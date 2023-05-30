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Военный эксперт: Атака украинских дронов на Москву носит психологический характер
Военный эксперт Рожин: Атака украинских дронов на Москву носит психологический характер
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Используемые ВСУ для атаки на Москву дроны несут на себе небольшое количество взрывчатых веществ. Вместе с тем не стоит недооценивать их опасность. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный обозреватель Борис Рожин. Ранее восемь украинских дронов уничтожили в небе Подмосковья и Москвы.
«Для атак противник использует различные виды БПЛА. В их числе старые советские «Стрижи», которые периодически совершенствуются с точки зрения дальности полета. Кроме того, ВСУ активно используют различные китайские коммерческие БПЛА, например, Mugin, дорабатывая их для использования в боевых условиях», – сказал военный обозреватель Борис Рожин.
«Дальность полета таких типов БПЛА может составлять от 500 до 1000 километров, поэтому можно сделать вывод, что запущенны они были с приграничных территорий – Харьковской или Черниговской областей. Как правило, дрону задают цель в виде конкретного объекта, летит он на предельно малых высотах, близко к деревьям, чтобы не попасть в зону действия систем РЭБ и ПВО», – отметил он.
«Вместе с тем атака такими БПЛА в большей степени имеет своей целью пропагандистское и психологическое воздействие. Дело в том, что аппараты несут на себе меньшее количество взрывчатых веществ, нежели те же армейские дроны. Но недооценивать инциденты нельзя. Проникновение любого беспилотника чревато повреждениями инфраструктуры или пожарами», – акцентировал собеседник.
«Для того чтобы предотвратить такие инциденты в будущем, нам необходимо предпринимать дополнительные меры для более раннего обнаружения дронов. А для их ликвидации нужно активнее применять системы прямого поражения аппаратов, в частности различные зенитные автоматические пушки, самоходные установки и другие системы, которые используются для прямого поражения при визуальном контакте», – полагает он.
«Если смотреть в целом, то ПВО смогла на подходе к столице сбить большую часть дронов и не допустить поражение значимых военных и инфраструктурных объектов. Как «жесткий ответ» за удары по военной инфраструктуре и, в частности, за удары по Киеву, получилось очень вяло, особенно в свете новых прилетов по западным ЗРК», – отметил Рожин в своем Telegram-канале.
«Тем не менее вполне очевидно, что противник будет пытаться повторить подобные атаки, выискивая уязвимости в нашей системе ПВО на разных направлениях. Само собой, опасность таких атак была бы еще меньше, если бы ВС РФ контролировали северные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Это также повлияло бы на безопасность приграничных регионов», – полагает эксперт.
В свою очередь военный эксперт Алексей Рогозин в своем Telegram-канале отметил, что «для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «утка» – такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая». «Силовая установка – с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее четырех метров и теоретическую дальность от 400 до 1000 км. Стоимость можно оценить в сумму $30–200 тысяч каждого аппарата. Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия – сбивать», – пишет он.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.
Вскоре эту информацию подтвердили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье. В Министерстве назвали действия Киева террористической атакой.
Территория близ деревни Павлово-1 городского округа Истра в Подмосковье обследуется на предмет падения мелких обломков беспилотников, сообщила глава муниципального образования Татьяна Витушева. В своем Telegram-канале она указала, что все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме, ведется обследование территории около деревни Павлово-1. Витушева призвала жителей Подмосковья не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО.
Генерал ВСУ назвал потерянные Украиной города
Из-за ошибки президента Украины Владимира Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью украинским СМИ.
По его словам, это произошло из-за того, что президент стремился начать контрнаступление, вместо того чтобы укреплять оборону страны, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Военный добавил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами для того, чтобы продолжить продвижение своих сил за линию Артемовска.
Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, в столице прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Киевские власти сообщают о работе ПВО, передает ТАСС.
СМИ сообщают, что за первой серией взрывов прозвучала вторая, передает РИА «Новости».
Мэр Виталий Кличко и городская администрация сообщили, что взрывы в Киеве продолжались почти два часа. В городе начались как минимум три пожара. Сообщается об ударе по одному из предприятий.
