Tекст: Елизавета Шишкова

Меркель в недавно опубликованных мемуарах обвинила Зеленского в нарциссизме и неспособности к сдержанности. Она отметила, что Зеленский может развязать войну ради удовлетворения своих амбиций, что уже тогда предсказывало чудовищные последствия для Украины. Эти откровения шокировали поклонников Зеленского и вызвали общественный резонанс, сообщает ТАСС.

Захарова на брифинге прокомментировала мемуары Меркель, задавшись вопросом, почему западные лидеры сделали Зеленского героем новой западной идеологии, несмотря на его характеристики. Захарова подчеркнула, что западные спонсоры киевского режима начинают готовить себе путь к отступлению и пытаются объяснить народу Украины причины их предательства.

Дипломат также отметила, что западные лидеры начинают перекладывать ответственность и вину на своих украинских подопечных. Захарова считает, что в будущем можно ожидать больше откровений от западных лидеров о их роли в украинском конфликте. Она подчеркнула, что это попытка оправдаться и переложить ответственность с себя на других.

В мемуарах «Свобода» Меркель обвиняет Зеленского в том, что он сделал ее «козлом отпущения» из-за саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году.