При атаке на «Пэтриот» у «Кинжала» был тайный помощник

Уничтожение американского ЗРК «Пэтриот» стало результатом блестящей операции

США продолжают отрицать уничтожение зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» на Украине – более того, утверждается, что его «незначительные повреждения» устранены и комплекс снова в строю. Почему эти заявления нельзя принимать всерьез и какие ракеты составили «Кинжалам» компанию для уничтожения перехваленных американских комплексов ПВО?

Начиная с дебюта в операции «Буря в пустыне» (1991 год), американский зенитно-ракетный (ЗРК) комплекс ПВО «Пэтриот» ни разу не показывал себя надежной оборонительной системой. Но по разрекламированности он не уступит ни одной другой в мире.

Почему американцы утверждают, что комплекс по итогам удара поврежден, но не уничтожен? PATRIOT PAC3 – предмет гордости американского ВПК, имиджевый продукт. Американцы не могут признать его потерю публично. Поэтому все западные СМИ с подачи Пентагона и говорят о его «повреждении» – но никак не об уничтожении этого ЗРК. «Ущерб системе противовоздушной обороны Patriot после российской ракетной атаки под Киевом во вторник утром минимален», ссылается CNN на сообщения своих официальных источников в американских органах власти.

Как врут американцы

В сообщениях американских СМИ и официальных лиц есть важные детали. В частности – в состав батареи комплекса «Пэтриот» входит много элементов. Часть их при ударе действительно уцелела. Именно это формально и позволяет американцам заявлять, что комплекс был «поврежден», но не «уничтожен».

Вот состав техники одного ЗРК (то, что на вооружении батареи). В боевой работе ЗРК участвуют: командный пункт; РЛС; от четырех до восьми пусковых установок, от двух до четырех релейных станций, две-три дизельные электростанции, транспортно-заряжающие машины, тягач и еще несколько единиц оборудования. И конечно, в распоряжении комплекса есть зенитные управляемые ракеты (ЗУР), от четырех до 16 на каждой пусковой установке. Это действительно большое хозяйство.

Элементы комплекса на позиции находятся не вплотную друг к другу. Обычно командный пункт и РЛС стоят рядом, а пусковые установки могут быть в десятках и даже сотнях метров друг от друга. Одна пусковая может быть и вовсе вынесена в ракетоопасном направлении на 20 км вперед.

Потому да – накрыть весь комплекс одной ракетой в обычном оснащении не удастся. Можно уничтожить семь из восьми пусковых установок, половину радиорелеек и дизельные электростанции, но комплекс сохранит возможность производить пуски ракет по целям. А вот без РЛС или командного пункта ЗРК не работает. На ракеты просто не поступит команда «Пуск».

А ведь именно о повреждении многофункциональной РЛС – ключевого элемента комплекса – сообщило Министерство обороны РФ. «По достоверно подтвержденным данным, 16 мая текущего года в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», – сказано в его сообщении. Нет оснований не верить этому.

Каким образом можно одной-двумя ракетами уничтожить столько оборудования? В Сети много рассуждений о том, что ракета Х-47М2 «Кинжал» имеет проникающую боевую часть и взрывается на большой глубине в грунте. Это так. Но почему-то никто не упоминает, что имеется и осколочно-фугасная боевая часть массой 480 кг. На относительно большой высоте – порядка двух километров – она выбрасывает неозвученное количество суббоеприпасов. Взрыв их (предположительно) на высоте около 50 м приводит к поражению осколками огромной площади. Можно не сомневаться, что именно такая боевая часть и была применена в данном случае против «Пэтриотов».

Есть еще одно важное косвенное обстоятельство. До сих пор нигде нет фотографий повреждений комплекса, спутниковых снимков воронок на позициях и подобной информации. При современной информационной открытости, даже в условиях украинской военной цензуры, это весьма показательно. Ясно, что любая фотография покажет, что остатки комплекса «Пэтриот» на самом деле были неремонтопригодны. Будь РЛС повреждена незначительно (а это максимум попадание нескольких осколков), ее действительно можно было бы починить. И продемонстрировать – чтобы доказать, что попадания не было – фотографию уцелевшего «Пэтриота». Но показывать на самом деле нечего.

США официально признают участие в ремонте комплекса. «Система ПВО Patriot, поврежденная на Украине, снова функционирует», – заявляет представитель Пентагона. По ее словам, в ремонте комплекса США оказали Украине «некоторую помощь».

