Генпрокурор поручил подчиненным взять на контроль расследование атак БПЛА в Москве

Генпрокурор России поручил прокурорам взять на контроль расследование атак БПЛА в Москве

Генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным взять под контроль расследование атак беспилотников в Москве, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно сообщению пресс-службы, прокуратуры Москвы и области по поручению генпрокурора Игоря Краснова контролируют расследование обстоятельств инцидентов в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья, передает ТАСС.

Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.

Напомним, в Минобороны сообщили, что Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.