Волонтеры провели акцию «Лучи Победы» в память о героях войны

В рамках акции исторические памятники, мемориалы и здания, посвященные героям, были подсвечены прожекторами – лучами света – направленными в небо.

«К «Лучам Победы», помимо «Волонтеров Победы», присоединялись все: неравнодушные граждане подходили к добровольцам и просили зажечь лампаду в память о своем Герое. Вечная память защитникам тех лет и слава бойцам, которые охраняют нашу страну сегодня. И пусть мирное и свободное небо озаряют лучи нашей Победы!», – отметила исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

В Москве добровольцы выложили орден Отечественной войны из лампад в парке ВДНХ – на площадке проведения форума-выставки «Россия». А у Музея Победы зажглась огненная картина в память о защитниках Севастополя – 80 лет назад город русских моряков был освобожден от нацистских захватчиков. После зажжения картин небо над Музеем Победы и Центральным павильоном ВДНХ озарилось десятками световых лучей.

В Кировской области орден Отечественной войны выложили у вечного огня на Набережной Грина. Изображение награды было выложено из 1 тыс. свечей и лампад. Памятник-обелиск «Воинам-кировчанам» был подсвечен лучами, которые были направлены в небо.

В Севастополе прошла серия праздничных и памятных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине освобождения города. Более 50 представителей общественных организаций собрались на площади перед Севастопольским государственным университетом и выложили изображение из тысяч лампад в память о тех, кто показал удивительную стойкость и мужество.

Астрахань почтила Героев и их подвиги в Братском саду. В 1940-х годах в западном крыле сада были захоронены воины 28-й армии, оборонявшие город в 1942 году. Позднее был установлен обелиск в память о советских солдатах и зажжен Вечный огонь. Вечером 9 мая «Волонтеры Победы» выложили огненную картину с изображением ордена Отечественной войны, а над Братским садом зажглись световые лучи.

Картина зажглась на Площади Победы в региональном центре Калужской области. Для участия в мероприятии в самом сердце города собралось более тысячи горожан: ветераны, представители органов власти и различных общественных организаций, а также просто неравнодушные жители. После минуты молчания добровольцы зажгли более 600 лампад, из которых на площади у подножия постамента маршалу Георгию Жукову, был выложен Орден Победы. В завершении акции собравшиеся возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В Москве волонтеры Победы рассказали о подвиге Севастополя – к годовщине освобождения города русских моряков добровольцы раздали более 30 тыс. информационных листовок о героях-освободителях.

На разных вариациях раздаточного материала расположены истории Героев, которые внесли неоценимый вклад в освобождение города-героя. Например, один из рассказов посвящен подвигу Героя Советского Союза (посмертно) Федора Скорятина. Старший сержант Федор Скорятин во время боев за Севастополь возглавлял группу, которой была поставлена задача обеспечить инженерное сопровождение наступления в районе Сапун-горы – блокировать огневые точки противника на пути наступающей пехоты. Вечером 6 мая штурмовые отряды заняли окопы под Сапун-горой. Под прикрытием ночи группа Скорятина ползком подобралась к проволочным заграждениям. Когда до передовых траншей оставалось около 20 метров, враги обнаружили смельчаков и открыли огонь из всех видов оружия. Скорятин с двумя бойцами, скрываясь за камнями, пополз на высоту к ДОТу, из которого велся огонь по нашим бойцам. Пуля попала в плечо, но сержант продолжал продвигаться к ДОТу со связками противотанковых гранат. Собрав последние силы, истекающий кровью Федор Скорятин метнул одну за другой связки в амбразуру. В этот момент его прошила очередь из вражеского пулемета. И тут же раздались два взрыва, вражеский ДОТ замолчал – наша пехота пошла в атаку.

В Крыму добровольцы вышли на центральные улицы города, чтобы рассказать о подвигах, совершенных на южном побережье Крымского полуострова. В центре города Симферополя добровольцы раздавали информационные листовки и отвечали на вопросы жителей о Героях.

К 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в Севастополе после реставрации открылся обелиск «Городу-Герою Севастополю», где в торжественной обстановке оставили послание для будущих поколений жителей города-героя. В написании текста участвовали три поколения севастопольцев: старшее представлял ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, новое — участник специальной военной операции Иван Васильевич Комаров и младшее – молодежь Севастополя – в том числе и «Волонтеры Победы». Волонтеры также организовали в центре города акцию «Письмо Победы», любой желающий мог присоединиться и подписать открытки ветеранам Великой Отечественной войны и военнослужащим спецоперации. Вместе с этим жители и гости города могли распечатать и поместить фото героя на Стену Памяти.

«Волонтеры Победы» Севастополя с особым трепетом заботятся о героях, принимавших участие в освобождении города. Осталось всего два участника тех событий: они не проживают в Севастополе, но один из них – Кубраков Иван Иванович – в годовщину освобождения города оказался в городе-герое. «Волонтеры Победы» нарисовали портрет героя и торжественно вручили его Ивану Ивановичу.