Да, такую помощь оказать действительно США через своих партнеров по НАТО могут. Доставить элементы ЗРК из Польши или Германии. И ремонтом вполне можно назвать замену модулей ЗРК. А модулем можно считать РЛС и пусковые установки целиком. Связь между всеми элементами ЗРК цифровая, никаких аналоговых настроек делать не нужно, поэтому состыковать новый радар с КП и пусковыми не составит большой сложности. Можно привезти в Киев тайком новую РЛС и поставить вместо старой. Чем не ремонт?

Вот только все это не отменяет того факта, что в реальности «Пэтриот» был уничтожен. Так и должно было быть – ведь баллистическая цель (ракеты «Кинжал») для «Пэтриотов» очень сложна. Прежде всего из-за крайне высокой скорости атакующей боеголовки (ракеты). Для облегчения обнаружения таких целей ЗРК «Пэтриот» использует целеуказание со спутника. Фактически без него он поражать такие цели может только с очень небольшой вероятностью из-за позднего их обнаружения.

Скорость прежде всего

Огромная скорость баллистической цели – это момент принципиальный. Когда ЗРК «Пэтриот» только разрабатывался, к нему были выдвинуты требования – поражать тактические баллистические ракеты с дальностями пуска 100-160 км. Такие ракеты имеют максимальные скорости около 1000 м/с. Именно эта цифра и присутствует в его ТТХ.

Но и ракета «Кинжал», и баллистическая ракета ОТРК «Искандер», и российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 и Х-32 имеют гораздо более высокие скорости. Много выше того предела скоростей поражаемых целей, на который рассчитан «Пэтриот».

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Из-за столь высокой скорости зона поражения ЗРК «Пэтриот» по доступным ему баллистическим целям намного меньше, чем 160 км. Фактически при скорости БЦ около 1000 м/с она составит не более 15-20 км по дальности, но при этом будет еще и сильно ограничена по курсовому параметру – минимальному расстоянию от точки старта ЗУР до курса цели.

Кроме того, одиночный ЗРК «Пэтриот» беззащитен перед отвесно атакующими его боеголовками или ракетами в силу своих технических особенностей (например, угла сектора сканирования РЛС в вертикальной плоскости – 70 градусов).

Высочайшее мастерство

Итак, что же на самом деле произошло в Киеве? Как был уничтожен ЗРК «Пэтриот»? Судя по всему, «Кинжал» работал не в одиночестве. Компанию ему составила еще одна высокоскоростная ракета. И это не «Калибр».

Если внимательно посмотреть ролик со стрельбой, можно заметить, что траектории выпущенных ЗРК ракет сначала шли под меньшими углами к горизонту, потом становились все круче. Это говорит о том, что стрельба велась по цели, которая шла горизонтально (или почти горизонтально) и на большой высоте.

Но, как уже говорилось, ракета Х-47М2 «Кинжал» атакует цель почти отвесно – 80-90 градусов. Стало быть, «Пэтриот» стрелял по другим ракетам. Кроме того, если бы стрельба велась по «Кинжалам» (а их было сразу шесть, если верить утверждениям украинских пропагандистов), то первые противоракеты уходили бы круто в небо, а каждая следующая со все меньшим углом. Поскольку линия визирования цели опускалась бы. На видеозаписи все происходит наоборот.

Может быть, это были «Герани» или «Калибры»? Это маловысотные цели. ЗУР после пуска должны были бы совершать «горку» и пикировать вниз. Такого в этом видео мы также не наблюдаем.

Иначе говоря, ЗРК «Пэтриот» вел стрельбу по чему-то другому. И этим другим могла быть ракета Х-22 с противорадиолокационной системой наведения. Тогда все сходится. Такая ракета подлетает на высоте 22 км и линия визирования ее от ЗРК все время поднимается. Мы видим – в начале стрельбы траектории относительно низкие, потом все выше. На конечном участке траектории Х-22 падает на цель почти отвесно.

Таким образом, Россия наносила удар по ЗРК «Пэтриот» ракетами X-22 с противорадиолокационной головкой самонаведения. Но не только ими – это была комплексная работа. Ракеты «Кинжал» подошли к цели на 30-40 секунд позднее и довершили разгром. Причем их выход на цель был согласован изумительно точно. Российские военные показали высочайшее мастерство и блестящую операцию.