Военный эксперт: Атака украинских дронов на Москву носит психологический характер

Военный эксперт Рожин: Атака украинских дронов на Москву носит психологический характер

Используемые ВСУ для атаки на Москву дроны несут на себе небольшое количество взрывчатых веществ. Вместе с тем не стоит недооценивать их опасность. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный обозреватель Борис Рожин. Ранее восемь украинских дронов уничтожили в небе Подмосковья и Москвы.

«Для атак противник использует различные виды БПЛА. В их числе старые советские «Стрижи», которые периодически совершенствуются с точки зрения дальности полета. Кроме того, ВСУ активно используют различные китайские коммерческие БПЛА, например, Mugin, дорабатывая их для использования в боевых условиях», – сказал военный обозреватель Борис Рожин.

«Дальность полета таких типов БПЛА может составлять от 500 до 1000 километров, поэтому можно сделать вывод, что запущенны они были с приграничных территорий – Харьковской или Черниговской областей. Как правило, дрону задают цель в виде конкретного объекта, летит он на предельно малых высотах, близко к деревьям, чтобы не попасть в зону действия систем РЭБ и ПВО», – отметил он.

«Вместе с тем атака такими БПЛА в большей степени имеет своей целью пропагандистское и психологическое воздействие. Дело в том, что аппараты несут на себе меньшее количество взрывчатых веществ, нежели те же армейские дроны. Но недооценивать инциденты нельзя. Проникновение любого беспилотника чревато повреждениями инфраструктуры или пожарами», – акцентировал собеседник.

«Для того чтобы предотвратить такие инциденты в будущем, нам необходимо предпринимать дополнительные меры для более раннего обнаружения дронов. А для их ликвидации нужно активнее применять системы прямого поражения аппаратов, в частности различные зенитные автоматические пушки, самоходные установки и другие системы, которые используются для прямого поражения при визуальном контакте», – полагает он.

«Если смотреть в целом, то ПВО смогла на подходе к столице сбить большую часть дронов и не допустить поражение значимых военных и инфраструктурных объектов. Как «жесткий ответ» за удары по военной инфраструктуре и, в частности, за удары по Киеву, получилось очень вяло, особенно в свете новых прилетов по западным ЗРК», – отметил Рожин в своем Telegram-канале.

«Тем не менее вполне очевидно, что противник будет пытаться повторить подобные атаки, выискивая уязвимости в нашей системе ПВО на разных направлениях. Само собой, опасность таких атак была бы еще меньше, если бы ВС РФ контролировали северные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Это также повлияло бы на безопасность приграничных регионов», – полагает эксперт.

В свою очередь военный эксперт Алексей Рогозин в своем Telegram-канале отметил, что «для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «утка» – такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая». «Силовая установка – с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее четырех метров и теоретическую дальность от 400 до 1000 км. Стоимость можно оценить в сумму $30–200 тысяч каждого аппарата. Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия – сбивать», – пишет он.

Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.

Вскоре эту информацию подтвердили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье. В Министерстве назвали действия Киева террористической атакой.

Территория близ деревни Павлово-1 городского округа Истра в Подмосковье обследуется на предмет падения мелких обломков беспилотников, сообщила глава муниципального образования Татьяна Витушева. В своем Telegram-канале она указала, что все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме, ведется обследование территории около деревни Павлово-1. Витушева призвала жителей Подмосковья не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО.