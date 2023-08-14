Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.0 комментариев
В Крыму предложили ужесточить наказание за фото и видео с военными объектами
Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить ответственность за фото и видео работы ПВО и военной техники
Власти Крыма готовят предложения по ужесточению ответственности за публикацию и распространение в интернете фотографий и видео работы военных и стратегических объектов, ПВО и других систем, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале он написал, что следует жестче наказывать за распространение в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видео расположения и работы военных и стратегических объектов, а также результатов украинских терактов.
Аксенов призвал воздержаться от подобных публикаций, которые делают жителей «вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов».
Ранее в Минобороны сообщили, что Киев в субботу предприняли попытки совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитные управляемые ракеты С-200, которые переделали в ударной вариант.
Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.