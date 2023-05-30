Собянин сообщил о двух обратившихся за медпомощью после атаки дронов

Собянин: После атаки дронов в Москве за медпомощью обратились двое

За медицинской помощью после падения беспилотников в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник в Telegram уточнил, что в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Двум людям медицинская помощь была оказана на месте.



Тем временем Росавиация сообщает, что аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно, обслуживание воздушного движения происходит «без особенностей», передает ТАСС.

Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.