Напомним, накануне очевидцы сообщали о десятках ночных взрывов в Киеве. Днем также сообщалось о взрывах в украинской столице. Минобороны России заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам вооруженных сил Украины.
Боррель: Россия не пойдёт на переговоры по Украине, пока не победит
Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте, Евросоюз должен продолжать наращивать военную поддержку Украины, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на экспертном форуме в Барселоне.
Он отметил, что видит явное намерение России победить, поэтому ожидает развития конфликта этим летом без оптимизма, финансовая и военная помощь Украине должна продолжаться, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Минобороны рассказало об отражении атаки беспилотников на Москву
Минобороны: Киевский режим ударил по Москве восемью беспилотниками
Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, сообщается в Telegram Минобороны.
В военном ведомстве назвали действия Киева террористической атакой.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.
Военный эксперт: России надо присоединять не только Харьковскую область
Военный эксперт Онуфриенко оценил инициативу губернатора Гладкова присоединить Харьковскую область для прекращения обстрелов Белгорода
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Заявление губернатора Вячеслава Гладкова продиктовано заботой о безопасности местных жителей. Но эта проблема охватывает все приграничные регионы. Для решения задачи нужна полная демилитаризация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Гладков заявил, что защитить регион от обстрелов сможет только присоединение Харьковской области.
«Заявления белгородского губернатора Гладкова – это констатация факта, на которую обратили внимание только тогда, когда об этом сказал глава региона. В экспертном сообществе об этом речь шла еще в прошлом году, когда принималось решение об отводе наших войск с территории Харьковской области», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Уже тогда было совершенно очевидно, что такая близость Белгородской области и территорий, подконтрольных ВСУ, грозит тем, что они будут обстреливать наш регион. Гладкова, конечно, волнуют вопросы безопасности вверенного ему субъекта, поэтому он говорит о необходимости присоединить Харьковскую область», – отметил он.
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
«Но мы понимаем, что точно так же губернатора Курской области волнует близость границы в районе Сумской области. А главу Брянщины – сопредельные с его регионом территории Черниговской области. По сути, это то, о чем в самом начале СВО говорил президент Путин: необходимость денацификации и демилитаризации всей территории, подконтрольной украинским властям. Пока этого не произойдет, обстрелы наших регионов не прекратятся», – полагает собеседник.
Вместе с тем, если говорить о теоретическом планировании подобных операций, то в первую очередь необходимо обратить внимание на настроения людей в регионе с поправкой на то, что наш противник полностью контролирует медиапространство Харьковщины.
«К сожалению, люди, которые родились, скажем, во времена первого Майдана 2004 года и учились в школе во времена Евромайдана 2014 года, сегодня воюют с оружием в руках. Уж что-что, а промывать мозги на Украине умеют, особенно с учетом медийной поддержки США и других стран НАТО. Как следствие – немалая доля местных жителей искренне верят, что они защищают свой регион. И эту проблему нам надо решать», – заключил собеседник.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области, сославшись на то, что это относится к категории связанных со спецоперацией вопросов, и он никак не может это прокомментировать.
Издание Lenta.ru сообщает, что жители города Шебекино в Белгородской области в понедельник заявили о сильнейшем с начала СВО обстреле. Отмечается, что прилеты фиксируются каждую минуту. По предварительным данным, вооруженные силы Украины атакуют российский город из реактивной системы залпового огня «Град». В результате на промзоне начался пожар. Как написал Гладков в своем Telegram-канале, в результате обстрелов пострадали четыре человека – это сотрудники одного из предприятий.
В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек. Напомним, в прошлый понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Командование ВСУ заявило о скором контрнаступлении
Время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки определены, заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
Командующий заявил о скором наступлении по итогам встречи с командирами украинских частей и подразделений. Заявление сделано в Telegram-канале Сырского, передает ТАСС.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы в любой момент начать контрнаступление, заранее дата оглашаться не будет.
Россия подчеркивала, что Запад активно подталкивает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски катастрофических последствий для страны.
Зеленский объявил о принятых решениях по «движению» ВСУ
Зеленский сообщил о принятии решений относительно сроков «движения» ВСУ
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Решения по поводу «сроков того, как будут двигаться» вооруженные силы Украины, приняты, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что прошло очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. По его словам, «докладывали, как всегда», главком ВСУ Валерий Залужный и командующие оперативными направлениями, передает ТАСС.
Как заверил Зеленский, в ходе заседания речь шла не только об «обеспечении боеприпасами», «подготовке новых бригад» и «тактике», но и о «сроках». По словам президента Украины, «это то, что максимально важно». «Сроки того, как мы будем двигаться. Будем», – сказал он, добавив, что «решения приняты».
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заверил, что ВСУ готовы в любой момент перейти в контрнаступление. Москва считает, что Запад вынуждает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски. По мнению СМИ, Зеленский колеблется и не решается объявить контрнаступление.
Украина заявила о стремлении к нормальным отношениям с Россией
Министр обороны Украины Резников заявил о стремлении Киева к нормальным отношениям с Москвой
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Украина «стремится к нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
Резников утверждает, что Украине «российская земля не нужна» и что вооруженные силы Украины не причастны к обстрелам Белгородской области. Он также заявил, что наступление ВСУ возможно «в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
По словам министра, ВСУ получили около 60 танков «Леопард» от Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Франция передала колесные танки AMX-10RC, Великобритания – Challenger, США – Abrams, заявил он.
Резников также заявил, что Украине требуется около 120 истребителей, большая часть которых должна быть F-16. По его словам, Eurofighter и Gripen также оказались бы важным подспорьем для ВСУ. Киев рассчитывает на германские Eurofighter и Tornado.
Как заявил министр, «важным шагом» было бы объединение Великобритании и Германии для поставок Eurofighter. Прежде всего, по его словам, Киев был бы признателен, если бы Берлин участвовал в обучении украинских летчиков использованию Eurofighter. Украина хотела бы получить первые F-16 «к концу года». По словам Резникова, Киев нуждается в истребителях четвертого поколения и выше: F-16, Eurofighter, Rafale или Gripen.
Напомним, в последнее время Белгородская область крайне активно подвергается атакам со стороны ВСУ.
В Совфеде назвали ролик с сенатором Грэмом о «смерти русских» топорной пропагандой Киева
Сенатор Долгов: Украинские политики продолжают безнаказанно подставлять своих вашингтонских хозяев
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Сенатор Грэм, который славится своей русофобией, мог бы заявить о том, что «смерть россиян» в СВО – это лучшие инвестиции США. Но если этого не было, то Вашингтон может «надрать одно место» офису Зеленского за такие подставы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее западные СМИ сообщили, что Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян.
«Для нас не принципиально, был ли этот акт топорной пропаганды смонтирован в офисе Зеленского или имел место на самом деле. Сам сенатор Линдси Грэм давно известен своей откровенной русофобией. Поэтому никто особенно и не удивился бы, если такие слова прозвучали из его уст на самом деле. Более того, очевидно, что на все провокации в адрес России Украину подталкивает Вашингтон», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН Константин Долгов.
«Если же сейчас Киев действительно так нагло и топорно подставляет американцев, то тут Штаты, конечно, пусть сами разбираются со своими подопечными. Да, украинским чиновникам сейчас могут «надрать одно место» за такие подставы. Но я уверен, что и Вашингтон не перестанет использовать Зеленского, пока он обслуживает его интересы, и киевские власти не перестанут подставлять Штаты», – рассуждает собеседник.
«Нам, между тем, необходимо сконцентрироваться на эффективном решении собственных задач, в том числе в рамках СВО. От того, насколько мы будем последовательны и решительны в своих действиях, зависит в том числе и то, как скоро в Вашингтоне осознают необходимость выстраивания нормальных отношений с Россией. Им придется это сделать, как бы сильно они сейчас не сопротивлялись», – заключил он.
Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа. На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы.
Позднее агентству Reuters была предоставлена полная запись встречи. На видео Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Сенатор сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же сказал, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.
