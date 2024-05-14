«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.12 комментариев
В России арестованы принадлежавшие производителю водки «Хортиця» активы
Арестованы семь юрлиц, связанных с основателем холдинга Global Spirits (владеет маркой «Хортиця») Евгением Черняком, следует из данных Федеральной службы судебных приставов.
Известно, что решение об аресте принял Ленинский районный суд Курска, взыскателем является Генпрокуратура, передает РБК.
В частности, арестованы «Феодосийский завод коньяков и вин», «Крымский винный дом», ликеро-водочные заводы «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в Мытищах, а также дистрибуторы «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».
Ранее в Москве заочно арестовали украинского производителя водки «Хортица». А на Украине предпринимателя Евгения Черняка обвинили в финансировании ВСУ.