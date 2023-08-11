В Боснии и Герцеговине предъявили обвинения Додику

Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявили обвинения президенту Республики Сербской Милораду Додику

Tекст: Валентина Григоренко

В надзорном ведомстве заявили, что прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинение Милораду Додику и главе официального издания Республики Сербской (РС) «Служебный вестник» Милошу Лукичу, передает ТАСС со ссылкой на РТРС.

Отмечается, что обвинения связаны с несоблюдением Додиком решений высокого представителя в Боснии и Герцеговине Шмидта, а Лукичу вменяется публикация не отвечающих интересам Сараева решений властей РС.

Ранее Додик обращался в прокуратуру с заявлением в адрес Шмидта о необходимости заведения уголовного дела по причине «нанесения ущерба Республике Сербской», так как он «долгое время незаконно занимался делами высокого представителя, не имея на это полномочий в соответствии с решением Совета Безопасности ООН». Лидер боснийских сербов отдельно указывал на то, что Шмидт «совершил уголовные преступления по несанкционированному занятию определенной должности и заведомо ложному представлению».

Додик также неоднократно заявлял о несоблюдении Дейтонских соглашений и вмешательстве Запада во внутренние дела страны через Шмидта. Он подчеркивал, что Республика Сербская готова объявить о своей независимости в случае принятия высоким представителем нормативных актов, наносящих ущерб стране.