Агентство указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи США Украине. При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ. Напомним, накануне сообщалось, что сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась о чем говорят эти слова американского политика и какая связь прослеживается между ними и так называемым контрнаступлением ВСУ.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска, Кисловки, Глушковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Недалеко от Синьковки Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки ликвидированы порядка 65 военнослужащих, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику рядом с Макеевкой, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены до 55 военнослужащих, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Гвоздика».
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки за сутки ликвидированы около 145 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
Под Орловкой ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
У Максимильяновки ДНР уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Белогорье, Малиновка и Каменское Запорожской области, сообщил Конашенков.
За минувшие сутки на этих направлениях уничтожены до 140 военнослужащих, а также две гаубицы Д-30.
Возле Отрадного ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток ликвидированы до 20 военнослужащих, гаубица Д-30 и две самоходных артустановки «Гвоздика».
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 87 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 124 районах, отчитались в Минобороны.
Около Берислава Херсонской области поражен ангар с вооружением и техникой 126-й бригады теробороны. А в районе Авдеевки ДНР поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары
Глава ГУР Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары
Начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в Telegram-канале ГУР пригрозил России скорым ответом на ракетные удары.
По его словам, ответ Киева не замедлит и «скоро все его увидят», передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах.
Байден прокомментировал российские удары по объектам на Украине
Байден заявил, что российские удары по объектам на Украине не стали неожиданностью
Российские удары по объектам на Украине не были чем-то неожиданным, заявил президент США Джо Байден.
По его мнению, в связи с этим необходимо предоставить Украине «все, в чем она нуждается». Он заявил, что США «все еще» изучают возможность передачи Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, передает ТАСС.
Напомним, Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах.
Средства ПВО в зоне СВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов HIMARS
Средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также за последние сутки уничтожены 14 беспилотников возле Верхнекаменки, Новодружеска, Пшеничного Луганской народной республики, Ясного Донецкой народной республики, Васильевки, Любимовки и Константиновки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала спецоперации уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4371 беспилотник, 424 ЗРК, 9324 танка и других бронемашин, 1,1 тыс. боевых машин РСЗО, 4934 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 527 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.
Напомним, накануне сообщалось, что российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow.
Стало известно о планах России использовать «Кондор» для разведки на Украине
Источник сообщил о планах использовать российский спутник «Кондор» для разведки на Украине
Новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», получивший в системе NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) кодовое обозначение «Космос-2569», будет применяться для разведки украинских военных объектов, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» заявил, что в среднем «Космос-2569» будет проходить над Украиной дважды в сутки. Он может делать снимки «в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр». По словам источника, спутник даст возможность увидеть «сосредоточение войск противника, переброску техники или возведение новых фортификационных объектов» независимо от времени суток и погоды.
Напомним, Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии – космический аппарат «Кондор-ФКА» («Космос-2569» по системе NORAD – прим. ВЗГЛЯД) для дистанционного зондирования Земли, предназначенный для получения радиолокационных изображений высокого и среднего разрешения.
Грэм порадовался реакции России на его высказывания
Американского сенатора Грэма порадовал вызванный его высказываниями «гнев» России
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что его «невероятно радует» тот «гнев», который у России вызвала его «приверженность Украине».
Грэм в Twitter (соцсеть заблокирована в России) назвал «знаком почета» объявление его в розыск российскими властями. Он заявил, что продолжит «поддерживать свободу Украины». Грэм заявил, что готов «подчиниться юрисдикции Международного уголовного суда», если российская сторона поступит так же. «Приходите и изложите свои аргументы наилучшим образом. Увидимся в Гааге!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, судя по предоставленной Украиной видеозаписи, Грэм заявил об «удачных» вложениях США в Украину, в результате которых «умирают русские». Reuters со ссылкой на полную запись беседы, заявило, что такое высказывание возникло в результате украинского монтажа.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Грэму прояснить ситуацию. Российские правоохранители объявили в розыск сенатора, в отношении которого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту русофобских высказываний.