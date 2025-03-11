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    11 марта 2025, 08:50 • В мире

    Зачем Германии понадобился второй «ядерный зонтик»

    Зачем Германии понадобился второй «ядерный зонтик»
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросит расширить на Германию «ядерный зонтик» Франции и Британии на фоне давления США на Европу. При этом в Берлине хотят сохранить и американский щит. В каких форматах может быть воплощена немецкая инициатива, от каких факторов это будет зависеть?

    Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за расширение системы ядерного сдерживания в Европе и создания совместного «зонтика» с Францией и Британией. По словам политика, это будет дополнением американского ядерного щита, который Берлин, «конечно, хочет сохранить».

    Мерц объяснил инициативу «изменившейся ситуацией в сфере глобальной безопасности». При этом он уточнил, что Германия не сможет обладать собственным ядерным оружием. Также он собирается обсудить этот вопрос на коалиционных переговорах между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), сообщает радио Deutschlandfunk.

    Ранее на пресс-конференции Мерц заявил, что Европа должна действовать быстро, чтобы повысить свою обороноспособность на фоне политики Белого дома, выражающейся в девизе: «Америка прежде всего». Он пообещал стремиться к хорошим отношениям с США, но выразил готовность и к «худшему сценарию», сообщает The Guardian. «Мы должны подготовиться к тому, что президент США Дональд Трамп больше не будет безоговорочно соблюдать обязательства НАТО по взаимной обороне», – предупредил политик.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон тоже озвучивал идею распространения французского «зонтика» для стран ЕС, не имеющих ядерного оружия. «Это сделало бы нас сильнее, потому что развернутые в Белоруссии российские ракеты представляют опасность», – сказал он. Премьер-министр Польши Дональд Туск на выступлении в Сейме согласился с необходимостью доступа к ядерному и другим неконвенциональным видам оружия.

    Поддержал французскую инициативу и глава МИД Литвы Кястутис Будрис, указавший на необходимость дебатов о ядерном сдерживании как за закрытыми дверями, так и публично. По его словам, Европа должна расширить развертывание высокоточных ракет и ядерных сил вблизи «источника угрозы».

    По некоторым оценкам, у Франции имеется только 290 боеголовок, в то время как у России их порядка пяти тысяч. «Разумеется, силы термоядерных зарядов в сочетании со стратегической баллистической французской ракетой М51 должно хватить для того, чтобы уничтожить основные российские города, включая Москву», – пишет The Conversation. «Но одновременно России потребуется лишь 200 секунд для того, чтобы превратить Париж в пепел», – говорится в статье. При этом, «учитывая размеры России», стереть Францию с карты мира будет значительно проще.

    «Германия действительно намерена освободиться из «послевоенных оков», будучи уверенной в том, что немцы давно искупили свою вину за Гитлера. Теперь, по их замыслу, ФРГ должна возглавить милитаризацию и обновление Европы – как ответственная за региональную безопасность держава», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Немецкие правящие элиты забыли о прошлых примирении, разрядке, поиске мира. Сейчас они громко заявляют о необходимости готовиться к войне с Россией в страхе, что после СВО российская армия «проглотит» Прибалтику. Пугает немцев и то, что Трамп встанет на сторону Москвы, если его не сместит американское «глубинное государство», – продолжил спикер. «Мерц не говорит о собственном ядерном оружии для Германии, но готов создать некий «атомный военный альянс» с Францией, пока там у власти находится Макрон», – подчеркнул собеседник.

    «Получится ли у Мерца стать фактическим главнокомандующим европейской армией, зависит от того, какие страны пойдут за ним. Пока идею поддерживают Франция, Польша, Прибалтика и страны Скандинавии. Также на воплощение инициатив ФРГ повлияет Трамп – сможет ли он реализовать свою повестку в отношении Европы или потерпит крах», – спрогнозировал эксперт.

    «Важен и денежный вопрос. Сможет ли Мерц получить миллиардные кредиты на свои цели, или решение будет заблокировано в немецком парламенте?» – отметил политолог, напомнив, что на прошлой неделе представители 27 европейских государств поддержали планы по увеличению расходов на оборону за счет инвестиций на 800 млрд евро.

    «Я бы, однако, не относился к идеям немецкого руководства с насмешкой. Речь идет не о «хотелках», а о серьезном изменении мировоззрения правящих элит страны, которые следуют четким идеологическим установкам», – заметил аналитик.

