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В Подмосковье началось обследование территории на предмет падения обломков БПЛА
Витушева: Близ деревни Павлово-1 в Истре ведется обследование территории на предмет падения обломков БПЛА
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Территория близ деревни Павлово-1 городского округа Истра в Подмосковье обследуется на предмет падения мелких обломков беспилотников, сообщила глава муниципального образования Татьяна Витушева.
В своем Telegram-канале она указала, что все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме, ведется обследование территории около деревни Павлово-1.
Витушева призвала жителей Подмосковья не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО.
По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в Москве.
Как заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, подобные инциденты будут продолжаться, и оборонно-промышленному комплексу страны стоит сосредоточиться на производстве ЗРК для борьбы с беспилотниками.
СМИ: Удар России по носителям Storm Shadow навел министр обороны Украины
«Российская газета»: Министр обороны Украины Резников навел удар ВКС России по носителям Storm Shadow
В результате российского авиаудара по украинской авиабазе в Хмельницкой области могли быть уничтожены самолеты-носители британских ракет Storm Shadow, пишут СМИ.
Удар ВКС, как сообщается, мог «навести» министр обороны Украины Алексей Резников, который ранее опубликовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с британской Storm Shadow, раскрыв носителя этих ракет, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
На той же открытке, по данным СМИ, «засветилась» эмблема 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, база которой расположена в городе Староконстантинове в Хмельницкой области.
Об уничтожении пяти самолетов в Хмельницкой области ранее сообщали местные власти, подконтрольные Киеву.
Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS.
Генерал ВСУ назвал потерянные Украиной города
Из-за ошибки президента Украины Владимира Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью украинским СМИ.
По его словам, это произошло из-за того, что президент стремился начать контрнаступление, вместо того чтобы укреплять оборону страны, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Военный добавил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами для того, чтобы продолжить продвижение своих сил за линию Артемовска.
Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.
Массовая драка произошла во Львове между местными и переселенцами из Харькова
В микрорайоне Левандовка во Львове произошла массовая драка, участниками стали местные жители и переселенцы из Харькова.
Инцидент произошел 27 мая, сообщает украинское издание «Страна».
Сообщается, что харьковчане грубо отреагировали на бандеровское приветствие «Слава Украине!», что стало причиной конфликта, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание.
О количестве участников драки не сообщается, но отмечается, что с обеих сторон как минимум по одному человеку получили ранения. Несколько человек позже попали в больницу с травмами головы.
Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Киеве
ТАСС: В центре Киева прозвучало больше десяти взрывов, люди спускаются в подвалы
По сообщениям очевидцев, в центре Киева прогремело более десяти взрывов, жители спускаются в метро и подвалы.
Очевидец сообщил ТАСС, что над городом работает система ПВО. По его словам, жители в панике.
Источник сообщил также, что дым виден в районе киевского аэропорта Жуляны.
Воздушная тревога в понедельник объявлена почти во всех регионах Украины, кроме Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской.
Ранее сообщалось, что некоторых жителей во время воздушной тревоги не пустили в метро.
В США назвали число ликвидированных на Украине американских наемников
Washington Post: На Украине ликвидированы не менее 16 американских наемников, воевавших на стороне ВСУ
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Не менее 16 американских наемников, участвовавших в конфликте на Украине на стороне ВСУ, ликвидированы, сообщают СМИ США.
В публикации The Washington Post говорится, что «последние войны Америки» уходят в историю, однако некоторые американские ветераны решили вновь взяться на оружие на Украине и «по крайней мере в 16 случаях отдали свои жизни».
WP рассказывает о пятерых наемниках, которые прибыли на Украину «как частные лица», игнорируя неоднократные предупреждения властей США о серьезной опасности, которая ожидает каждого, кто ступит на поле боя, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что точное число американцев, которые отправились в качестве наемников на Украину, неизвестно, однако их могут быть тысячи.
Так, напоминает издание, в начале 2022 года в Киеве сообщали, что в «иностранный легион» пожелали вступить свыше 20 тыс. американских граждан. За службу, по данным газеты, они получают от 500 до 3,5 тыс. долларов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях.
Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, на стороне киевского режима воюют более чем 2,5 тыс. иностранных наемников.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, в столице прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Киевские власти сообщают о работе ПВО, передает ТАСС.
