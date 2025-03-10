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    10 марта 2025, 13:05 • В мире

    Франция примеряет роль «ядерного зонтика» Европы

    Франция примеряет роль «ядерного зонтика» Европы

    Tекст: Валерия Вербинина

    Европа активно обсуждает идею перехода из-под американского «ядерного зонтика» под французский. Что представляет собой ядерный арсенал Франции, какой уникальной чертой отличается французская доктрина его применения и почему реализация этой идеи вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд?

    Желание президента Франции Эммануэля Макрона распространить французский «ядерный зонтик» на всю Европу (вместо американского) вызвало бурное обсуждение в европейских странах. Стремление получить ядерное оружие продекларировала Польша, будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц де-факто поддержал Макрона, как и Литва. Однако на что именно они рассчитывают?

    По оценкам SIPRI (Стокгольмского института исследования проблем мира), у Франции имеется 280 ядерных боеголовок, которые уже находятся на ракетах или на военных базах и могут считаться готовыми к применению. В запасе насчитывается еще 10 боеголовок, которые теоретически могут быть использованы после некоторой подготовки. Следует также отметить, что речь в данном случае идет об информации на январь 2024 года, и сами исследователи дают понять, что их оценки являются приблизительными. В любом случае по сравнению с пятью тысячами российских ядерных боеголовок арсенал Франции выглядит незначительным.

    Основы ядерной доктрины Франции были заложены при генерале де Голле, но окончательно свой современный вид она приобрела при Франсуа Миттеране. Генерал де Голль считал, что Франция должна быть самостоятельным государством, в том числе в плане обеспечения собственной безопасности, и успел даже вывести свою страну из состава военной организации НАТО (куда ее, однако, вернул друг Макрона Николя Саркози в 2009-м).

    Принятая при де Голле ядерная доктрина подразумевала, что французское ядерное оружие должно использоваться для обороны и защищать исключительно Францию. Не каких-то там заморских союзников и уж тем более не немцев, с которыми де Голлю пришлось воевать в своей жизни дважды – в двух мировых войнах, а лишь Францию и французов.

    При Миттеране доктрина была дополнена пунктом, который можно назвать последним предупреждением. Он заключается в том, что если Франция усмотрит в действиях враждебного государства угрозу своим жизненным интересам, то она оставляет за собой право последнего предупреждения – одного-единственного ядерного удара по территории противника, чтобы попытаться положить таким образом конец его агрессии.

    Этот пункт отличает французскую ядерную доктрину от доктрин других государств.

    Основные официальные положения французской ядерной доктрины можно прочитать на сайте министерства обороны страны, где значится, что «французское ядерное сдерживание, гарантирующее выживание нации, является фундаментальным инструментом, который способствует поддержанию стратегического баланса в условиях сложной международной обстановки… Французское ядерное сдерживание имеет исключительно оборонительные цели: оно призвано предотвратить любые попытки со стороны властей иностранных государств посягнуть на жизненные интересы Франции и гарантирует, что ядерные силы способны нанести неприемлемый ущерб центрам силы противника».

    В основе действия ядерных сил Франции лежат два компонента: морской и воздушный. Подлодки, которых насчитывается всего четыре, базируются на Иль-Лонг (в переводе это название означает «Длинный остров», хотя на самом деле это полуостров на рейде города Брест в Бретани, департамент Финистер).

    Примечательны названия подлодок: «Триумфатор» (Le Triomphant), «Смелый» (Le Téméraire), «Бдительный» (Le Vigilant) и «Грозный» (Le Terrible). На них находятся 16 межконтинентальных баллистических ракет М51, на каждой из которых имеется по несколько ядерных боеголовок. Подлодки чередуют периоды патрулирования с периодами пребывания на базе.