    При этом возникает вопрос: кто именно будет принимать решения в «ядерном триумвирате», который предложен Мерцем. «Думаю, он говорит о создании некоего органа принятия решений о нанесении ядерного удара. Но схема совершенно нерабочая. Ни Лондон, ни Париж не согласятся делиться с кем-то правом обсуждать такие вопросы», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Могу предположить, что Берлин хочет обсудить с Лондоном и Парижем возможное нанесение ядерного удара в случае, когда только ФРГ оказывается в зоне риска. Также речь может идти о расширении совместной подготовки пилотов самолетов-носителей ядерного оружия, а также об увеличении числа совместных ядерных учений. Возможно, имеется в виду и размещение французских ракетных частей в Германии в дополнение к американским», – рассказал он.

    «Впрочем, эти варианты понравятся далеко не всему немецкому обществу и истеблишменту. В их глазах Германия утратит роль лидера Европы и попадает в зависимость от Франции или Британии. К тому же у Парижа и Берлина сохраняется немалая степень взаимного недоверия. Потому я вижу идею Мерца во многом безосновательной», – признался собеседник.

    «В целом же о попытках ФРГ непосредственно заполучить ядерное оружие речи идти не может, поскольку Германия юридически ограничена в возможностях иметь такой тип вооружений, что, собственно, признает и сам Фридрих Мерц», – напомнил Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

    Во-первых, ФРГ не может иметь ядерное оружие по договору «2+4» 1990 года – согласно одному из положений соглашения, Берлин отказался от производства, владения и распоряжения тремя видами оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Во-вторых, Германия является неядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия 1968 года.

    Однако, добавляет эксперт, в условиях фундаментальных военно-политических противоречий с новой администрацией США, Германия предпринимает активные действия для укрепления своих вооруженных сил с целью быть готовой к гипотетической ситуации, в которой Вашингтон оставит будущее европейцев в руках самих европейцев.

    «Из-за невозможности обладать ядерным оружием, немецкие политики вынуждены обсуждать лишь форматы, подобные совместным ядерным миссиям (nuclear sharing) НАТО, уже реализуемым в Европе; либо иную косвенную поддержку арсеналов Великобритании и Франции. Так, собственно, и выходит: Мерц говорит лишь о совместном использовании ядерного оружия Лондона и Парижа, а не обретении Германией своего арсенала», – пояснил собеседник.

    «Гипотетической реализацией этого могут быть разные сценарии: как изменение непосредственно ядерной доктрины Франции, так и косвенное вовлечение европейских стран в реализацию ядерного сдерживания посредством предоставления своей территории и инфраструктуры, без прямой передачи ядерного вооружения неядерным государствам. Что выйдет из этой дискуссии – пока сложно сказать, но сама дискуссия появилась не вчера, а намного раньше», – продолжил эксперт.

    «Однако факт того, что Мерц в своем заявлении выражает надежду на сохранение американского «ядерного зонтика» говорит о многом: Германия не сильно заинтересована в отказе США от своих ядерных гарантий для нее, поэтому теоретический «европейский арсенал» для нее мог бы стать лишь перестраховкой. Насколько эта перестраховка заслуживает реального обсуждения и бюджетных вливаний – вопрос открытый, особенно учитывая то, что ФРГ и так достаточно активно вовлечена в совместные ядерные миссии НАТО», – уточнил Кузьмин.

    Он напомнил, что на данный момент в рамках совместных ядерных миссий НАТО американское ядерное оружие и его носители расположены в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах. На немецкой территории хранится порядка 15 бомб B61-3/4, ведутся активные работы по их замене на новые. Осенью 2024 года ФРГ вместе с 13 другими странами традиционно приняла участие в ядерных учениях Steadfast Noon, в которых немецкие носители тренируют доставку ядерного оружия к цели.

    Ядерные миссии НАТО выступают важной частью ядерной стратегии США – и Германия, вне зависимости от политической конъюнктуры Белого дома, заинтересована в сохранении американского «ядерного зонтика».

    К тому же Берлин, не самым успешным образом справляющийся с переоснащением своих обычных вооруженных сил, даже теоретически вряд ли смог бы найти средства на поддержку гипотетической программы совместного европейского ядерного оружия.

    «Пока что предложения Мерца выглядят действительно намного ярче политики Шольца. И это при том, что политик пока официально даже не находится у власти. Однако не стоит забывать, первые месяцы нахождения у власти Шольца также ощущались как исторический поворот и что-то неординарное. Действительно, предложения Мерца носят беспрецедентный характер, однако реальный их результат в предстоящие ему годы канцлерства нам еще предстоит увидеть», – добавил собеседник.

    «При этом стоит отметить, что в случае реального прогресса на пути к теоретическому европейскому ядерному арсеналу, Германия не обязательно станет геополитически более независимой. Ведь фактически такой сценарий поставит ФРГ в зависимость от развития политической ситуации в Париже и Лондоне. Реальный инструмент достижения независимости страны – укрепление собственных вооруженных сил. Однако, как показал опыт Шольца, в одночасье это невозможно сделать масштабным вливанием денег», – заключил Кузьмин.

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