Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
В Боснии и Герцеговине предъявили обвинения Додику
Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявили обвинения президенту Республики Сербской Милораду Додику
Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику за невыполнение решений, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом.
В надзорном ведомстве заявили, что прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинение Милораду Додику и главе официального издания Республики Сербской (РС) «Служебный вестник» Милошу Лукичу, передает ТАСС со ссылкой на РТРС.
Отмечается, что обвинения связаны с несоблюдением Додиком решений высокого представителя в Боснии и Герцеговине Шмидта, а Лукичу вменяется публикация не отвечающих интересам Сараева решений властей РС.
Ранее Додик обращался в прокуратуру с заявлением в адрес Шмидта о необходимости заведения уголовного дела по причине «нанесения ущерба Республике Сербской», так как он «долгое время незаконно занимался делами высокого представителя, не имея на это полномочий в соответствии с решением Совета Безопасности ООН». Лидер боснийских сербов отдельно указывал на то, что Шмидт «совершил уголовные преступления по несанкционированному занятию определенной должности и заведомо ложному представлению».
Додик также неоднократно заявлял о несоблюдении Дейтонских соглашений и вмешательстве Запада во внутренние дела страны через Шмидта. Он подчеркивал, что Республика Сербская готова объявить о своей независимости в случае принятия высоким представителем нормативных актов, наносящих ущерб стране.