоров, об этом рассказал журналист «Комсомольской правды» Александр Коц.

    «Без балаклав и масок – с «открытым забралом». Вот оно, славное лицо русского воинства, которое достойно держит высокую планку, заданную предками. Идут, гордо подняв подбородки, смотрят на ветеранов, а те – на них», – написал он в Telegram.

    В передней шеренге Коц узнал Героя России позывным «Леший», который мечтал стать спецназовцем с детства. Он прошел путь от рядового до лейтенанта. «Холодная голова, железный характер и воля к победе», – так описал образ современного бойца спецназа Коц.

    Другой участник парада – доброволец «Адлер», воюющий в составе батальона «Кубань». Встретил Коц также комбата Бориса из 58-й армии.

    «Каждый шаг отдавался звоном наград. В брусчатку Красной площади они берцами впечатывали свои имена, вписывая себя в Историю. И своих братьев по оружию, которые остались на фронте. И к которым они вскоре вернутся прямо от стен Кремля. Их смена – курсанты военных училищ, маршировали сзади. Им есть на кого равняться», – указал военкор.

    Он также отметил подчеркнутую скромность в механизированной части парада – танки и артиллерия работают на фронте. Коц подчеркнул, что парад был не о «железе», главное, что на нем Россия увидела своих героев.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной.

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    9 мая 2024, 16:01 • Новости дня
    Политолог: День Победы способствует сохранению исторической справедливости

    Политолог Потуремский: Сегодня праздник 9 Мая приобретает особый символизм

    Политолог: День Победы способствует сохранению исторической справедливости
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Память об общем подвиге предков бережно хранят граждане всего постсоветского пространства. Этот праздник помогает поддерживать историческую справедливость, а также способствует передаче патриотических ценностей от поколения к поколению, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Напомним, в честь 9 Мая по всей России проходят торжественные мероприятия.

    «День Победы – это особый праздник для всех россиян. Трагедия Великой Отечественной войны коснулась каждой советской семьи. В связи с этим 9 Мая многими воспринимается как дата, когда мы воздаем дань уважения героическим подвигам предков, сражавшихся с глобальным злом ради свободного будущего», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Этот подвиг не должен быть забыт. Трепетное отношение ко Дню Победы способствует сохранению исторической справедливости. Мы – наследники великих солдат, и этот факт не изменить никому. Праздник способствует передаче ценностей патриотизма и отваги из поколения в поколение. Это по-настоящему народная дата», – отмечает собеседник.

    «Важно отметить, что большинство государств СНГ также чтят память о коллективном подвиге и относятся к 9 Мая со всем должным уважением. Тем не менее есть и печальные случаи, когда смысл этой даты корыстно искажается властями некоторых стран. Эту ситуацию, в частности, можно наблюдать на Украине», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на усилия наших противников, праздник не теряет актуальности. Наоборот, мы видим, как возникают и укрепляются новые традиции. Хорошим примером может служить акция «Огонь памяти». Кроме того, «Бессмертный полк» стал неотъемлемой частью Дня Победы. Этот проект способствует возрождению истории миллионов семей по всему миру», – уточняет он.

    «Люди не хотят забывать о подвиге своей страны. Они стремятся подчеркнуть гордость за Отечество, чем и объясняется процесс закрепления целого ряда общественных инициатив последних лет. Нельзя забывать и о том, что в текущих обстоятельствах 9 Мая приобретает новые смыслы и особый символизм, – подчеркивает собеседник. – Это связано с тем, что сегодня Москва борется с возрождением нацизма. Люди по всему миру могут убедиться в том, что наша страна остается ярым противником всех античеловеческих идеологий, пытающихся взять реванш».

    «В этом плане особую значимость приобретает выставка трофейной западной техники на Поклонной горе, которую уже прозвали «парадом позора». Это мероприятие наглядно показывает возможности российской армии. Все желающие могут, что называется, своими руками потрогать доказательства мощи и силы нашего государства», – резюмирует Потуремский.