    Если говорить о ВВС, то ядерное сдерживание обеспечивают две эскадрильи самолетов «Рафаль», которые способны пускать ракеты «воздух – земля» средней дальности ASMPA, а также их сопровождение – самолеты-заправщики «Феникс» на базе Airbus A330 (14 единиц). В основном самолеты приписаны к трем авиабазам ВВС: Сен-Дизье (Saint-Dizier, авиабаза № 113, департамент Верхняя Марна, 1800 человек персонала), Истр (Istres, авиабаза № 125, департамент Буш-дю-Рон, более 5000 человек) и Авор (Avord, авиабаза № 702, департамент Шер, 2500 человек). Командный центр был в июне 2024-го возвращен на авиабазу № 921 в Таверни (Taverny, департамент Валь-д’Уаз, 500 человек), где, помимо прочего, в 50 метрах под землей выстроен специальный бункер на случай ядерной войны.

    Франция придерживается стратегии «минимальной достаточности» арсенала, которого должно хватить при существующей международной обстановке, и который составляет менее 300 боеголовок (что подтверждается данными Стокгольмского института). Актуальная доктрина подтверждает, что Франция отказывается считать ядерное оружие пригодным для ведения активных военных действий, оставляя за ним лишь роль инструмента, призванного предотвратить войну.

    Тем не менее продолжаются разработки новых видов вооружений, связанных с ядерным сдерживанием – в частности, гиперзвуковой ракеты ASN4G (дальность действия которой будет превышать 1000 километров) и новой версии дозаправщика «Феникс».

    Может ли Франция заместить американский ядерный зонтик для Европы в условиях, когда у нее есть только две эскадрильи и четыре подлодки, «минимально достаточные» для собственной защиты? Прежде всего для этого нужно, чтобы американцы отказались от своих обязательств – а учитывая все обстоятельства, громко декларируемая готовность Макрона может и вовсе оказаться чистой воды блефом, чтобы Дональд Трамп и думать забыл о том, чтобы перестать прикрывать своих заокеанских союзников.

    Если не считать заморских департаментов, Франция имеет вполне компактную территорию, которую не так-то и трудно прикрывать. Но если в какой-то момент американцы действительно решат, что для них выгоднее бросить Европу на произвол судьбы, французам придется убедиться, что территория от Бреста до Ниццы – не то же самое, что от Лиссабона до Хельсинки, да еще включая острова вроде Мальты, и того, чего должно хватить для защиты Франции, уже не хватит для защиты всего ЕС. Особенно учитывая тот факт, что у России ядерных боеголовок и их носителей гораздо больше.

    «Способность Франции обеспечить надежный и постоянный ядерный зонтик ограничена»,

    пишет итальянский портал, посвященный вопросам обороны. «Сегодня у Франции больше нет баллистических ракет наземного базирования S-3, Pluton и Hades… Она демонтировала ядерный полигон в Муруроа… и испытывает (новые) ракеты без настоящих боеголовок», – сухо напоминает другой итальянский портал.

    Германия, которая с куда большим энтузиазмом, чем Италия, относится к предложению Макрона, тем не менее указывает, что «Франция имеет только стратегическое ядерное оружие, а не тактическое», и что «мы (то есть Германия) не сможем добиться сдерживания… с помощью Франции – по крайней мере, не так быстро… Франции придется расширять свой арсенал».

    Кроме того, с чисто немецкой обстоятельностью уже поставлен вопрос: а будет ли Германия платить за зонтик, и если да, то сколько? И вообще, как указал в том же материале военный эксперт Франк Зауэр, немецкие самолеты не совместимы с французскими ракетами. Эксперт, конечно, поторопился завести речь на эту тему, но можно себе представить, как в этот момент где-то заскрежетала зубами тень генерала де Голля.

    И самое главное – Франции недостаточно будет просто создать больше самолетов, больше бомб, больше подлодок, способных нести ядерные ракеты. Понадобятся военные спутники, специалисты, новые заводы, инфраструктура и многое другое. Роль охранника Европы потребует постоянного напряжения сил – и огромных расходов. Не говоря даже о том, что, например, уже сейчас немцы заводят речь фактически о том, что им тоже должен быть предоставлен доступ к ядерному оружию. И сколько бы французы сейчас ни уверяли, что контроль над своим оружием они никому не отдадут, зная немцев, можно прогнозировать, что они с этим мириться не будут. Иначе говоря, уже сейчас идея Макрона о «ядерном зонтике» создает в Европе больше конфликтов, чем пытается разрешить.

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