Волонтеры сопроводили парады Победы в регионах России

Одним из первых регионов, где прошел военный парад, стал Камчатский край – сопровождать героев и встречать гостей вышли более 150 добровольцев движения. Впервые в организации торжественного события принимает участие такое большое количество волонтеров Камчатского регионального отделения.

«Приятно видеть горящие глаза ребят, которые помогают создать праздник для простых жителей и ныне живущих героев! Поздравляю всех с главным праздником страны и передаю эстафету следующим регионам!», – заявил региональный руководитель Камчатского отделения «Волонтеров Победы» Антон Ковалев.

Эстафету на Дальнем Востоке приняла Еврейская автономная область. Добровольцы сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны, а после возложили цветы к Вечному Огню в Сквере Победы. Вместе с губернатором области Ростиславом Эрнстовичем Гольдштейном в возложении принял участие 97-летний участник Великой Отечественной войны Михаил Фёдорович Золотых под руку с координатором движения в регионе Семёном Науменко. Волонтёры Победы Еврейской автономной области также исполнили желание Александры Васильевой – жительница блокадного Ленинграда встретила День Победы на военном параде в Москве. Поездку организовали «Волонтеры Победы» при поддержке парламента региона.

Организаторами волонтерского сопровождения на главном параде Победы на Красной площади в Москве традиционно стали Волонтеры Победы, в состав волонтерского корпуса вошли 250 человек , среди которых 100 победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы» из 76 регионов.

9 мая в Волгограде состоялся Парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона. На главной площади города-героя Волгограда прошли торжественным маршем солдаты и офицеры, проехала военная техника. «Волонтеров Победы» Волгоградской области сопровождали ветеранов на протяжении всего мероприятия, обеспечивая комфорт и безопасность.

«Мы благодарны за возможность быть частью этого важного события, отдавая дань уважения и признательности нашим ветеранам», – комментирует координатор направления «Наши Победы» Ирина Рябцева.

В День Победы в Барнауле праздничные мероприятия по традиции начались с церемонии возложения цветов на Мемориале Славы. Активисты сопроводили ветеранов во время церемонии, а также вместе с ними возложили цветы к скульптурной группе «Прощание», монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, Вечному огню.

«В Алтайском крае мы вместе с ветеранами участвуем в параде Победы. Находясь с ними на трибунах, понимаем и разделяем эмоции наших Героев. Ведь события Великой Отечественной войны никогда не будут забыты, а наше поколение будет и дальше защищать Родину!», – рассказала волонтер Победы Алтайского края Дарья Талгина.

«Волонтеров Победы» Кировской области приняли участие в сопровождении Парада Победы 9 мая на Театральной площади города Кирова. Добровольцы первыми встречали ветеранов Великой Отечественной войны, сопровождали их до трибун, дарили цветы и поздравительные открытки.

«Настоящая гордость принимать участие в параде Победы, своими глазами видеть торжественным марш, улыбающихся ветеранов и нести рядом с сердцем портреты своих героев! Подвиги защитников Родины всегда останутся в нашей истории. Помним, любим, ценим!», – отметила активистка Кировского регионального отделения Татьяна Осташева.