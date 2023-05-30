Табло «Яндекса»: В Москве не произошло значительных отмен и задержек рейсов из-за ситуации с беспилотниками

Больших отмен и задержек рейсов нет а фоне информации о сбитых беспилотниках в аэропортах Москвы н, следует из табло аэропортов «Яндекса».

Согласно данным расписания «Яндекса», в Домодедово задержаны семь рейсов, во Внуково отменены три рейса, в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не значится, передает РИА «Новости».

Ранее в столичных экстренных службах сообщили, что беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, а также в жилой дом на улице Атласова.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «никто серьезно не пострадал». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о сбитых ПВО на подлете к Москве беспилотниках.