СМИ сообщают, что за первой серией взрывов прозвучала вторая, передает РИА «Новости».
Мэр Виталий Кличко и городская администрация сообщили, что взрывы в Киеве продолжались почти два часа. В городе начались как минимум три пожара. Сообщается об ударе по одному из предприятий.
Напомним, накануне очевидцы сообщали о десятках ночных взрывов в Киеве. Днем также сообщалось о взрывах в украинской столице. Минобороны России заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам вооруженных сил Украины.
Боррель: Россия не пойдёт на переговоры по Украине, пока не победит
Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте, Евросоюз должен продолжать наращивать военную поддержку Украины, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на экспертном форуме в Барселоне.
Он отметил, что видит явное намерение России победить, поэтому ожидает развития конфликта этим летом без оптимизма, финансовая и военная помощь Украине должна продолжаться, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Минобороны рассказало об отражении атаки беспилотников на Москву
Минобороны: Киевский режим ударил по Москве восемью беспилотниками
Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, сообщается в Telegram Минобороны.
В военном ведомстве назвали действия Киева террористической атакой.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.
Военный эксперт: России надо присоединять не только Харьковскую область
Военный эксперт Онуфриенко оценил инициативу губернатора Гладкова присоединить Харьковскую область для прекращения обстрелов Белгорода
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Заявление губернатора Вячеслава Гладкова продиктовано заботой о безопасности местных жителей. Но эта проблема охватывает все приграничные регионы. Для решения задачи нужна полная демилитаризация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Гладков заявил, что защитить регион от обстрелов сможет только присоединение Харьковской области.
«Заявления белгородского губернатора Гладкова – это констатация факта, на которую обратили внимание только тогда, когда об этом сказал глава региона. В экспертном сообществе об этом речь шла еще в прошлом году, когда принималось решение об отводе наших войск с территории Харьковской области», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Уже тогда было совершенно очевидно, что такая близость Белгородской области и территорий, подконтрольных ВСУ, грозит тем, что они будут обстреливать наш регион. Гладкова, конечно, волнуют вопросы безопасности вверенного ему субъекта, поэтому он говорит о необходимости присоединить Харьковскую область», – отметил он.
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
«Но мы понимаем, что точно так же губернатора Курской области волнует близость границы в районе Сумской области. А главу Брянщины – сопредельные с его регионом территории Черниговской области. По сути, это то, о чем в самом начале СВО говорил президент Путин: необходимость денацификации и демилитаризации всей территории, подконтрольной украинским властям. Пока этого не произойдет, обстрелы наших регионов не прекратятся», – полагает собеседник.
Вместе с тем, если говорить о теоретическом планировании подобных операций, то в первую очередь необходимо обратить внимание на настроения людей в регионе с поправкой на то, что наш противник полностью контролирует медиапространство Харьковщины.
«К сожалению, люди, которые родились, скажем, во времена первого Майдана 2004 года и учились в школе во времена Евромайдана 2014 года, сегодня воюют с оружием в руках. Уж что-что, а промывать мозги на Украине умеют, особенно с учетом медийной поддержки США и других стран НАТО. Как следствие – немалая доля местных жителей искренне верят, что они защищают свой регион. И эту проблему нам надо решать», – заключил собеседник.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области, сославшись на то, что это относится к категории связанных со спецоперацией вопросов, и он никак не может это прокомментировать.
Издание Lenta.ru сообщает, что жители города Шебекино в Белгородской области в понедельник заявили о сильнейшем с начала СВО обстреле. Отмечается, что прилеты фиксируются каждую минуту. По предварительным данным, вооруженные силы Украины атакуют российский город из реактивной системы залпового огня «Град». В результате на промзоне начался пожар. Как написал Гладков в своем Telegram-канале, в результате обстрелов пострадали четыре человека – это сотрудники одного из предприятий.
В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек. Напомним, в прошлый понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Командование ВСУ заявило о скором контрнаступлении
Время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки определены, заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
Командующий заявил о скором наступлении по итогам встречи с командирами украинских частей и подразделений. Заявление сделано в Telegram-канале Сырского, передает ТАСС.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы в любой момент начать контрнаступление, заранее дата оглашаться не будет.
