Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
Махачев одолел Гэрри и побил рекорд UFC по числу побед подряд
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев успешно защитил чемпионский пояс в полусреднем весе, одержав очередную победу кряду на турнире в США.
Поединок состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии. Россиянин Махачев оказался сильнее ирландца Иэна Мачадо Гэрри и выиграл бой единогласным решением судей, передает РИА «Новости».
Благодаря этой победе 34-летний Махачев превзошел достижение бразильца Андерсона Силвы. Теперь на счету россиянина 17 выигранных боев подряд, что является новым абсолютным рекордом UFC.
За профессиональную карьеру Махачев выиграл 29 раз и потерпел лишь одно поражение. Ранее он удерживал титул в легком весе, а теперь занимает первую строчку рейтинга вне зависимости от весовых категорий.
В активе 28-летнего Гэрри осталось 17 побед при двух проигрышах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе в четвертый раз. Он также защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, одержав победу над американцем Дастином Порье. В ноябре 2025 года Махачев победил Делла Маддалену и завоевал титул UFC в полусреднем весе.