    Напомним, в честь Дня Победы по всей России прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию памятной даты. В Москве состоялся парад на Красной площади. В нем приняли участие более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц военной техники, а также авиация. Шествию не смогла помешать даже холодная погода.

    Ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк» в этом году прошла в онлайн-формате. Также в России прошла акция «Окна Победы».

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    10 мая 2024, 09:53 • Новости дня
    «Бессмертный полк» прошел в России в новых форматах

    Новые форматы акции «Бессмертный полк», предложенные в этом году Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России», позволили россиянам почтить память своих отцов, дедов и прадедов, разгромивших фашизм в 1945-м.

    С 1 мая по всей стране открывали «Стены памяти» – на предприятиях и в МФЦ, в колледжах и университетах, в больших городах и крохотных поселках, куда приходили дети, внуки и правнуки победителей с их портретами в руках и на футболках, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Практически весь городской служебный и общественный транспорт был украшен портретами участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

    Массово проводились авто и мотопробеги – в Астрахани в День Победы в автопробеге Бессмертного полка, организованном региональным отделением Движения совместно с участниками СВО, приняло участие более 100 машин, украшенных портретами своих героев и флагами Бессмертного полка России.

    Огромным успехом пользовались такие форматы акции, как «Бессмертный полк в школе и детских садах», пользователи соцсетей массово меняли привычные аватарки на фотографии героев своей семьи, «Галереи памяти» помогали еще раз почтить подвиги героев-земляков, от нескольких десятков до 4-х тысяч, как на «Мозаике судеб» в Махачкале – панно, созданном из фотографий солдат героев Победы, фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и детей войны. Арт-объект представляет собой картину водружения Абдулхакимом Исмаиловым Знамени Победы над Рейхстагом, и символ «Z», составленный из фотографий жителей республики – участников специальной военной операции, погибших при исполнении служебного долга.

    В Перми и Омске в День Победы стартовал «Бессмертный полк на водном транспорте». «Это настоящий парад победителей, потому что на бортах люди поднимают портреты своих фронтовиков», – отметила руководитель исполкома Бессмертного полка России в Омской области Анастасия Ерахтина.

    Еще один формат – «Бессмертный полк в воздухе» в Ханты-Мансийском автономном округе привлек 6 самолетов «Як» и один Су-31, на бортах которых было размещено около десяти тысяч портретов участников Великой Отечественной войны, в том числе летчиков-героев.

    И, конечно же, новый формат памяти – «Бессмертный полк на передовой». Сотни бойцов прямо с фронта, из зоны проведения специальной военной операции вспомнили своих дедов и прадедов, дело которых по окончательному уничтожению нацизма они продолжают, и передали приветы своим родным и близких, которые ждут их дома.

    «Большое количество форматов, которые были предложены для участия в Бессмертном полку, а также период их проведения с 1 мая позволили провести этот праздник по-настоящему масштабно, – уверена руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина. – Участие в Бессмертном полку для каждого из нас стало возможностью почтить память своего героя. Даже тем, кого мы видели только на фотографии и лишь слышали от родителей рассказы о них, мы безгранично благодарны за ту цену, которую они отдали ради нашей общей Победы».

    Международный Бессмертный полк в тех или иных форматах в этом году прошел более чем в 70-ти странах мира – от Австралии и Вьетнама до Панамы и Аргентины, от Кении и Уганды до Испании и Германии, еще раз показав, что Бессмертный полк – событие общемирового масштаба.

    В рамках праздничных мероприятий, организованных Бессмертным полком России и Музеем Г.О.Р.А., на главной сцене 9 мая состоялась премьера спектакля «Дорога на Берлин» в интерпретации режиссера Ксении Сафи. Показ посвятили памяти автора спектакля – российской актрисы и театрального режиссера Полины Меньших, которая погибла в ноябре 2023 года во время выступления в зоне специальной военной операции на Донбассе.

    Постановка повествует о переживаниях, пройденных ветеранами в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания участников тех событий оживали перед зрителями, показывая неизмеримые мужество и стойкость всего народа в те страшные годы.

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