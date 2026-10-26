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Для массированных ударов по Украине выбран удачный момент
Немецкому философу Фридриху Ницше приписывают следующее высказывание: «Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока для нее не будет готов намордник». В опубликованных трудах автора «Так говорил Заратустра» этой цитаты нет. Однако личность «отца» мудрой мысли гораздо менее важна, чем ее суть – суть, которая имеет помимо прочего самое непосредственное отношение к нынешней российской стратегии нанесения массированных ударов по Украине.
Общение Владимира Путина с журналистами во время его визита в Казахстан в октябре 2022 года. Вопрос: «После теракта на Крымском мосту были нанесены в начале недели массированные удары по территории Украины. Как вы оцениваете их эффективность и какова вероятность, что именно такие массированные удары еще придется наносить?»
Ответ президента России: «Сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Министерство обороны, но они их добирают, эти объекты, постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, во всяком случае, сейчас – пока. Ну а там видно будет».
Как говорится, всему свое время. И во второй половине 2026 года настало «свое время» для тех массированных ударов по Украине, которые четыре года тому назад Путин считал преждевременными и пока не очень нужными.
Почему это произошло только сейчас, а не в 2022 году? Той же самой осенью четыре года тому назад глава российского государства так объяснил логику действий нашей страны: «В Крыму проживают 2,5 млн человек… [Украинские власти] взяли и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крыму. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия – не было бы других противодействий».
Одна из причин нынешних массированных российских ударов укладывается в русло той же самой логики: режим Зеленского все больше делает ставку на откровенно террористические методы борьбы с нашей страной. И раз есть такое «действие», то официальный Киев получает многократно более значимое «противодействие».
Но я не зря использовал в предыдущем предложении формулировку «одна из причин». Военная стратегия Москвы носит не реактивный, а активный характер.
Россия не просто отвечает на действия ВСУ и прочих украинских «ведомств мокрых дел», а последовательно подводит их к неизбежному поражению.
Зиждится эта последовательность на своевременности тех или иных действий и мер.
Классик советской военной науки Александр Свечин написал в своей изданной в 1927 году книге «Стратегия»: «Стратегия – это искусство улавливать момент». Сейчас российское политическое и военное руководство «поймало» именно такой наиболее удачный момент для нанесения массированных военных ударов по режиму Зеленского.
Мы, разумеется, не можем – и не должны – знать и понимать все. Такие понятия, как «военная тайна» и «военная хитрость», никто не отменял и никогда не отменит. Как писал еще один классик военной науки Карл фон Клаузевиц: «Нет более подходящего природного свойства для того, чтобы руководить и придавать жизнь стратегической деятельности, как именно хитрость. Хитрость предполагает какое-нибудь скрытое намерение и, следовательно, противопоставляется прямому, простому, то есть непосредственному, образу действий, подобно тому, как остроумие противопоставляется непосредственному доказательству».
Но вот что очевидно даже без доступа к военным секретам. Россия накопила внушительный ударный потенциал и использует его, не давая режиму Зеленского передышки и возможности восстановиться.
Да что там «восстановиться». У официального Киева нет возможности даже парировать российские удары. В силу всем известных причин украинские системы ПВО сейчас либо функционируют не в полную силу, либо не функционируют вообще.
Жестко мы, конечно, с ними. Но как говорится, «на войне как на войне». Приведу еще одну цитату Карла фон Клаузевица: «Война есть не что иное, как расширенное единоборство. Вообразите себе схватку двух борцов. Каждый из них стремится при помощи физического насилия принудить другого выполнить его волю; его ближайшая цель – сокрушить противника и тем самым сделать его неспособным ко всякому дальнейшему сопротивлению».
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Какие-то силы сопротивляться у режима Зеленского пока еще остались. Но в результате массированных российских ударов объем этих сил, средств и ресурсов сокращается самым драматичным образом. И это заставляет представителей украинской элиты – особенно тех, до кого не могут дотянуться «щупальца» репрессивной машины Зеленского – выступать с призывами, которые еще недавно казались немыслимыми.
Проживающий ныне за границей отставной депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский так высказался на днях о желательности и даже крайней необходимости компромисса с Россией: «Заключение соглашений не станет предательством ни украинских интересов, ни украинского народа, ни памяти бойцов, погибших на фронте. Наоборот, ради них и нужно договариваться, чтобы предотвратить новые жертвы. Главная гарантия безопасности для Украины – это полностью урегулированные отношения со всеми соседями».
Какое трезвое политическое суждение – трезвое и явно свидетельствующее о правильности выбранной Россией стратегии массированных ударов по киевскому режиму.