Россия подчеркивала, что Запад активно подталкивает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски катастрофических последствий для страны.
Стало известно о мощном взрыве в Киеве
«Клименко тайм»: В Киеве произошел мощный взрыв, объявлена воздушная тревога
Мощный взрыв в понедельник утром прогремел в Киеве, в городе объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
О взрыве сообщает «Клименко тайм».
В регионе объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что некоторых жителей во время воздушной тревоги не пустили в метро.
Как сообщали очевидцы, прошлой ночью в Киеве прогремели десятки взрывов, работала система ПВО.
Москва раскритиковала нелепые попытки оправдать сенатора США Грэма
МИД: Попытка оправдать русофобские высказывания сенатора США Грэма обречена на провал
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Попытка американских СМИ оправдать сенатора США Линдси Грэма обречена на провал, отмыться от таких слов уже невозможно, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что чудовищная фраза Грэма о том, что «Русские умирают... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно» ошарашила людей. МИД указал, что это проявление не только пещерной русофобии, а истинного человеконенавистничества.
Широкое возмущение, как отмечает МИД, привело к тому, что пропагандистская машина, обслуживающая западных политиков, занялась кризис-менеджментом. Reuters и Би-би-си выпустили материалы, в которых говорится, что «Грэм сказал не так и не то». Сенатора, как некогда бывшего президента США Джорджа Буша – младшего с его «людоедскими измышлениями», стали нелепо и позорно оправдывать, утверждая, что слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм – порождение нейросетей и его не существует?» – поинтересовался МИД.
Ведомство подчеркивает, что оправдаться в этой ситуации невозможно. Даже если слова произнесены порознь, отмыться от них нельзя, говорится в заявлении.
Киевский режим и американские патриоты объединились в нацистской философии ненависти к русским, подчеркивает МИД России.
История с трусливыми оправданиями и попытками выгородить американского сенатора стала ударом для репутации Reuters и Би-би-си, которая и без того уже поблекла.
«С учетом всего того, что они наговорили, миссия невыполнима: надо оправдать сенатора Грэма, но при этом не замазать главу режима Зеленского. Пропаганда, сэр», – заключил МИД России.
Напомним, Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне». После русофобских высказываний Грэм был объявлен в розыск в России.
В Крыму решили продать имущество Порошенко
Власти Крыма планируют выставить на аукцион имущество экс-президента Украины Петра Порошенко, которое попало в список национализированного, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, на аукционе будет представлено много интересных объектов, в числе которых санаторные комплексы, производственные предприятия. Кроме того, по его словам, на аукцион попадет имущество бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка, передают «Известия».
О какой именно недвижимости Порошенко идет речь, глава региона не уточнил.
Ранее сообщалось, что депутаты Госсовета Крыма проголосовали за расширение перечня национализированного имущества иностранных граждан и государств, в который вошла квартира украинского президента Владимира Зеленского в Ялте.
Появились кадры уничтожения дрона в небе над Рублевкой
В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой
Пользователи Сети публикуют кадры, на которых якобы запечатлено уничтожение беспилотного летательного аппарата во вторник утром в небе над Рублевкой в Подмосковье.
Видео с беспилотником опубликовано в Telegram SHOT. На нем видно, как в небе летит дрон, который позже был уничтожен системой ПВО.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. В частности, беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной и в жилой дом на улице Атласова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет.
Зеленский объявил о принятых решениях по «движению» ВСУ
Зеленский сообщил о принятии решений относительно сроков «движения» ВСУ
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Решения по поводу «сроков того, как будут двигаться» вооруженные силы Украины, приняты, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что прошло очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. По его словам, «докладывали, как всегда», главком ВСУ Валерий Залужный и командующие оперативными направлениями, передает ТАСС.
Как заверил Зеленский, в ходе заседания речь шла не только об «обеспечении боеприпасами», «подготовке новых бригад» и «тактике», но и о «сроках». По словам президента Украины, «это то, что максимально важно». «Сроки того, как мы будем двигаться. Будем», – сказал он, добавив, что «решения приняты».
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заверил, что ВСУ готовы в любой момент перейти в контрнаступление. Москва считает, что Запад вынуждает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски. По мнению СМИ, Зеленский колеблется и не решается объявить контрнаступление.